Új címet kap az HBO Max sikersorozata? Soha nem hallott részletek derültek ki A hét királyság lovagja 2. évadáról

Szokás mondani, hogy a csúcson kell abbahagyni. Nos, ezt a bölcseletet A hét királyság lovagja csak félig fogadta meg, hiszen a közkedvelt Trónok harca-spinoff ugyan valóban a csúcson van, már ami az HBO Max-sorozatok nézettségi listáját illeti, de Dunk és Egg korántsem tervezik abbahagyni.

A hét királyság lovagja 2. évadáról újabb információk láttak napvilágot (Fotó: IMDb)

Most akkor A hét királyság lovagja vagy A kilenc királyság lovagja?

A már javában forgó 2. évaddal kapcsolatban kisebb pánik alakult ki a rajongók körében, miután az első felvonás záróképsoraiban A kilenc királyság lovagja cím sejlett fel. Emiatt többen azt gondolták, hogy az HBO Breaking Badet is sárba tipró műsora új címmel folytatja, ám erről szó sincs.

Maga a széria egyik megálmodója, Ira Parker árulta el, hogy ez csak tréfa, kikacsintás volt, és maradnak az eredeti címnél:

Lehet, hogy kicsit túl viccesre sikerült… Az emberek utálhatnak vagy felakaszthatnak érte, de ezekhez a sorozatokhoz kell egy kicsit könnyedebb hangvétel. Nem hazudtunk, a történet szerint valóban kilenc királyság van akkorra

– nyugtatott meg mindenkit az alkotó, aki azt is hozzátette, korábban a Dunk & Egg cím is a kalapban volt, ám ezt maga a franchise atyja, George R.R. Martin vétózta meg, aki szerint túlzottan szitkomos hangzása van.

Ser Duncan, a Magas kalandjai nem mostanában érnek véget (Fotó: IMDb)

A tehát továbbra is A hét királyság lovagja címen futó projekt folytatásával kapcsolatban az sem titok, hogy alkotók még mindig a körülbelül 30 perces epizódhosszúságban hisznek, illetve ismét hat rész várható, melyekben a bonyodalmat az kelti majd, hogy a Ser Duncannel Dorne-ba ellovagló kopasz tinifiút apja megpróbálja felkutatni.

A hét királyság lovagja 2. évadában pedig a Blackfyre-lázadásokról is jócskán szó lesz, mivel a széria következő fejezetének alapjául szolgáló a The Sworn Sword címre keresztelt regénynek is ez a központi eleme. A harmadik felvonás pedig majd a The Mystery Knight eseményeit lesz hivatott képernyőre adaptálni.

Dexter Sol Ansell lehet a Trónok harca jövőjének vezető arca (Fotó: KGC-356)

Évekig nem kell még búcsút inteni Dunknak és segédjének

Ha egyesek szerint túl korai lenne már most a harmadik évadot emlegetni, azoknak a figyelmébe ajánlanánk a korábban is említett showrunner, Ira Parker vízióját.