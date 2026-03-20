A legvéresebb filmben játszott, most meglepő dolgot árult el Uma Thurman

Mondhatnánk, hogy előfordul az ilyesmi, de azért elég ritka. A Quentin Tarantino-filmekre soha nem volt jellemző a szégyenlősség, ő volt az, aki minden leszakadt testrészt, minden megskalpolt koponyát megmutatott a filmjeiben, tette ezt explicit mennyiségű művér cunamival. Amellett pedig bőszen ki is áll a mai napig, hogy ez az eltúlzott erőszak igenis szórakoztató önmaga komolytalanságával kezelve, sőt túljátszva azokat. Uma Thurman a Ponyvaregény című filmmel kezdve a rendező két fontos alkotásában is szerepelt, illetve háromban, ha a Kill Bill részeket két külön filmnek számítjuk. Utóbbi kapcsán különösen érdekes a színésznő legutóbbi nyilatkozata.
A színésznő legutóbb adott interjújában karrierjének prominensebb szerepeit vették górcső alá. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a Kill Bill is terítékre került, mely vitathatóan a színésznő legfontosabb projektje mind a mai napig. Annak, aki látott 10 percet ebből az alkotásból, meglepő lehet, hogy a filmben látható hatáskeltő elemek valójában abszolút nem rezonálnak vele.
Valójában nem kedvelem az erőszakot. Sokan kedvelik, de én nem túlzottan. Amikor művészi alkotásban látom, értékelem az erőszakot és az akciót, hasonlóképpen le tud nyűgözni, mintha egy kivételes táncelőadást látnék
— mondta a színésznő, kiemelve, hogy ettől függetlenül ez mégsem az ő világa.
Ez pedig megmagyarázza, hogy miért kerüli az akciószerepeket a hírhedten véres film óta, immár több mint húsz éve. Elmondása szerint bármikor szembejött vele egy munkalehetőség, arra volt elsősorban kíváncsi, hogy a megjelenített erőszak mennyire indokolt, szép vagy egyedien megvalósított. Ha pedig megfelelt a kritériumoknak, akkor elfogadta a felkérést. Az egyik ilyen példa épp a legutóbbi filmje, a Pretty Lethal című film, amely Uma Thurman IMDb oldalán 7,7 csillagos értékeléssel büszkélkedhet. Ugyanakkor fontos számára a film költségvetése is, ugyanis korábban pórul járt a spórolás miatt.
A nyilatkozat tanulsága szerint viszont úgy tűnik, hogy hiába szerepelt a mainstream világ legvéresebb filmjében, a nap végén nem ez a karrierjének fő mozgatórugója. Történetesen a Kill Bill esetében arról a filmről beszélünk, ahol közel 100 embert végeznek ki és ebből Uma Thurman karaktere egy maga öl meg legalább 80-at, valamint a produkció becslései szerint majdnem 2000 liter művért használtak fel a forgatások során. Mindez szándékosan túlzó volt Quentin Tarantino részéről, aki ezzel a régi szamurájfilmek erőszakosságára utalt vissza. A Kill Billt azóta teljes pompájában élvezhetjük, ahogy azt Tarantino megtervezte anno.
Mindenesetre ha az ember helyén tudja kezelni a látottakat, érdemes megnézni, avagy újranézni — ugyanis ebben mind Lucy Liu, Uma Thurman és a tragikusan elhunyt sztárok, David Carradine és Michael Madsen is legjobb formájukat hozták a Kill Billben. Nem beszélve arról, hogy a nap végén tényleg végtelenül szórakoztató.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.