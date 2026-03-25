Harmadszor rendezik meg a nagysikerű Budapest SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztivált!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 16:27
Holnaptól nagyvásznon kel életre a vizuális forradalom újdonságainak legjava. A Smartfest idén is a költészettől az archív képekig, a westerntől a sci-fiig minden témának helyt ad.

Idén tavasszal újra a vizuális innovációé és a lenyűgöző filmkalandoké a főszerep: érkezik a 3. Budapest SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztivál, amelynek ismét a Cinema City ad otthont. Az esemény, amely mára a régió legfontosabb technológiai-művészeti platformjává nőtte ki magát, szorosan kötődik az ACG Reklámügynökséghez: a fesztivált Sallai Ervin, az ügynökség Head of Copy-ja alapította. Az ACG a SmartFest magával ragadó, minden képzeletet felülmúló és műfajokon átívelő idei filmválogatásával is rámutat az AI mint a vizuális forradalom megállíthatatlan motorjának erejére.

AI chatprogramok a jövő barátja vagy ellensége? A SmartFesten minden kiderül! (Fotó: ACG Agency)

SmartFest: 2200 alkotás a világ minden tájáról

A fesztivál sikere számokban is kifejezhető: idén 2200 alkotó küldte be pályaművét Kanadától Kínáig, több mint 100 ország rendezője álmodta meg látomásait a széles vászonra. Ez a hatalmas érdeklődés is igazolja, hogy az AI video generator programok korában a filmkészítés valóban demokratizálódott: a profi moziélmény ma már nem a költségvetés nagyságán, hanem az alkotói fantázián múlhat.

A nézők egy érzelmekkel teli utazásra számíthatnak, ráadásul a Cinema City-féle maximumon, a legjobb minőségben élhetik át az élményt: a vásznon klasszikus versek és archív képek kelnek új életre, ahol a vadnyugat hősei éppúgy megférnek, mint a távoli jövő robotjai.

Művészet mindenkinek: az ACG hitvallása

Az ACG számára kiemelt jelentőségű a progresszív művészeti törekvések támogatása. Nagy László, az ügynökség kreatív igazgatója így látja az AI szerepét:

"Az ACG számára mindig is fontos volt a kortárs művészetek támogatása, és ez alól a film területe sem kivétel. Emellett mindig is kerestük azokat a pontokat, ahol a technológia és az emberi kreativitás valami váratlant hoz létre. Hiszünk abban, hogy az AI radikálisan gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a munkafolyamatokat. Felszabadítja az alkotót a technikai korlátok alól, és lehetőséget ad arra, hogy az eddig a költségek vagy hosszadalmas és bonyolult gyártási folyamat miatt elvetett ötleteket is megvalósíthassuk. A SmartFesttel nemcsak a holnap eszközkészletét ünnepeljük, hanem azt a felszabadító kreatív szabadságot is, amely az AI-nak köszönhetően széles körben elérhetővé és átélhetővé válik."

A szakma krémje és nemzetközi elit a vásznon

A március 26-27-i program során a Cinema City Mammut termeiben az érdeklődők nemzetközi szinten ismert és elismert alkotók munkáit láthatják. A fesztivál egyik csúcspontja a március 26-i szakmai kerekasztal-beszélgetés, ahol olyan neves szakemberek vitatják meg a film jövőjét, mint Török Ferenc rendező, Lackfi János költő és Bereczki Nóra rendező, Nagy László, az ACG kreatívigazgatója, valamint az első hazai AI produkciós cég, A Kegyetlen – Magda Marinko rémtörténetével is ismertté vált Promptmonsters alapítói. A diskurzust Kovács Gellért Filmszerész vezeti.

A fesztivál külön figyelmet fordít a jövő generációjára is: március 26-án napközben speciális diákvetítések keretében a fiatalok Hartung Attila rendezővel (FOMO) merülhetnek el az AI-alapú filmkészítés rejtelmeiben és etikájában.

Biztosítsa be a jövőjét!

A fesztivál idén is tartja magát a félig komoly, félig ironikus ígéretéhez: bár a SmartFest nem garantálja, hogy az AI végül nem veszi el a munkánkat, a túlélési esélyek vélhetően jobbak lesznek azoknak, akik igazolni tudják, hogy ott eljöttek a moziba.

A fesztivál programja:

  • Március 26. csütörtök: (12:00 és 14:00) Diákvetítések, (16:00) Szakmai kerekasztal-beszélgetés, majd válogatás a nemzetközi AI-rövidfilmek legjavából, (18:30) Díjátadó, a győztes alkotások bemutatója
  • Március 27. péntek: (17:00 és 19:00) Nemzetközi rövidfilm válogatások, a fesztivál díjazott filmjeinek vetítése

A jegyek már elérhetőek a Cinema City felületén.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
