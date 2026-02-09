Darabokra tépik! Lady Gaga Super Bowl fellépése Ozempic botrányba fulladt

Lady Gaga ismét felrobbantotta az internetet! De nemcsak a Bad Bunny Super Bowl Halftime Show-ján való váratlan fellépése miatt, hanem a csontsovány külseje miatt is. A rajongók azonnal támadni kezdték az énekesnőt, és sokan úgy vélik Lady Gaga Ozempic használata miatt fogyott le ilyen drasztikusan.

Lady Gaga volt a meglepetés sztárvendég Bad Bunny Super Bowl Halftime Show-ján (Fotó: PA / Northfoto)

Lady Gaga Super Bowl fellépése Ozempic botrányba fulladt

Bad Bunny Super Bowl Halftime Show fellépésén igazi latin hangulatot varázsolt. A show azonban akkor vált csak igazán emlékezetessé, amikor a 39 éves énekesnő váratlanul megjelent, és csatlakozott hozzá. De nemcsak a meglepetés produkció volt az, ami lázba hozta a rajongókat. Az énekesnő külseje is azonnal reflektorfénybe került. A közösségi médiában pedig természetesen rögtön elindultak a találgatások Lady Gaga sovány alakjáról és csontos arcáról, sokan pedig az úgynevezett 'Ozempic-arc' kifejezéssel illették ezt a változást. A rajongók egy része azt kezdte boncolgatni, vajon Lady Gaga Ozempic-et használ-e, vagy egyszerűen csak egy új stíluskorszakról van szó.

Lady Gaga tagadja, hogy drasztikus fogyása az Ozempic használatnak lenne köszönhető (Fotó: Ariana Ruiz / Northfoto)

Lady Gaga Ozempic vádjai

Az Ozempic, amelyet eredetileg cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, az utóbbi években Hollywood egyik legvitatottabb fogyókúrás gyógyszere lett. Számtalan hírességet - Kim Kardashian-tól kezdve más A-listás sztárokig - vádoltak már azzal, hogy ezzel érték el gyors fogyásukat. Most pedig a találgatások középpontjába Lady Gaga drasztikus fogyása került. A kommentelők szerint az énekesnő alakja 'túl gyorsan' változott meg 'túl soványra és túl csontosra', ami szerintük nem magyarázható kizárólag diétával és edzéssel. Lady Gaga korábban többször is hangsúlyozta, hogy számára a mentális és fizikai egészség fontosabb, mint a divatdiéták és nem hajlandó Ozempic-et használni, a rajongók azonban ennek ellenére sem kímélték őt a Super Bowl Halftime Show meglepetés produkciója után.

Lady Gaga 2017-ben is fellépett a Super Bowl Halftime Show-ján (Fotó: Hahn Lionel/ABACA USA / Northfoto)

Lady Gaga Super Bowl Halftime Show-s fellépése

A 39 éves énekesnő nem először lépett fel Amerika legjobban várt sporteseményén. Lady Gaga 2017-ben már egyszer főszereplő volt a Super Bowl Halftime Show-jában. Éppen ezért is az idei meglepetés fellépése mindenkit ledöbbentett, ugyanis az est főszereplője eredetileg nem ő, hanem Bad Bunny volt, aki a Grammy 2026 gálán nemrégiben történelmet írt azzal, hogy latin énekesként egy teljesen spanyol nyelvű albummal nyerte meg az Év albuma díjat.