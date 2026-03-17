Hová rohan az idő? Már Jamie Bell is 40 éves

Március 14-én 40 éves lett Jamie Bell, a Billy Elliot, a Fantasztikus Négyes, A nimfomániás és a Rocketman sztárja. Te tudtad róla az alábbiakat?

A Jamie Bell filmeket már évtizedek óta élvezhetjük (Fotó: Christoph Soeder)

Jamie Bell sosem találkozott az apjával

A születése idején az édesanyja még nagyon fiatal volt, és Jamie Bell sosem találkozott az apjával. Egy észak-angliai kisvárosban az édesanyja nevelte fel őt a rokonai segítségével.

Balerinának csúfolták

A családjukban szinte minden nőtag foglalkozott valamilyen módon tánccal, a nagymamája, az anyja, a nagynénje és a nővére is. Jamie Bell kisfiúként így sokszor megfordult táncórákon, és egy idő után részt is vett rajtuk, gyakran egyedüli fiúként. Amikor ez az iskolában kiderült az osztálytársai számára, balerinának kezdték csúfolni.

Pótapát is hozott neki a leghíresebb szerepe

Több mint 2000 jelentkező közül választották ki élete első filmjének főszerepére, aminek története sok részletében rímelt a saját sorsára is. A Billy Elliot meghozta a világhírt a számára, a filmet rendező Stephen Daldry pedig egyfajta pótapjává lett, és ez a viszony megmaradt közöttük a forgatás után is.

Oscar-díjas nagyságokat győzött le a rekordjával

A legrangosabb brit filmdíj BAFTA valaha volt legfiatalabb győztese lett a Billy Elliotért 2001-ben. A legjobb főszereplő kategóriájában ráadásul csupa Oscar-díjas színészlegendát győzött le: Russel Crowe-t, Tom Hankset, Geoffrey Rusht és Michael Douglast.

Nem tartja magát sztárnak

„Pontosan tudom, hogy egy alacsony, elálló fülű észak-angliai srác vagyok.” – nyilatkozta a saját külsejéről, de a filmsztárok életmódja sem áll közel hozzá. Sosem költözött Hollywoodba, csak munka miatt tartózkodik ott, jobban szereti Londont, és ha már Amerikáról van szó, akkor New Yorkot.

Fantasztikus módon ismerte meg a feleségét

Kétszer házasodott meg, mindkétszer amerikai színésznőt vett el. 2015 és 2014 között tartott szakításokkal és újramelegítésekkel, valamint kétévnyi friggyel is tarkított a kapcsolata Evan Rachel Wood oldalán. 2015 óta pedig Kate Mara a társa, akivel a Fantasztikus Négyes forgatásán jöttek össze, majd 2017-ben kötötték össze hivatalosan is az életüket. Az első házasságából egy, a másodikból két gyereke született.