Itt vannak a 2026-os Golden Globe-jelölések

Pár perccel ezelőtt jelentették be a 2026-os Golden Globe-jelöléseket. Leonardo DiCaprio, William Shakespeare, a zöld boszorkány és A Fehér Lótusz sztárjai is nagyon örülhetnek a jelölések alapján. A temus forradalmárokról szóló Egyik csata a másik után lehet a legnagyobb nyertes, tévés kategóriában a rákosan az orgazmusát kereső Michelle Williams.

Leonardo DiCaprio új filmje lehet a Golden Globe nagy nyertese (Fotó: imdb.com)

Golden Globe 2026: Filmes jelölések

Legjobb dráma

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Csak egy baleset”

“A titkosügynök”

“Érzelmi érték”

“Bűnösök”

Legjobb musical/vígjáték

“Blue Moon”

“Bugonia”

“Marty Supreme”

“Nouvelle Vouge”

“Nincs más választás”

“Egyik csata a másik után”

Legjobb színész (dráma)

Joel Edgerton, “Train Dreams”

Oscar Isaac, “Frankenstein”

Dwayne Johnson, “Zúzógép”

Michael B. Jordan, “Bűnösök”

Wagner Moura, “A titkosügynök”

Jeremy Allen White “Springsteen: Szabadíts meg az ismertlentől”

Legjobb színésznő (dráma)

Jessie Buckley, “Hamnet”

Jennifer Lawrence, “Dögölj meg szerelmem”

Renate Reinsve, “Érzelmi érték”

Julia Roberts “Vadászat után”

Tessa Thopmson “Hedda”

Eva Victor “Bocs, kicsim”

A Wicked boszorkányai is készülhetnek a díjakra (Fotó: imdb.com)

Legjobb színész ( musical/vígjáték)

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

George Clooney, “Jay Kelly”

Leonardo DiCaprio, “Egyik csata a másik után”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Lee Byung Hun, “Nincs más választás”

Jesse Plemons “Bugonia”

Legjobb színésznő ( musical/vígjáték)

Rose Byrne, “Hat tudnék, beléd rúgnék”

Cynthia Erivo, “Wicked: 2. rész”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Chase Infiniti, “Egyik csata a másik után”

Amanda Seyfried, “The Testament of Ann Lee”

Emma Stone, “Bugonia”

Legjobb férfi mellékszereplő

Benicio Del Toro, “ Egyik csata a másik után”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Paul Mescal, “Hamnet”

Sean Penn, “Egyik csata a másik után”

Adam Sandler, “Jay Kelly”

Stellan Skarsgård, “Érzelmi érték”

Legjobb női mellékszereplő

Emily Blunt “Zúzógép”

Elle Fanning, “Érzelmi érték”

Ariana Grande, “Wicked: 2 rész”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Érzelmi érték”

Amy Madigan, “Fegyverek”

Teyana Taylor, “Egyik csata a másik után”

A drámák között a Hamnet lehet a befutó (Fotó: imdb.com)

Legjobb rendező

Paul Thomas Anderson, “Egyik csata a másik után”

Guillermo Del Toro, “Frankenstein”

Ryan Coogler, “Bűnösök”

Joachim Trier, “Érzelmi érték”

Chloé Zhao, “Hamnet”

Jafar Panahi “Csak egy baleset”