Szekunderszégyen a köbön: ezek a színészek tönkretették kedvenc filmes karaktereinket

Kiváló színészek, ám egy rossz döntés miatt nem csak buktak, de egy-egy legendás karakter megformálásába rendesen beletört a bicskájuk. Jared Leto színészként leégett gonosztevőként, Russell Crowe pedig jobb lett volna, a francia forradalom helyett a kocsmában énekel.

Jared Leto Jokerként ultraciki, John Wayne cowboyként volt mongol

Menjünk vissza 1956-ba, de a forradalom helyett Hollywood a helyszín, ahol a világ legnagyobb mongol hódítójáról, Dzsingisz kánról készítettek filmet The Conqueror címmel. Akkoriban Hollywood még meglehetősen rasszistán állt a színesbőrű színészekhez, így elképzelhetetlen volt, hogy egy nagy költségvetésű, kosztümös film főszerepében egy mongol vagy legalább egy ázsiai származású színész legyen. Helyette az alkotók a cowboy filmek királyából, John Wayne-ből csináltak 12-13. századi mongol uralkodót. A színész sminkje inkább vicces, akcentusa ciki, játéka pedig a szokásos vadnyugati filmjeihez hasonló. A közönség nem is volt oda a filmtől, 70 éve alatt szinte el is felejtették. Külön érdekesség, hogy a világ legátkozottabb forgatásának tartják, ugyanis az amerikai Halál-völgyben forgatott a stáb, ahol titkos atomkísérletek zajlottak. A stáb tagjai közül több mint 100-an hunytak el a következő években rákos megbetegedésben.

Naomi Watts

A 2013-ban megtörtént a lehető legnagyobb szentségtörés, amit el lehetett képzelni és a közönség nem volt elragadtatva. A kétszeres Oscar-jelölt színésznő ugyanis a néhai Diana hercegnőt alakította egy szirupos életrajzi filmben. A színésznő sablonos alakítását és a borzasztó forgatókönyvet annyira utálták, hogy Watts-ot Arany Málnára jelölték. A karrierje nehezen heverte ki a bukást, a tévében viszont mostanában egyre otthonosabban mozog a kortalan ausztrál sztár.

Jared Leto

2016-ban ha volt film, amivel vallatni lehetett volna, akkor az a DC nagyon félresikerült Öngyilkos osztagja lett volna. Az antiszuperhősök és főgonoszok között pár jelenetre az Oscar-díjas Jared Leto is feltűnt Joker szerepében. Fel volt adva neki a lecke Jack Nicholson és Heath Ledger után, el is bukott rajta, nem kicsit, nagyon! Leto ciki volt, a figura leginkább egy túlgyorsítózott, festett second hand futtatóra hasonlított, akinek semmi funkciója nem volt a történetben. A maximális szekunder szégyent a színész és a producerek is érezték, a folytatásban már nem kapott szerepet, 2019-ben pedig Joaquin Phoenix rakta rendbe a figura renoméját... majd rombolta le újfent 2024-ben egy borzasztó folytatással, aminek az egyetlen értékelhető pontja Lady Gaga volt.