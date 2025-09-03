Sydney Sweeney ide vagy oda, Kim Novak köszöni szépen, nem kér a róla szóló életrajzi filmből

Alaposan felforgatta az állóvizet az Adriai-tenger partján Kim Novak. Az egykor még a világ legszebb nőjeként emlegetett szexszimbólum ugyanis váratlanul megjelent a 82. Velencei Filmfesztiválon, holott a több mint 30 éve nyugdíjba vonult színésznőnek már szinte egyáltalán nem szokása a nyilvánosság előtt szerepelni. A filmvilág szerelmeseit meg is lepte a 92 éves legenda felbukkanása, főleg a kinézetével volt mindenki elfoglalva, pedig amit az egyik lapnak nyilatkozott a róla készülő életrajzi filmről, az sokkal izgalmasabb.

Kim Novak 2025-ben sok-sok évnyi rejtőzködés után ismét megjelent a nyilvánosság előtt a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon (Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage)

Kim Novak nemet mond Sydney Sweeney-ékre

Ha azon gondolkodnánk, melyik hollywoodi ikonról lenne érdemes életrajzi mozit készíteni, nem kellene sokáig várni, mire Kim Novak nevéhez érnék. A cseh csodanőről már tervben is van egy projekt, melyet a nemsokára a 3. évadával jelentkező Eufória, eddig leginkább színészként ismert sztárja, Colman Domingo fog rendezni, a két főszerepet pedig az Árpa Attilára a napokban ráhajtó Sydney Sweeney-re, valamint David Jonssonra osztották. Míg előbbi Novak bőrébe fog bújni, addig a korábban az Alien: Romulus androidját alakító brit színész Sammy Davis Jr-t, a 20. század neves pop-jazz énekesét játssza majd el.

A Sydney Sweeney-filmek szerelmesei örülhetnek, hiszen a színésznő nem nyugszik, a Kim Novak-mozin kívül még rengeteg más projektben is részt fog venni a közeljövőben (Fotó: Cat Morley)

A Scandalous!, azaz Botrányos! címre keresztelt projekt pedig kettejük rövid, de annál eseménydúsabb kapcsolatát fogja felölelni. Noha a filmet már most rengetegen várják, Hollywood szőke ciklonja nincs köztük. Novak ugyanis már a címet is kifogásolja, mondván semmi botrány nem volt kettejük titokzatos és meg nem értett szerelmében:

Nem hiszem, hogy ez a kapcsolat botrányos lett volna. Ő olyan ember volt, aki igazán számított nekem. Sok közös volt bennünk, például az is, hogy mindketten azt szerettük volna, ha olyannak fogadnak el minket, amilyenek valójában vagyunk és amit csinálunk, és nem pedig a külsőnk alapján ítélnek meg. De attól tartok, hogy az egész film csak a szex körül fog forogni.

− fejezte ki aggodalmait a The Guardiannek a 92 éves színésznő.

A Kim Novak-filmek az '50-es években voltak a csúcson, a Vertigo, avagy Szédülés című mozija mai napif egy igazi klasszikus (Fotó: Kövesdi Honorar und Belege)

Tragikus lávsztori

Kim Novak és Sammy Davis Jr. kapcsolata végezetül nem éppen happy enddel zárult, hiszen a Columbia Pictures akkori fejese, Harry Cohn úgy vélte, rossz fényt vetne az üzletre és ezzel együtt a Szédülés szépségére is, ha kiderülne, hogy Alfred Hitchcock kedvenc színésznője egy fekete férfival kötné össze az életét. Állítólag a stúdiófőnök veréssel is megfenyegette a neves zenészt, hogy álljon el a frigytől, aki később végül valóban egy másik nőhöz ment hozzá, illetve Novak is más mellett találta meg a boldogságot, ha csak egy rövid ideig is.