Jim Carrey végre megmutatta új szerelmét: ez a nő csábította el és mentette meg a depressziótól – Fotó

Idén már 51. alkalommal rendezték meg az európai díjátadószezon egyik legfontosabb állomásának számító César-gálát. Az eseményen Richard Linklater Ragaszkodás című drámája tarolt, mely nem kevesebb mint négy díjat zsebelt be, ám a figyelmet más csente el az amerikai rendező elől. A rivaldafénytolvaj szerepében ugyanis nem más tetszelgett mint Jim Carrey, akit 64 évesen ért az a megtiszteltetés, hogy életműdíjat emelhetett magasba a párizsi pódiumon.

Jim Carrey 2026-ban sem marad elismerés nélkül, a Césár-gálán életműdíjat vehetett át (Fotó: Dominique Jacovides - Olivier Borde / Bestimage)

Jim Carrey barátnőjének ajánlotta életműdíját

Az est legnagyobb meglepetése viszont nem is Jim Carrey életműdíja, hanem sokkal inkább az volt, hogy a színész-komikus kinek ajánlotta köszönőbeszédében a jól megérdemelt kitüntetést. A közönség soraiban ugyanis ott ült Carrey kedvese, Minzi is, akivel noha már évek óta egy párt alkotnak, azonban a Sonic-filmek rosszfiúja eddig gondosan elrejtette őt a nyilvánosság elől.

Köszönöm a csodálatos családomnak, a lányomnak, Jane-nek és az unokámnak, Jacksonnak. Most és mindörökké szeretlek titeket. Köszönöm a fenséges társamnak, Minának. Szeretlek, Mina. És végül köszönöm a legviccesebb embernek, akit valaha ismertem: az édesapámnak, Percy Joseph Carrey-nek, aki megtanított a szeretet, a nagylelkűség és a nevetés értékére

− mondta köszönőbeszédében Carrey.

Minzi már 2022 óta boldogítja Jim Carrey mindennapjait (Fotó: YouTube)

Pokoli éveken van túl Jim Carrey

Az egykori Ace Ventura beszédének zárógondolatai lélektani gyomrosként hatnak, főleg a nevetés értékére tett megjegyzése. Jim Carrey biztosan tudja, miről beszél, hiszen a színész a poklok poklát járta meg az elmúlt évtizedben. Ugyanis épp egy évtizeddel ezelőtt vesztette el volt barátnőjét, Cathriona White-ot, akivel 2012 és 2015 között alkottak egy párt. A sminkmesterhölgy 2015-ben önkezével vetett véget életének, halála pedig hosszú évekre mély letargiába taszította a nagy nevettetőt, aki a festészetben lelte egyetlen örömét ekkoriban.

2015-ben Jim Carrey még a vállán vitte volt barátnője koporsóját (Fotó: XPOSUREPHOTOS.COM)

2020-ig nem is vállalt újabb filmszerepet, és a szerelem is csak ekkortájt talált rá újra, ám akkor is csak egy rövid időre, az amerikai színésznő Ginger Gonzaga képében, akivel néhány hónapig randiztak. Ezt követően újabb hiátus állt fenn Carrey love story-jában, melyet 2022-ben tört meg a tegnap éjjel leleplezett Minzi. A hölgyről egyébként nem sok mindent lehet tudni, de az biztos, hogy ő is a művészszférában mozog, mi több, a Los Angeles-i underground színjátszás jeles képviselője.