Stranger Things: a Duffer testvérek újból népszerűvé tették a '80-as évek slágereit

A Stranger Things egyik nagy vonzereje a kezdetektől fogva, hogy mennyire hitelesen és szerethetően illeszti be a történetet a ‘80-as évek miliőjébe. Ehhez a látványvilág mellett nagyban hozzátartozik a zene is, ami az évadok során sok esetben még külön jelentőséggel is bír. Nincs ez másként a tegnap debütált ötödik évadban sem. A Duffer testvérek külön főhajtást érdemelnek, amiért felélesztettek olyan színészlegendákat, mint Winona Ryder, Paul Reiser és Linda Hamilton, de nemcsak a színész, hanem a zeneválasztással is visszanyúltak a gyökerekhez. Íme a régi klasszikusok, amiket a Stranger Things tett újra népszerűvé!
A Duffer testvérek már a Stranger Things első évadában visszahoztak a köztudatba olyan dalokat, melyek a fiatal célközönség számára talán ismeretlenek voltak akkor, amikor a sorozat debütált 2016-ban, azonban a széria hatására a Z generáció is felfedezte, vagy mondhatjuk úgy is, újra felfedezte ezeket az előadókat. Az érdeklődés számokban is mérhető, a sorozatban elhangzó dalok hallgatottsága ugrásszerű növekedést produkált a különböző zenei streaming-platformokon. Nézzük, kiket ismertetett meg a fiatal generációval a Stranger Things sorozat!
A brit punkzenekar, a The Clash egyik – ha nem a leghíresebb – nótája a Should I Stay or Should I go? című szám, ami a zenekar 1981-es Combat Rock címre keresztelt ötödik stúdióalbumán jelent meg. A Stranger Things első évadában kulcsfontosságúvá válik a Mick Jones és Joe Strummer által énekelt dal. Amikor Will Byers, akit Noah Schnapp alakít, bent reked a Hellyel Lefelében, a bátyja, Jonathan (Charlie Heaton) által hallgatott dal segít neki visszatalálni a valóságba. Az első évad debütálását követő 2 hétben a Should I Stay or Should I Go? hallgatottsága 30%-al nőtt meg a zenei platformok adatai szerint.
David Bowie “Heroes” című dalát előszeretettel veszik elő a zenészek 1977-es debütálása óta. A dal Bowie azonos című 12. albumán jelent meg és indult világkörüli hódító útjára. Feldolgozta a Motörhead, az Oasis, a Smashing Pumkins és Peter Gabriel is helyet talált neki 2010-es albumán. A dalszöveg egy szétszakított szerelmespárról szól, egyikük Kelet-Berlinben, a másik Nyugat-Berlinben él, és a politikai hatalom elnyomása alatt egy szebb, közös életről álmodoznak. A Stranger Things első évadának záró epizódjában hallható, nyomatékosítva az utolsó, érzelmes jeleneteket.
Sting, Stewart Copeland és Andy Summers zenekara, a The Police legismertebb dala 1983-as Synchronicity albumukon jelent meg, melynek felvétele közben az együttes háza táján már javában állt a bál. 2019-ben a legújabb felmérések szerint a rádiótörténet legtöbbet játszott dala lett. Ehhez biztosan köze volt a Stranger Things sorozatnak, melynek második évadában csendül fel Sting Grammy-díjat érdemlő alkotása, amikor a Millie Bobby Brown által alakított Tizi, és a Mike Wheelert játszó Finn Wolfhard egy párként édesen esetlenül táncolnak az iskolai bálon.
Madonna Material Girl című számát sem kell senkinek bemutatni. Az énekesnő Like A Virgin című 1985-ös albumán jelent meg és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Ez többek között köszönhető a Marilyn Monroe főszereplésével készült Szőkék előnyben című filmből inspirálódott videóklipnek. A Stranger Things harmadik évadában csendül fel, amikor Max (Sadie Sink) igazi csajos napot rendez Tizinek (Millie Bobby Brown) a hawkinsi plázában.
A Limahl klasszikusa már ismerős lehet egy másik filmklasszikusból is. Az azonos címen futó, Michael Ende regénye alapján készült Végtelen történet ikonikus főcímdala volt 1984-ben. A Stranger Things történetének legepikusabb jelenetében került felhasználásra, amikor a Gaten Matarazzo által alakított Dustin duettet énekel barátnőjével, Suzie-val a harmadik évadban.
A Stranger Things negyedik évadával szorosan és örökre összefonódott Kate Bush 1985-ös slágere az énekesnő Hounds of Love című albumáról. A szériában a Sadie Sink által alakított Max walkmanjéből szól megállás nélkül Bush kisasszony dala, amikor a gyerekek rájönnek, hogy a kedvenc daluk hallgatásával tudják kivédeni Vecna támadásait és megőrizni kapcsolatukat a valósággal.
A széria negyedik évadához köthető a Stranger Things történetének második legepikusabb zenei jelenete. Amikor mindenki kedvenc rockere, a Joseph Quinn által alakított Eddie Munson a Hellyel Lefelében előkapja a hathúrost és valódi rocksztárokat megszégyenítő kiállással belecsap a Metallica Master of Puppets című dalába, talán minden rockzene-fanatikus elmorzsol egy könnycseppet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.