A legvéresebb filmben játszott, most meglepő dolgot árult el Uma Thurman

Mondhatnánk, hogy előfordul az ilyesmi, de azért elég ritka. A Quentin Tarantino-filmekre soha nem volt jellemző a szégyenlősség, ő volt az, aki minden leszakadt testrészt, minden megskalpolt koponyát megmutatott a filmjeiben, tette ezt explicit mennyiségű művér cunamival. Amellett pedig bőszen ki is áll a mai napig, hogy ez az eltúlzott erőszak igenis szórakoztató önmaga komolytalanságával kezelve, sőt túljátszva azokat. Uma Thurman a Ponyvaregény című filmmel kezdve a rendező két fontos alkotásában is szerepelt, illetve háromban, ha a Kill Bill részeket két külön filmnek számítjuk. Utóbbi kapcsán különösen érdekes a színésznő legutóbbi nyilatkozata.

Uma Thurman ruhája szinte átázott a sok vértől a Kill Billben (Fotó: ZUMA Press)

büszkén vállalja az erőszakot a filmjeiben Uma Thurman most meglepő kijelentést tett, a Kill Bill után erre nem számítottunk

most meglepő kijelentést tett, a Kill Bill után erre nem számítottunk A Kill Bill a mainstream filmgyártás egyik legvéresebb alkotása, majdnem 2000 liter művér kellett hozzá

A Kill Bill Uma Thurmannek még éppen belefért

A színésznő legutóbb adott interjújában karrierjének prominensebb szerepeit vették górcső alá. Kézenfekvőnek tűnik, hogy a Kill Bill is terítékre került, mely vitathatóan a színésznő legfontosabb projektje mind a mai napig. Annak, aki látott 10 percet ebből az alkotásból, meglepő lehet, hogy a filmben látható hatáskeltő elemek valójában abszolút nem rezonálnak vele.

Valójában nem kedvelem az erőszakot. Sokan kedvelik, de én nem túlzottan. Amikor művészi alkotásban látom, értékelem az erőszakot és az akciót, hasonlóképpen le tud nyűgözni, mintha egy kivételes táncelőadást látnék

— mondta a színésznő, kiemelve, hogy ettől függetlenül ez mégsem az ő világa.

Ez pedig megmagyarázza, hogy miért kerüli az akciószerepeket a hírhedten véres film óta, immár több mint húsz éve. Elmondása szerint bármikor szembejött vele egy munkalehetőség, arra volt elsősorban kíváncsi, hogy a megjelenített erőszak mennyire indokolt, szép vagy egyedien megvalósított. Ha pedig megfelelt a kritériumoknak, akkor elfogadta a felkérést. Az egyik ilyen példa épp a legutóbbi filmje, a Pretty Lethal című film, amely Uma Thurman IMDb oldalán 7,7 csillagos értékeléssel büszkélkedhet. Ugyanakkor fontos számára a film költségvetése is, ugyanis korábban pórul járt a spórolás miatt.