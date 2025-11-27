Stranger Things: a Duffer testvérek újból népszerűvé tették a '80-as évek slágereit

A Stranger Things egyik nagy vonzereje a kezdetektől fogva, hogy mennyire hitelesen és szerethetően illeszti be a történetet a ‘80-as évek miliőjébe. Ehhez a látványvilág mellett nagyban hozzátartozik a zene is, ami az évadok során sok esetben még külön jelentőséggel is bír. Nincs ez másként a tegnap debütált ötödik évadban sem. A Duffer testvérek külön főhajtást érdemelnek, amiért felélesztettek olyan színészlegendákat, mint Winona Ryder, Paul Reiser és Linda Hamilton, de nemcsak a színész, hanem a zeneválasztással is visszanyúltak a gyökerekhez. Íme a régi klasszikusok, amiket a Stranger Things tett újra népszerűvé!

Hálásak lehetünk a Stranger Things alkotóinak, a Duffer testvéreknek, hogy elhozták nekünk a legnagyobb slágereket (Fotó: Jackson Lee Davis/Netflix)

Stranger Things: Dalok a szekrény mélyéről

A Duffer testvérek már a Stranger Things első évadában visszahoztak a köztudatba olyan dalokat, melyek a fiatal célközönség számára talán ismeretlenek voltak akkor, amikor a sorozat debütált 2016-ban, azonban a széria hatására a Z generáció is felfedezte, vagy mondhatjuk úgy is, újra felfedezte ezeket az előadókat. Az érdeklődés számokban is mérhető, a sorozatban elhangzó dalok hallgatottsága ugrásszerű növekedést produkált a különböző zenei streaming-platformokon. Nézzük, kiket ismertetett meg a fiatal generációval a Stranger Things sorozat!

The Clash: Should I Stay or Should I go? (1981)

A brit punkzenekar, a The Clash egyik – ha nem a leghíresebb – nótája a Should I Stay or Should I go? című szám, ami a zenekar 1981-es Combat Rock címre keresztelt ötödik stúdióalbumán jelent meg. A Stranger Things első évadában kulcsfontosságúvá válik a Mick Jones és Joe Strummer által énekelt dal. Amikor Will Byers, akit Noah Schnapp alakít, bent reked a Hellyel Lefelében, a bátyja, Jonathan (Charlie Heaton) által hallgatott dal segít neki visszatalálni a valóságba. Az első évad debütálását követő 2 hétben a Should I Stay or Should I Go? hallgatottsága 30%-al nőtt meg a zenei platformok adatai szerint.

David Bowie: “Heroes” (1977)

David Bowie “Heroes” című dalát előszeretettel veszik elő a zenészek 1977-es debütálása óta. A dal Bowie azonos című 12. albumán jelent meg és indult világkörüli hódító útjára. Feldolgozta a Motörhead, az Oasis, a Smashing Pumkins és Peter Gabriel is helyet talált neki 2010-es albumán. A dalszöveg egy szétszakított szerelmespárról szól, egyikük Kelet-Berlinben, a másik Nyugat-Berlinben él, és a politikai hatalom elnyomása alatt egy szebb, közös életről álmodoznak. A Stranger Things első évadának záró epizódjában hallható, nyomatékosítva az utolsó, érzelmes jeleneteket.