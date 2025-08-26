Újabb sztár halt meg a Maffiózókból! Mutatjuk, kiket vesztettünk el eddig a sorozatból...

A Maffiózók (The Sopranos) az HBO saját gyártású szériája. 1999 és 2007 között összesen 6 évad készült, melyben nyomon követhettük Tony Soprano és családja kétes ügyleteit. Első ránézésre egy sokadik maffiatörténetnek tűnhet a sorozat, azonban a Maffiózók sokkal több volt ennél. Főhősünk, Tony, akit James Gandolfini alakított, egyik pillanatról a másikra pánikbeteggé válik és kénytelen lesz felkeresni egy pszichológust (Lorraine Bracco). A szokásos maffiasztori így egycsapásra izgalmassá válik, hiszen egy azelőtt sosem látott oldaláról közelíti meg a rettegett bűnözőt. A Maffiózók 2007-ben befejeződött, de hatása a mai napig érezhető. James Gandolfini-nek világ szintű ismertséget hozott, az utolsó évad befejező epizódja pedig továbbra is vita tárgyát képezi a rajongók körében. A széria szereplői közül sajnálatos módon sokan nincsenek már köztünk, a napokban pedig 96 éves korában Jerry Adler is bővítette ezt a létszámot.

Jerry Adler (balra) is csatlakozott a Maffiózók sorozat égi stábjához (Fotó: Steven Bergman / AFF-USA.COM)

Maffiózók: elátkozott lenne a sorozat?

Elsőként Tom Aldredge-től kellett búcsút vennie a Sopranos-rajongóknak 2011-ben. Aldredge feltűnt a Gengszterkorzó című sorozatban, de láthattuk még A lélek útja és A hatalom hálójában című szériákban is. A Maffiózókban Tony, a maffiavezér apósát Hugh DeAngelis-t alakította 23 epizódon keresztül. A legnagyobb veszteség két évvel Aldredge halála után érte a rajongókat. 2013-ban James Gandolfini, mindenki Tony Soprano-ja 51 éves korában szívinfarktus következtében hunyt el. Halála előtt két projekten is dolgozott, az egyik az Exek és szeretők című romantikus vígjáték volt, amiért poszthumusz díjat kapott, a másik a Piszkos pénz című thriller, melynek bemutatóját már szintén nem élte meg. Néhány évvel később még öten követték kollégáikat. Frank Albanese, Greg Antonacci, Rick Ailleo, Rae Allen és John Aprea, akik főként kisebb epizódszerepeket játszottak a szériában.

James Gandolfini halála megrázta az egész világot. A színész neve a Maffiózóknak köszönhetően vált ismertté (Fotó: HBO)

Jerry Adler, aki nem is színésznek készült

Jerry Adler 96 éves korában távozott közülünk, és bár a legtöbben a Maffiózókból ismerték, sok más területen is tevékeny volt a szórakoztatóiparban. Karrierjét a Broadway-n kezdte mint színházi ügyelő, és olyan sztárokkal volt szerencséje dolgozni, mint az Oscar-díjas Katharine Hepburn, Alan Alda és Julie Andrews. Édesapja a színház világában dolgozott, így Adler egész életében vallotta, hogy karrierjét nagyrészt a nepotizmusnak köszönhette. Színészként 1992-ben debütált Joe Pesci mellett a Gyilkosság villanófényben című noir filmben. A Maffiózókban Hesh Rabkin-t alakította, aki Tony belső köréhez tartozott és időről-időre tanácsokkal látta el a maffiavezért.