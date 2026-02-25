Új címet kap az HBO Max sikersorozata? Soha nem hallott részletek derültek ki A hét királyság lovagja 2. évadáról

Szokás mondani, hogy a csúcson kell abbahagyni. Nos, ezt a bölcseletet A hét királyság lovagja csak félig fogadta meg, hiszen a közkedvelt Trónok harca-spinoff ugyan valóban a csúcson van, már ami az HBO Max-sorozatok nézettségi listáját illeti, de Dunk és Egg korántsem tervezik abbahagyni.
A már javában forgó 2. évaddal kapcsolatban kisebb pánik alakult ki a rajongók körében, miután az első felvonás záróképsoraiban A kilenc királyság lovagja cím sejlett fel. Emiatt többen azt gondolták, hogy az HBO Breaking Badet is sárba tipró műsora új címmel folytatja, ám erről szó sincs.
Maga a széria egyik megálmodója, Ira Parker árulta el, hogy ez csak tréfa, kikacsintás volt, és maradnak az eredeti címnél:
Lehet, hogy kicsit túl viccesre sikerült… Az emberek utálhatnak vagy felakaszthatnak érte, de ezekhez a sorozatokhoz kell egy kicsit könnyedebb hangvétel. Nem hazudtunk, a történet szerint valóban kilenc királyság van akkorra
– nyugtatott meg mindenkit az alkotó, aki azt is hozzátette, korábban a Dunk & Egg cím is a kalapban volt, ám ezt maga a franchise atyja, George R.R. Martin vétózta meg, aki szerint túlzottan szitkomos hangzása van.
A tehát továbbra is A hét királyság lovagja címen futó projekt folytatásával kapcsolatban az sem titok, hogy alkotók még mindig a körülbelül 30 perces epizódhosszúságban hisznek, illetve ismét hat rész várható, melyekben a bonyodalmat az kelti majd, hogy a Ser Duncannel Dorne-ba ellovagló kopasz tinifiút apja megpróbálja felkutatni.
A hét királyság lovagja 2. évadában pedig a Blackfyre-lázadásokról is jócskán szó lesz, mivel a széria következő fejezetének alapjául szolgáló a The Sworn Sword címre keresztelt regénynek is ez a központi eleme. A harmadik felvonás pedig majd a The Mystery Knight eseményeit lesz hivatott képernyőre adaptálni.
Ha egyesek szerint túl korai lenne már most a harmadik évadot emlegetni, azoknak a figyelmébe ajánlanánk a korábban is említett showrunner, Ira Parker vízióját.
A hét királyság lovagja alkotója ugyanis nem kevesebb mint két évtizedre (!) betárazott magának és a nézőknek Dunk és Egg kalandjaiból. Parker terve szerint a következő 3-4 évadban még változatlanul Peter Claffey és Dexter Sol Ansell lennének a főszereplők, majd utóbbitól úgy 10 évre elköszönnénk, hogy később felnőtt férfiként térhessen vissza újabb 5 fejezet erejéig hercegeskedni.
Ez persze még egyelőre a jövő zenéje, de egy dolog teljesen biztos: A hét királyság lovagja 2. évada készül, és várhatóan már 2027 elején kereshetjük is az HBO Max-sorozatok kínálatában. Addig pedig lehet újrázni az első évad epizódjaiból, melyek maradéktalanul elérhetők az HBO Maxon.
