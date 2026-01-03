Ezreket vert át a mesterséges intelligencia szilveszterkor

A mesterséges intelligencia borzalmas partiszervező. Több ezer embert csaltak ki hamis közösségi médiás videókkal és eseményekkel szilveszterkor a Brooklyn-hídhoz, hogy kiderüljön, nem is fog történni semmi.

Ezreket vert át még újév előtt a mesterséges intelligencia Fotó: Forrás: Freepik.com

A mesterséges intelligencia miatt fáztak rá az újévet ünneplők

Hamis közösségi médiás videókkal csaltak ki több ezer embert a Brooklyn-hídhoz szilveszter éjjel. Az egybegyűlteknek tűzijátékot ígért a mesterséges intelligencia – de persze nem lett belőle semmi.

A TikTokon és Instagramon kezelt fiókok mesterséges intelligenciát használtak hamis fotók és videók generálásához, hogy bemutassanak egy sosem létezett vagy leszervezett műsort. Ezrek hittek benne és jelentek meg, sőt, még egy cikk is megjelent a Time Out New Yorkban, ami az eseményt népszerűsítette.

Átvertek minket? Átvertek minket. Mennyi ember van itt, akit félrevezettek

– jelentette ki Zack Gill, akit rábeszéltek, hogy menjen le a parkba, és aki egy videót tett közzé a csalódott tömegről.

A videón látszik, ahogy közösen számolnak vissza éjfélig és tekintenek a híd felé az emberek – ahol nem történik semmi. Több ezer lelkes ünneplő állt a helyszínen telefonnal a kezében, hogy megörökítse a fenomenálisnak ígérkező tűzijátékot.

A tömeg együtt számolt vissza, majd nagy csend lett. Az ég azonban sötét maradt.

A több ezer ünneplő – akik a fagypont alatti hőmérsékletet és a hideg szélrohamokat is vállalták ezért a lehetőségért – nyilvánvalóan hamis információkat kaptak a közösségi médiából, amelyek a ChatGPT-től, felelőtlen tartalomkészítőktől és rosszindulatú tréfamesterektől származtak – számolt be róla a Post.

A legmegdöbbentőbb téves információ talán a Time Out New Yorktól származott, amely a vízpartot felvette a „legjobb helyek, ahol ingyen megnézhetjük a szilveszteri tűzijátékot New Yorkban” listájára. A cikket azóta szerkesztették és eltávolították a Brooklyn-hidat a listáról. Egy azóta már törölt Facebook-bejegyzésben a Secret NYC oldalán is fel volt tüntetve a hely, mint particélpont szilveszter éjjel.

Azt nem tudni, honnan indult a hamis híresztelés: vajon valaki szándékosan verte át a tömegeket, vagy pedig csak egy AI-programajánló csúszott félre, ami aztán elindította a lavinát?