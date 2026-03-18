Halálos drogtúladagolás és 40 éves barátság - Leuralja a Red Hot Chili Peppers dokumentumfilmje a Netflixet

Pénteken a Netflixre szegeződhet a rockzene-rajongók tekintete. Jön a Red Hot Chili Peppers dokumentumfilm, mely a zenekar alapítótagjának és egy évtizedes barátságnak állít emléket. Ahogy a címe is jelzi (A Red Hot Chili Peppers felemelkedése: testvérünk, Hillel) a dokumentumfilm a zenekar eredetéről, valamint a négy őstag, Anthony Kiedis, Flea, Jack Irons és Hillel Slovak barátságáról szól.

A Ben Feldman rendezte doku egészen a kezdetekig nyúlik vissza. Helyszínünk a napfényes Kalifornia, főszereplőink ANthony Kiedis, Flea, Jack Irons ls Hillel Slovak, időben az 1970-80-as években járunk a Los Angeles-i punkszcéna legmélyebb bugyraiban.

A film alapjául Hillel Slovak naplóbejegyzései, sosem látott archív felvételek, valamint interjúk szolgálnak. Ben Feldman interjúkat készített a zenekar jelenlegi és egykori tagjaival, valamint olyan arcokkal, akik akkoriban a Red Hot Chili Peppers körül és a Los Angeles-i zenei színtéren mozogtak, például Alain Johannes az Elevenből, és a funklegenda George Clinton is feltűnik a dokuban.

A Red Hot Chili Peppers zenekar 1982-ben alakult Los Angelesben. Az alapítótagok Anthony Kiedis, Hillel Slovak, Jack Irons és Michael “Flea” Balzary egészen 1988-ig játszottak ebben a felállásban. 1988-ban csatlakozott hozzájuk dobosként Chad Smith, aki jelenleg is tagja a zenekarnak, valamint Hillel Slovak tragikus túladagolás okozta halála óta John Frusciante szaggatta a gitárhúrokat. Frusciante egy időre elhagyta a bandát, majd 2019-ben visszatért és jelenleg is együtt koncertezik Kiedisékkel. Hillel Slovak halála sok szempontból meghatározó esemény lett a zenekar életében. Egyrészt személyében Flea és Kiedis nemcsak egy zenekari tagot, hanem egy gyerekkori barátot is elveszítettek. Másrészt a herointúladagolás ténye arra késztette Jack Irons dobost, hogy elhagyja a zenekart, mert saját elmondása szerint “nem akar egy olyan zenekar tagja lenni, ahol a barátai mind haldokolnak.” Anthony Kiedis és Flea sem volt mentes a szerektől, Kiedis azonban a nagy törés és a zenekar újraélesztése után úgy döntött, nem hajlandó feláldozni a zenéjét a szerek oltárán, így 30 napot töltött elvonón.