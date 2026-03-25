Harmadszor rendezik meg a nagysikerű Budapest SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztivált!

Idén tavasszal újra a vizuális innovációé és a lenyűgöző filmkalandoké a főszerep: érkezik a 3. Budapest SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztivál, amelynek ismét a Cinema City ad otthont. Az esemény, amely mára a régió legfontosabb technológiai-művészeti platformjává nőtte ki magát, szorosan kötődik az ACG Reklámügynökséghez: a fesztivált Sallai Ervin, az ügynökség Head of Copy-ja alapította. Az ACG a SmartFest magával ragadó, minden képzeletet felülmúló és műfajokon átívelő idei filmválogatásával is rámutat az AI mint a vizuális forradalom megállíthatatlan motorjának erejére.

AI chatprogramok a jövő barátja vagy ellensége? A SmartFesten minden kiderül! (Fotó: ACG Agency)

SmartFest: 2200 alkotás a világ minden tájáról

A fesztivál sikere számokban is kifejezhető: idén 2200 alkotó küldte be pályaművét Kanadától Kínáig, több mint 100 ország rendezője álmodta meg látomásait a széles vászonra. Ez a hatalmas érdeklődés is igazolja, hogy az AI video generator programok korában a filmkészítés valóban demokratizálódott: a profi moziélmény ma már nem a költségvetés nagyságán, hanem az alkotói fantázián múlhat.

A nézők egy érzelmekkel teli utazásra számíthatnak, ráadásul a Cinema City-féle maximumon, a legjobb minőségben élhetik át az élményt: a vásznon klasszikus versek és archív képek kelnek új életre, ahol a vadnyugat hősei éppúgy megférnek, mint a távoli jövő robotjai.

Művészet mindenkinek: az ACG hitvallása

Az ACG számára kiemelt jelentőségű a progresszív művészeti törekvések támogatása. Nagy László, az ügynökség kreatív igazgatója így látja az AI szerepét:

"Az ACG számára mindig is fontos volt a kortárs művészetek támogatása, és ez alól a film területe sem kivétel. Emellett mindig is kerestük azokat a pontokat, ahol a technológia és az emberi kreativitás valami váratlant hoz létre. Hiszünk abban, hogy az AI radikálisan gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a munkafolyamatokat. Felszabadítja az alkotót a technikai korlátok alól, és lehetőséget ad arra, hogy az eddig a költségek vagy hosszadalmas és bonyolult gyártási folyamat miatt elvetett ötleteket is megvalósíthassuk. A SmartFesttel nemcsak a holnap eszközkészletét ünnepeljük, hanem azt a felszabadító kreatív szabadságot is, amely az AI-nak köszönhetően széles körben elérhetővé és átélhetővé válik."