Moziban nagyot bukott, a magyarok mégis imádják: Ezt a kémfilmet nézi most mindenki streamingen

Túlzás lenne azt mondani, hogy márciusban szabályosan berúgta volna filmszínházak ajtaját Steven Soderbergh legújabb alkotása. Pedig a Fekete táska címre keresztelt kémthrillert ugyancsak várták a műfaj szerelmesei, illetve azt se lehetne mondani, hogy az Ocean’s-filmeket, valamint a Magic Mike-mozikat is jegyző Soderbergh képében egy névtelen amatőrrel az élen kellett volna a stúdiónak eladnia a filmet. Ráadásul a szereplőgárda renoméját sem merték kicsiben, hiszen olyan neveket sikerült megszerezni a produkcióhoz mint Michael Fassbender, Cate Blanchett vagy az a Pierce Brosnan, akinek a titkosügynök-zsáner hazai pálya. A film mégis elhasalt, még szerény 60 millió dolláros büdzséjét sem tudta visszatermelni a kasszáknál, így a legnagyobb csöndben került le moziműsorokról, hogy az év végére már a SkyShowtime kínálatában találja magát. Azonban csodák csodájára, itt rögtön megkapta azt a figyelmét, aminek a töredékét sem sikerül elérni a mozikban.
De miről is maradtak le a nézők idén tavasszal a mozikban? A Fekete táska egy hírszerző ügynökről, George Woodhouse-ról szól, akinek minden gondolata imádott felesége körül forog. George élete viszont fenekestől fordul fel, mikor főnöke azzal a feladattal bízza meg, hogy likvidáljon öt gyanúsítottat, akik közül valamelyik fenyegeti a nemzet biztonságát, és főhősünk legnagyobb pechjére az egyikük épp az ő szeretett neje, Kathryn.
Ahogy halad a cselekmény, és George göngyölíti fel az ügyet, egyre rosszabbul áll a házassága szénája, míg végül válaszút elé nem érkezik: vagy a szerelmét választja, vagy a hazáját.
Noha a Fekete táska nem kevés izgalmat és kiváló színészi alakításokat rejt, és a kritikusok is többségében elismerő ódákat zengtek róla, valami mégsem klappolt. Ezt maga a direktor, Steven Soderbergh is próbálta megfejteni, aki abban látja a problémát, hogy a közepes költségvetésű filmekben mára már túl nagy rizikót látnak a stúdiók, és nem szívesen vállalnak be egy Fekete táskához hasonló filmet.
Hacsak nem szerzel a projektbe mondjuk egy Timothée Chalamet-t, aki hajlandó különféle filmekre igent mondani. De az az ablak egyre csak kisebb és kisebb, amin ez a rengeteg filmkészítő át akar mászni
− vázolta fel a kiskaput a direktor egy áprilisi interjújában.
Hollywoodban jelenleg két népszerű filmkészítési narratíva uralkodik arra vonatkozóan, mire érdemes pénzt adni a stúdióknak:
Amennyiben pedig ez a trend nem változik, a Fekete táskához hasonló filmek szépen lassan eltűnnek a piacról, addig pedig annyi vigasz marad nekik, hogy legalább a SkyShowtime-on, az HBO Maxon vagy a Netflixen új otthonra lelhetnek.
