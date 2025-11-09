Angelina Jolie miatt passzolta élete legnagyobb lehetőségét Brad Pitt: naná, hogy elváltak...

Korunk legnagyobb sztárja, pedig már hatvan felett van. Brad Pitt közel 40 éve sikert sikerre halmoz, még ha Brad Pitt és Angelina Jolie lassan 10 éve válnak a bulvársajtóban és szapulják egymást. Brad Pitt legjobb filmjeit már mindenki ismeri, de mi van azokkal a Brad Pitt filmekkel, amik végül nem vele készültel el, pedig az alkotók eredeti szándéka az volt? Mutatjuk, miket passzolt a szexi színész!

Brad Pitt számos fontos szerepet utasított vissza (Fotó: Stephen Lock / i-Images)

5 film, amit Brad Pitt passzolt

Apollo 13

Kevin Baconnek marad a zuhanőrepülés (Fotó: Snap/ Northfoto)

Az 1995-ös film forgatása alatt a színészek végighányták a jeleneteket a zuhanórepülések miatt, mégis hatalmas kasszasiker lett. Az egyre felkapottabb Brad Pitt is szívesen kipróbálta volna, milyen Tom Hanks oldalán eljátszani egy űrhajóst, ám ekkor már leszerződött egy másik filmre, amelyben Morgan Freeman volt a partnere. Igen, az idén 30 éves Hetedik főszerepéről van szó, amely nemcsak siker lett, hanem kultfilm is. Jack Swigert szerepét végül Kevin Bacon vállalta el a kasszasikerben.

Mátrix

Keanu Reeves megértette a Mátrixot (Fotó: KPA/ Northfoto)

Szinte minden neves hollywoodi színésznek felajánlották Neo szerepét, de kevesen hittek abban, hogy ez a filozofikus, vizuálisan lenyűgöző film megtalálja a közönségét. Pitt is közéjük tartozott – később elárulta, hogy egyszerűen nem értette a Wachowski-testvérek forgatókönyvét. A tárgyalások végül elhaltak, és miután Will Smith is visszalépett, Keanu Reeves kapta meg a szerepet. A többi pedig már mozitörténelem.

Amerikai pszicho

Christian Bale lett a gyilkos befutó (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Érdekes választás lett volna Pitt a nőgyűlölő, felszínes yuppie, Patrick Bateman szerepében. A projekt eredetileg Leonardo DiCaprio-val indult, ám a Titanic után annyi női rajongója lett, hogy tartott a feminista kritikáktól a film provokatív hangvétele miatt. Ezután került képbe Pitt, aki azonban már közel járt a negyvenhez, miközben Bateman karaktere a húszas évei közepén jár. Kreatív nézeteltérések miatt végül kiszállt a projektből, és a meztelen láncfűrészes ámokfutás lehetőségét Christian Bale kapta meg.

A Bourne-rejtély

Matt Damon keresi a helyét Pitt helyet (Fotó: Entertainment Pictures)

Pitt részben miattunk, magyarok miatt passzolta a legendás kémfilmet. Na jó, nem teljesen – de valóban másik projekt, a Kémjátszma miatt mondott nemet, amelynek forgatása éppen Magyarországon is zajlott és a közelmúltban elhunyt Robert Redford volt a partner. A két film időben ütközött, így Pitt barátja, Matt Damon kapta meg a szerepet, és az identitását kereső szuperkém akciódús története végül hatalmas sikert aratott.