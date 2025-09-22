Priscilla Presley reagál a pletykákra: Elvis még mindig él és bujkál!

Évtizedek óta vitatkoznak az emberek azon, hogy Elvis valóban „elhagyta-e az épületet”… Elvis Presley még mindig rabul ejti a szíveket és a képzeletet évtizedekkel a halála után is. Egykori felesége, Priscilla most megszólalt a sztár körüli pletykákról.
Amikor egy híresség meghal, a rajongók nem akarják elhinni, hogy kedvencük valóban elment. Michael Jackson, Elvis és sok más híresség is a szóbeszéd áldozatává vált, miszerint talán mégsem távoztak az élők sorából. Gondoljunk csak bele, milyen idegesítő lehet, ha valaki újra és újra megkérdezi tőled, hogy az exférjed tényleg életben van-e! Ennek ellenére folyamatosan születnek összeesküvés-elméletek arról, hogy Elvis még mindig él, és hogy 1977-ben – 42 évesen – csak megrendezte a halálát, hogy megszabaduljon a hírnév nyomásától. Most azonban Priscilla Presley egy interjúban tisztázta a helyzetet, és sajnos nem jó hírekkel szolgált.
A PEOPLE magazinnak elmondta:
Annyi valótlanság kering odakint például, hogy Elvis még mindig él és valahol rejtőzködik. Bárcsak még élne, ahogy milliók kívánják ugyanezt világszerte
- jelentette ki szomorúan Priscilla, majd felidézte azt a tragikus pillanatot, amikor értesítették Elvis állapotáról.
Kaptam egy hívást. Azonnal tudtam, hogy valami nincs rendben. Nem tudtam, pontosan miért, mert Lisa [Marie] aznap jött volna haza. Elvis pedig turnéra készült. Hazarohantam. Azt hiszem, minden piros lámpán áthajtottam, csak hogy odaérjek a házhoz. A telefon folyamatosan csengett. Újra és újra. Olyan volt, mint egy horrorfilmben, amikor annyira remeg a kezed, hogy nem találod a kulcslyukat, hogy ki tudd nyitni az ajtót. Imádkoztam, hogy a telefon ne hallgasson el, míg odaérek. Felkaptam, és Joe Esposito volt az. Örökkévalóságnak tűnt, mire közölte: Elvis… Abban a pillanatban tudtam, hogy valami szörnyű történt. Amikor azt mondta, hogy meghalt, olyan volt, mintha egy rémálomból ébrednék, és csak reménykednék, hogy mindez egy rossz vicc
- idézte a színésznő szavait a UNILAD.
Priscilla és Elvis 1967 és 1973 között voltak házasok, miután 1959-ben találkoztak, amikor Priscilla mindössze 14 éves volt. Egy közös gyermekük született, Lisa Marie.
