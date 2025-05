Íme, a legjobb Star Wars-sorozat! Megnéztük az Andor második, egyben befejező évadát

Pedig úgy indult, mint egy újabb bőrlehúzás Disney-módra. 2012 óta birtokolja a teremtő atya, George Lucas helyett immár a Disney stúdió a Star Wars univerzum jogait, és azóta olyan dömpinget kaptunk a messzi-messzi galaxisban játszódó tartalmakból, hogy manapság már a rajongók sem képesek számon tartani, hogy akkor most milyen mozifilmek, élőszereplős- és animációs sorozatok aktuálisak éppen. Ami korábban óriási eseménynek számított, az manapság egy vállrendítéssel kísért mindennapi dolog lett: egy-egy újabb Star Wars-kaland premierje. Ez a nagy mennyiség mellett annak is köszönhető, hogy hiába jöttek az elvileg új történetek, alig kaptunk tőlük valami újat, szinte mindegyik a régi sikerreceptet próbálta gyengébb kivitelben eladni, sokszor nem is leplezve a szándékát a különféle előzmény történetek és spinoffok révén. Ekkor azonban jött az Andor!

Az Andor 40 év után a legjobb dolog a Star Wars-univerzumban

Ebből a sorból kilógott már a Zsivány Egyes mozifilm is, pedig szintén spinoff-történetről van szó: a klasszikus trilógia egyetlen mondatára, a Halálcsillag tervrajzait megszerző lázadók elképzelt sorsára építettek egy egész estés produkciót. A mozit Gareth Edwards rendező kezdte el forgatni, de Tony Gilroy fejezete be. A direktor újszerű látásmódot hozott be azzal, hogy nem a fénykarddal viaskodó legendás hősökre és gonoszokra fókuszált, hanem azokra az emberi tettekre, amiknek eredményeképp aztán a főhősök és főgonoszok fénykarddal párbajozhattak. Ezek a cselekedetek pedig csak a Jedik és Darth Vader felől nézve kisebbek, az őket átélők, sokszor életüket áldozók felől nézve mindennél fontosabbak. Ily módon pedig számunkra is átélhetőbbek.

Tony Gilroy lehetőséget kapott az Andorban arra, hogy elmesélje a Zsivány Egyes egyik legfontosabb figurájának előzménysztoriját, és ez egy olyan történet, amihez valójában nem különösebben szükséges az összkép ismerete, sőt a kapcsolódó Star Wars-filmek ismerete sem. Megmaradt persze ennek a különös, George Lucas által oly zseniálisan kitalált világnak a hangulata, kíváncsiak vagyunk rá, örömmel fedezzük fel egy-egy újabb szegletét, ezt pedig sokkal jobban megtehetjük akkor, ha a hétköznapi figurákkal járjuk a világot, mint ez esetben. Emellett pedig kapunk egy olyan történetet az elnyomó hatalommal való szembeszállás örök témájáról, dilemmáiról, lehetőségeiről, ami Star Wars-körítés nélkül is működne.