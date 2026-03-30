„Sose hagytam volna jóvá” – Kim Novak elkattant: hallani sem akar arról, hogy Sydney Sweeney játssza őt az életrajzi filmjében

Ugyan ki ne álmodozott volna arról, hogy egyszer majd filmvászonról köszönnek vissza életének legfontosabb momentumai? Az ilyen alkotásokból egyre több készül az utóbbi években, az Elton Johnhoz, Robbie Williamshez vagy Jon Bon Jovihoz hasonló zenetörténeti ikonokkal ellentétben viszont Kim Novak egyáltalán nem örül annak, hogy megfilmesítik az életét, az pedig különösen bosszantja, hogy Hollywood ügyeletes botrányhősnője, Sydney Sweeney fogja őt alakítani.

Kim Novak Sydney Sweeney beválogatásának egyáltalán nem örül (Fotó: Xinhua / eyevine)

Kim Novak szerint Sydney Sweeney azért alkalmatlan, mert túl szexi

Nem kizárt, ha Kim Novak tudna magyarul, akkor minden alkalommal, mikor Sydney Sweeney-ről van szó, Zoltán Erika Túl szexi lány című slágere jutna eszébe. A 93 éves, két lábon járó hollywoodi legenda ugyanis éppen ezt nehezményezi az Eufória minden héten villantó szexbombája kapcsán. Novak meglátása szerint Sydney Sweeney egész egyszerűen pont azért alkalmatlan az ő szerepére, mert túlontúl hivalkodó, és emiatt minden bizonnyal az életrajzi filmet is a szexre és a botrányokra fogják építeni az alkotók.

Én ezt sose hagytam volna jóvá! Sydney Sweeney állandóan szexi, így szinte semmi esély nincs rá, hogy ne lenne például szexuális kapcsolat a filmben. Nagyon rossz döntés volt őt választani, hogy játsszon el engem

– fakadt ki a Szédülés és a Boszorkányos szerelem ikonikus színésznője.

A Sydney Sweeney-filmek és sorozatok száma hamarosan a Kim Novakról szóló életrajzi mozival fog gyarapodni, mégha ennek a legendás színésznő nem is örül (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Kim Novak már most utálja a Kim Novak-filmet, pedig még el sem készült

Kim Novak már nem először jelzi, hogy szerinte csak a baj van a róla szóló életrajzi mozival. 2025 szeptemberében a 82. Velencei Filmfesztivál meglepetésvendége volt, ahol egyértelműen kifejtette álláspontját a Scandalous!, azaz Botrányos! címre hallgató projekttel kapcsolatban.

Kim Novak Sammy Davis Jr-ért még a karrierét is képes lett volna feláldozni, ám a színésznő menedzsere másképp gondolta (Fotó: KPA/ Northfoto)

Tudniillik a film Novak és szerelme, a 20. század neves jazzénekese, Sammy Davis Jr tiszavirág életű kapcsolatát lesz hivatott elmesélni. A románc egyébként valóban tragikus és drámai volt, hiszen Novak menedzsere a férfi bőrszíne miatt vetetett véget a kurta love story-nak, Novak mégsem szeretné, ha erről szólna a film:

Nem hiszem, hogy ez a kapcsolat botrányos lett volna. Ő olyan ember volt, aki igazán számított nekem. Sok közös volt bennünk, például az is, hogy mindketten azt szerettük volna, ha olyannak fogadnak el minket, amilyenek valójában vagyunk és amit csinálunk, és nem pedig a külsőnk alapján ítélnek meg. De attól tartok, hogy az egész film csak a szex körül fog forogni

– fejezte ki aggodalmait a filmről még tavaly ősszel Novak.