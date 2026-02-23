A 76 éves Vera Wang félmeztelenül partizott: Íme a BAFTA legérdekesebb szettjei - Galéria

A klasszikus elegancia, az unalom és az ízléstelenség jellemezte a tegnap esti angol filmes Oscar vörös szönyegét. Akadtak persze kiváló ruhaköltemények a BAFTA 2026 gálán, ugyanis vannak olyan sztárok, mint Emma Stone vagy maga Katalin hercegné, akik bármit vesznek fel, egyszerűen nem tudnak mellé nyúlni. A 76 éves Vera Wang divatervező egy hét alatt háromszor is elfelejtett felöltözni, míg Kirsten Dunst stylistja maga William Shakespeare lehetett.

Az egy nappal korábbi BAFTA bulin olyan testet és dekoltázs villantott Vera Wang, amit a negyed annyi idős modellek se vállalnak be

(Fotó: KGC-158)

A BAFTA-díjátadó legmerészebb ruhái

A díjátadó alaphangulatát mindenbizonnyal a legjobb angol filmnek járó díjat elnyerő Hamnet adta meg, ugyanis a világsztárok nagyrésze a Shakespeare-korabeli motívumokat rejtett el a szettjén. A visszafogottság, mint a szexi Teyana Taylor vagy Chase Infiniti esetében jobban sikerült, addig a fentebb említett Kirsten Dunst pufimellény-szerű felsője inkább katasztrófálisra. A dekoltázsok helyét az elegancia vette át, bár a mindig tökéletes Emma Stone ezt a két kérdést egyszerre oldotta meg az est egyik legjobb ruhájával. A férfiak a BAFTÁ-n nem páváskodta, visszafogott szmokingban mutartták meg, hogy a klasszikus férfiasság ideje közel sem áldozott le, legyen szó Timothée Chalametról vagy az ALS-ben elhunyt Eric Dane-t gyászoló Patrick Dempsey-ről.

A következő galériára rákattintva az est legjobb, legmegosztóbb illetve a közel 80 éves Vera Wang félpucér képei is láthatják.