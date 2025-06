/Győzött a rajongók akarata? Máris leválthatják a Harry Potter-sorozat népharagot kiváltó színészét

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, az HBO sorozat formájában dolgozza fel J.K. Rowling világhírű gyerekregény-sorozatát, a Harry Pottert. A hétévadosra tervezett széria szezononként egy könyv eseményeit fogja felölelni, a szereplők jelentős részét pedig a korábbi hetekben, több hullámban be is jelentették, köztük a főszereplő triót is, akiket majd Dominic McLaughlin, Arabella Stanton és Alastair Stout fognak alakítani. A kilenc legújabb színészről pedig épp ezen a héten rántották le a leplet. A projekttel eddig minden jól haladt, a forgatás is hamarosan, egészen pontosan már augusztusban kezdetét venné, azonban most ebbe még közbeszólhat egy váratlan újracastingolás, ami talán nem is annyira váratlan.

A MAX-ra szánt Harry Potter-sorozat szereplőinek nagy részét már bejelentette az HBO, ám a tanári kar egy tagja lehet, hogy mégsem éri meg az első évadot sem (Fotó: HBO)

Piton professzor már a tanév kezdete előtt elköszön?

Pletyka szinten már tavaly december óta tudni lehetett, hogy az HBO egy rendkívül merész döntésre készül. A stúdió ugyanis a filmekben a legendás Alan Rickman által megformált Piton professzor szerepére a színház és a tévé világából ismert, színes bőrű Paapa Essiedut nézte ki magának. Már maga a felvetés is rendkívül vegyes érzelmeket váltott ki a franchise méretes rajongótáborából, de amikor idén áprilisban hivatalosan is bejelentették a szereposztást, az internet népe egy emberként lázadt fel a casting ellen. A döntés azóta sem hagyta nyugodni a Harry Potter-fanatikusokat, akik még petíciót is indítottak, hogy Essiedu helyett a Star Wars-filmekkel népszerűvé váló Adam Driver szerepeljen a készülő sorozatban, mivel a Csillagok háborúja Kylo Renjét alakító színész sokkal jobban hasonlít a könyvekből megismert Perselus Pitonra, mint ghánai származású kollégája. A népharag pedig lehet, hogy megrengette az HBO döntéshozóinak Paapa Essieduba vetett hitét, és egyes hírek szerint a színésztől hamarosan megválhatnak, és a helyére valaki mást keresnek.

Paapa Essiedu korábban a színpadon és a televízióban is bizonyította színészi kvalitásait, de a Harry Potter-rajongók szívébe nem lopta be magát (Fotó: dpa/picture-alliance)

Döntött a Harry Potter-fanok haragja?

A neten terjedő pletykára egyébként több nagyobb rajongói oldal is reagált, a közel félmillió követővel rendelkező Harry Potter Universe nevű oldal adminja például így kommentálta az esetet az X-en:

Remélem, hogy igaznak bizonyul a pletyka, és hogy valaki mást választanak, aki valóban hasonlít Pitonra. Azt hallottam, hogy Paapa Essiedu fantasztikus színész, de egyáltalán nem hasonlít Pitonra, ami hatalmas probléma. A sorozat nézése közben nem tudnám elhinni, hogy ő Piton, mivel semmiben sem emlékeztet arra, ahogyan Pitont a könyvekben leírják. Ez pedig komoly gond, tekintve, milyen fontos szerepet játszik Piton a történetben

– olvasható a bejegyzésben.