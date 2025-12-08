Itt vannak a 2026-os Golden Globe-jelölések

Pár perccel ezelőtt jelentették be a 2026-os Golden Globe-jelöléseket. Leonardo DiCaprio, William Shakespeare, a zöld boszorkány és A Fehér Lótusz sztárjai is nagyon örülhetnek a jelölések alapján. A temus forradalmárokról szóló Egyik csata a másik után lehet a legnagyobb nyertes, tévés kategóriában a rákosan az orgazmusát kereső Michelle Williams.
Legjobb dráma
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Csak egy baleset”
“A titkosügynök”
“Érzelmi érték”
“Bűnösök”
Legjobb musical/vígjáték
“Blue Moon”
“Bugonia”
“Marty Supreme”
“Nouvelle Vouge”
“Nincs más választás”
“Egyik csata a másik után”
Legjobb színész (dráma)
Joel Edgerton, “Train Dreams”
Oscar Isaac, “Frankenstein”
Dwayne Johnson, “Zúzógép”
Michael B. Jordan, “Bűnösök”
Wagner Moura, “A titkosügynök”
Jeremy Allen White “Springsteen: Szabadíts meg az ismertlentől”
Legjobb színésznő (dráma)
Jessie Buckley, “Hamnet”
Jennifer Lawrence, “Dögölj meg szerelmem”
Renate Reinsve, “Érzelmi érték”
Julia Roberts “Vadászat után”
Tessa Thopmson “Hedda”
Eva Victor “Bocs, kicsim”
Legjobb színész ( musical/vígjáték)
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
George Clooney, “Jay Kelly”
Leonardo DiCaprio, “Egyik csata a másik után”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Lee Byung Hun, “Nincs más választás”
Jesse Plemons “Bugonia”
Legjobb színésznő ( musical/vígjáték)
Rose Byrne, “Hat tudnék, beléd rúgnék”
Cynthia Erivo, “Wicked: 2. rész”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Chase Infiniti, “Egyik csata a másik után”
Amanda Seyfried, “The Testament of Ann Lee”
Emma Stone, “Bugonia”
Legjobb férfi mellékszereplő
Benicio Del Toro, “ Egyik csata a másik után”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Paul Mescal, “Hamnet”
Sean Penn, “Egyik csata a másik után”
Adam Sandler, “Jay Kelly”
Stellan Skarsgård, “Érzelmi érték”
Legjobb női mellékszereplő
Emily Blunt “Zúzógép”
Elle Fanning, “Érzelmi érték”
Ariana Grande, “Wicked: 2 rész”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Érzelmi érték”
Amy Madigan, “Fegyverek”
Teyana Taylor, “Egyik csata a másik után”
Legjobb rendező
Paul Thomas Anderson, “Egyik csata a másik után”
Guillermo Del Toro, “Frankenstein”
Ryan Coogler, “Bűnösök”
Joachim Trier, “Érzelmi érték”
Chloé Zhao, “Hamnet”
Jafar Panahi “Csak egy baleset”
Legjobb forgatókönyv
“Hamnet”
“Egyik csata a másik után”
“Marty Supreme”
“Bűnösök”
“Érzelmi érték”
“Csak egy baleset”
Legjobb zene
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Egyik csata a másik után”
“Bűnösök”
„Sirat”
„F1”
Legjobb betétdal
“Avatar: Tűz és hamu”
“KPop Demon Hunters”
“Bűnösök”
“Wicked: 2.rész”
“Wicked: 2.rész”
„Train dreams”
Legjobb animációsfilm
“Arco”
“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
“Elio”
“KPop Demon Hunters”
“Little Amélie or the Character of Rain”
“Zootropolis 2.”
Legjobb idegennyelvű film
“Csak egy baleset”
“Nincs más választás”
“A titkosügynök”
“Érzelmi érték”
Sirāt
“The Voice of Hind Rajab”
Legjobb kasszasiker
“Avatar: Tűz és hamu”
“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Movie – Infinity Castle”
“F1”
“KPop Demon Hunters”
“Mission Impossible: a végső leszámolás”
“Bűnösök”
“Fegyverek”
“Wicked: 2. rész”
Zootropia 2.
Legjobb drámai sorozat
“A Diplomata”
“Pluribus”
“Az utolsó befutók”
“Vészehelyzet Pittsburghben”
“Különválás”
“A Fehér Lótusz”
Legjobb vígjáték sorozat
“Abbott általános iskola”
”A mackó”
“Hacks”
“Bármit, csak ezt ne”
Gyilkos a házban
“The Studio”
Legjobb minisorozat/ tévéfilm
“Kamaszok”
“All Her Fault”
“A bennem lakó fenevad”
“Mindhalálig szex”
“A barátnő”
“Black Mirror”
Legjobb színész drámai sorozatban
Sterling K. Brown “Paradise”
Gary Oldman “Az utolsó befutók”
Diego Luna, “Andor”
Mark Ruffalo, “A megbízás”
Adam Scott, “Különválás”
Noah Wyle, “Vészhelyzet Pittsburghben”
Legjobb színész vígjáték sorozatban
Adam Brody, “Bármit, csak ezt ne”
Glen Powell, “Chad Powers”
Seth Rogen, “The Studio”
Steve Martin “Gyilkos a házban”
Martin Short “Gyilkos a házban
Jeremy Allen White A mackó”
Legjobb színész tévéfilm/minisorozat
Jacob Elordi, “The Narrow Road to the Deep North”
Stephen Graham, “Kamaszok”
Paul Giamatti, “Black Mirror”
Charlie Hunnam, “Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori”
Matthey Ryns, ” A bennem lakozó fenevad”
Jude Law, “Fekete nyúl”
Legjobb színésznő drámai sorozat
Kathy Bates, “Matlock”
Britt Lower, “Különválás”
Helen Mirren “Gengsztervilág”
Keri Russel “A diplomata”
Bella Remsay “The Last of Us”
Rhea Seehorn, “Pluribus”
Legjobb színésznő vígjáték sorozatban
Kristen Bell, “Bármit, csak ezt ne”
Ayo Edebiri “A mackó”
Selena Gomez, “Gyilkos a házban”
Natasha Lyonne “Poker face”
Jenna Ortega, “Wednesday”
Jean Smart, “Hacks”
Legjobb színésznő tévéfilm/minisorozat
Claire Danes, “A bennem lakozó fenevad”
Rashida Jones “Black Mirror”
Sarah Snook, “All Her Fault”
Robin Wright “A barátnő”
Amanda Seyfried “Long Bright River”
Michelle Williams “Mindhalálig szex”
Legjobb férfi mellékszereplő ( tévés kategóriák)
Owen Cooper, “Kamaszok”
Billy Crudup, “The Morning Show”
Walton Goggins, “A Fehér Lótusz”
Jason Isaac “A Fehér Lótusz”
Tramell Tillman, “Különválás”
Ashley Walters “Kamaszok”
Legjobb női mellékszereplő ( tévés kategóriák)
Carrie Coon “A Fehér Lótusz”
Parker Posey “A Fehér Lótusz”
Aimee Lou Wood “A Fehér Lótusz”
Erin Doherty, “Kamaszok”
Hannah Einbinder, “Hacks”
Catherine O’Hara, “The Studio”
