A 76 éves Vera Wang félmeztelenül partizott: Íme a BAFTA legérdekesebb szettjei - Galéria

bafta 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 18:25
legjobboscarbűnösökbaftapaul thomas andersondivat
Az angol Oscar nem a merész ruhairól híres, ám a kifinomultságról és az ízlésficamról annál inkább. Íme, a BAFTA 2026 legérdekesebb szettjei.
Bors
A szerző cikkei

A klasszikus elegancia, az unalom és az ízléstelenség jellemezte a tegnap esti angol filmes Oscar vörös szönyegét. Akadtak persze kiváló ruhaköltemények a BAFTA 2026 gálán, ugyanis vannak olyan sztárok, mint Emma Stone vagy maga Katalin hercegné, akik bármit vesznek fel, egyszerűen nem tudnak mellé nyúlni. A 76 éves Vera Wang divatervező egy hét alatt háromszor is elfelejtett felöltözni, míg Kirsten Dunst stylistja maga William Shakespeare lehetett. 

BAFTA, 2026 vörösszőnyeg
Az egy nappal korábbi BAFTA bulin olyan testet és dekoltázs villantott Vera Wang, amit a negyed annyi idős modellek se vállalnak be
(Fotó: KGC-158)

A BAFTA-díjátadó legmerészebb ruhái

A díjátadó alaphangulatát mindenbizonnyal a legjobb angol filmnek járó díjat elnyerő Hamnet adta meg, ugyanis a világsztárok nagyrésze a Shakespeare-korabeli motívumokat rejtett el a szettjén. A visszafogottság, mint a szexi Teyana Taylor vagy Chase Infiniti esetében jobban sikerült, addig a fentebb említett Kirsten Dunst pufimellény-szerű felsője inkább katasztrófálisra. A dekoltázsok helyét az elegancia vette át, bár a mindig tökéletes Emma Stone ezt a két kérdést egyszerre oldotta meg az est egyik legjobb ruhájával. A férfiak a BAFTÁ-n nem páváskodta, visszafogott szmokingban mutartták meg, hogy a klasszikus férfiasság ideje közel sem áldozott le, legyen szó Timothée Chalametról vagy az ALS-ben elhunyt Eric Dane-t gyászoló Patrick Dempsey-ről. 

A következő galériára rákattintva az est legjobb, legmegosztóbb illetve a közel 80 éves Vera Wang félpucér képei is láthatják.

Wunmi Mosaku
Katalin hercegné nem tud hibázni: ismért remek ruhát választott

A BAFTA 2026 nyertesei

Legjobb film

  • Egyik csata a másik után (Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson) 

Legjobb brit film

  • Hamnet (Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell) 

Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás 

  • My Father's Shadow

Legjobb gyerek vagy családi film

  • Boong

Legjobb idegennyelvű film

  • Érzelmi érték

Legjobb dokumentumfilm

  • Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková) 

Legjobb animációs film

  • Zootropolisz 2

Legjobb rendező

  • Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)

Legjobb eredeti forgatókönyv

  • Bűnösök

Legjobb adaptált forgatókönyv

  • Egyik csata a másik után

Legjobb női főszereplő

  • Jessie Buckley (Hamnet)

Legjobb férfi főszereplő

  • Robert Aramayo (I Swear: John Davidson igaz története )

Legjobb női mellékszereplő

  • Wunmi Mosaku (Bűnösök) 

Legjobb férfi mellékszereplő

  • Sean Penn (Egyik csata a másik után)

Legjobb szereplőgárda

  • I Swear: John Davidson igaz története

Legjobb operatőri munka

  • Egyik csata a másik után

Legjobb jelmez

  • Frankenstein

Legjobb vágás

  • Egyik csata a másik után

Legjobb smink

  • Frankenstein

Legjobb eredeti zene

  • Bűnösök

Legjobb díszletrendezés

  • Frankenstein

Legjobb vizuális effektusok 

  • Avatar: Tűz és Hamu

Legjobb hang

  • F1

Legjobb brit rövid animáció

  • Two Black Boys in Paradise (Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson)  

Legjobb brit rövidfilm

  • This Is Endometriosis (Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright) 

Feltörekvő csillag

  • Robert Aramayo 

 

 

