BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Karina, Gábor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szekunderszégyen a köbön: ezek a színészek tönkretették kedvenc filmes karaktereinket

Jared Leto
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 14:23 / FRISSÍTÉS: 2026. március 24. 14:25
Dzsingisz kántól kezdve a legnagyobb vigyorú gothami főgonoszig széles a híres filmes figurák tárháza. Akadnak olyan színészek, mint Jared Leto vagy John Wayne, akik egy atomkatasztrófához hasonló alakítással tönkrevágtak egy filmet kedvenc figuráinkról.
Bors
A szerző cikkei

Kiváló színészek, ám egy rossz döntés miatt nem csak buktak, de egy-egy legendás karakter megformálásába rendesen beletört a bicskájuk. Jared Leto színészként leégett gonosztevőként, Russell Crowe pedig jobb lett volna, a francia forradalom helyett a kocsmában énekel. 

Jared Leto, 2016 - Suicide Squad - Movie Set
Jared Leto égő volt Jokerként / Fotó: Atlas Entertainment

Jared Leto Jokerként ultraciki, John Wayne cowboyként volt mongol 

Menjünk vissza 1956-ba, de a forradalom helyett Hollywood a helyszín, ahol a világ legnagyobb mongol hódítójáról, Dzsingisz kánról készítettek filmet The Conqueror címmel. Akkoriban Hollywood még meglehetősen rasszistán állt a színesbőrű színészekhez, így elképzelhetetlen volt, hogy egy nagy költségvetésű, kosztümös film főszerepében egy mongol vagy legalább egy ázsiai származású színész legyen. Helyette az alkotók a cowboy filmek királyából, John Wayne-ből csináltak 12-13. századi mongol uralkodót. A színész sminkje inkább vicces, akcentusa ciki, játéka pedig a szokásos vadnyugati filmjeihez hasonló. A közönség nem is volt oda a filmtől, 70 éve alatt szinte el is felejtették. Külön érdekesség, hogy a világ legátkozottabb forgatásának tartják, ugyanis az amerikai Halál-völgyben forgatott a stáb, ahol titkos atomkísérletek zajlottak. A stáb tagjai közül több mint 100-an hunytak el a következő években rákos megbetegedésben.

A 2013-ban megtörtént a lehető legnagyobb szentségtörés, amit el lehetett képzelni és a közönség nem volt elragadtatva. A kétszeres Oscar-jelölt színésznő ugyanis a néhai Diana hercegnőt alakította egy szirupos életrajzi filmben. A színésznő sablonos alakítását és a borzasztó forgatókönyvet annyira utálták, hogy Watts-ot Arany Málnára jelölték. A karrierje nehezen heverte ki a bukást, a tévében viszont mostanában egyre otthonosabban mozog a kortalan ausztrál sztár. 

2016-ban ha volt film, amivel vallatni lehetett volna, akkor az a DC nagyon félresikerült Öngyilkos osztagja lett volna. Az antiszuperhősök és főgonoszok között pár jelenetre az Oscar-díjas Jared Leto is feltűnt Joker szerepében. Fel volt adva neki a lecke Jack Nicholson és Heath Ledger után, el is bukott rajta, nem kicsit, nagyon! Leto ciki volt, a figura leginkább egy túlgyorsítózott, festett second hand futtatóra hasonlított, akinek semmi funkciója nem volt a történetben. A maximális szekunder szégyent a színész és a producerek is érezték, a folytatásban már nem kapott szerepet, 2019-ben pedig Joaquin Phoenix rakta rendbe a figura renoméját... majd rombolta le újfent 2024-ben egy borzasztó folytatással, aminek az egyetlen értékelhető pontja Lady Gaga volt.

A színésznő 2014-ben a visszavonulása előtt még gyorsan bevállalt a legendás Annie című musicalt. A kis vörös hajú árva lélekemelő történetében az igazi sztár mindig is az árvaház piás és kibírhatatatlan vezetője, Miss Hannigan volt. Diaznak fel volt adva a lecke Carol Burnett 1980-as alakítása után, de amit művelt a figurával, azt nehéz szavakba önteni. Diaz ruhatára és viselkedés annyira bronxi gettós akart lenni, hogy már a paródia határát súrolja, ám ezt a filmet a pénzemberek komolyan gondolták Jamie Foxx és Rose Bryne főszereplésével. Diaz énekhangját szintén hagyjuk, pár feles után egy karaoke partin mindenki hozza ezt a színvonalat. 

És ha már énekhang! Victor Hugo klasszikusát a fél világ ismeri, A nyomorultak alapmű lett világszerte, a belőle készült musical évtizedek óta megy teltházzal. Jean Valjean és az őt üldöző Javert felügyelő sztorijának filmes feldolgozása impozáns lett, főleg Hugh Jackmannel, akiről mindenki tudja, hogy kiváló énekhangja van. A mániákus rendőr szerepére Russell Crowe-t kérték fel, ami körülbelül akkora baki volt, mint Pierce Brosnant megénekeltetni a Mamma Mia!-ban. A Gladiátornak még annyi hangja sincs, mint a fent említett képzeletbeli karaokeparti kissé ittas szereplőinek, ami nagy gond, lévén a 160 perces filmben végig énekelnek. Szerencsére a film siker lett, ugyanis Jackman és az alakításért Oscart kapó Anne Hathaway megmentették a produkciót.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
