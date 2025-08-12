AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Nincs elég pénzetek, akkor nem megyek: Uma Thurman csak ezzel a kikötéssel hajlandó újra filmet forgatni!

Uma Thurman
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 15:25
Az 55 éves sztár Quentin Tarantino óta köti ki ezt a speciális kérést minden filmes szerződésében. Uma Thurman híresen kerüli a sztárallűröket, de a saját biztonságából már nem enged.
Komoly kikötéssel volt csak hajlandó újra akciózni a Kill Bill 55 éves sztárja. Uma Thurman ugyanis az aktuális film költségvetésétől teszi függővé, hogy vállal-e egy bizonyos fajta jelenetet. Mielőtt bárki valami pikánsra gondolna, a gyönyörű színésznő egyetlen dologra nem hajlandó, méghozzá valami olyanra, ami a vízzel kapcsolatos. 

Uma Thurman
Az Uma Thurman filmekben már nem engedhetnek a világsztár biztonságából (Fotó: Photo Image Press)

Uma Thurman szerződése

A sztár a The Wrap-nak adott interjút, amiben elárulta, hogy a Kill Bill második részének forgatása óta nagyon szigorúan köti a szerződéseit. Mint ismert, a színésznő akkor komoly autóbalesetet szenvedett, dacára annak, hogy annál a sebességnél már egy dublőrnek kellett volna vezetnie helyette. Quentin Tarantino azonban ragaszkodott Umához a jelenetben, aminek meg is lett a böjtje: a szőkeség nekiment egy fának, és több sérülést is szenvedett. A rendező és a színésznő viszonya állítólag ekkor romlott meg, és azóta sem forgatták együtt, bár állítólag mostanra rendezték a nézeteltérésüket. 

Netflix premiere of The Old Guard 2
Uma Thurman férjei szerencsés emberek! Bár már Ethan Hawke-tól és Gary Oldmantől is elvált, Thurman még ma is kirobbanó formában van. Legújabb filmjében Charlize Theron oldalán csillog a Netflixen (Fotó: Jeffrey Mayer)

Thurman most nyáron lendült újra akcióba a Halhatatlan gárda 2.-ben, amiben a szintén kortalan Charlize Theron volt a partnere. Nagyon tetszett neki, hogy két ötvenes színésznő a főszereplője egy ekkora szabású produkciónak, ám egy dologból nem enged: a vízalatti forgatásokból. A színésznő szerint veszélyes és macerás ténylegesen víz alatt forgatni, így, ha a film nem engedheti meg magának, hogy digitális technikával vagy stúdióban forgassák a jelenetet, akkor automatikusan nemet mond. 

Nagyon-nagyon gyakorlatias vagyok. Ha nem elég nagy a költségvetés, és egy csomó vacak van a víz alatt, akkor csak azt mondom, hogy bocsánat srácok mi a költségvetésetek? Egy csomó víz alatti cucc van itt? Nem, kihagynám, köszi! 

mesélte Thurman, aki az utóbbi években kevés jelentős filmben szerepelt. 

Showtime's 'Dexter: Resurrection' World Premiere
Hamarosan érkezik a Dexter folytatása a színésznővel (Fotó: RW/Mediapunch)

A Netflix szuperfilmje mellett leginkább csak az Amazon Prime fiatal-felnőtt romantikus filmjéből, a Vörös, fehér és királykékben láthattuk, ahol az első női amerikai elnököt alakítja. A tévében azonban idén lesz egy nagyobb durranása: a Dexter: Feltámadás című sorozat egyik főszerepében láthatjuk a legendás sorozatgyilkost alakító Michael C. Hall mellett. Az USA-ban már látható a sorozat, hazánkba szeptember 12-én érkezik a Skyshowtime kínálatába. 


 

 

