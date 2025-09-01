Úristen! Elsorvadtak Dwayne Johnson izmai: pokolian lefogyott, borzalmasan néz ki a világsztár – Sokkoló videó

Augusztus 27. óta igazi sztárdömping hengerli le a gondolák városát. A 82. Velencei Filmfesztiválra szépen, sorban csekkolnak be Hollywood listavezető arcai és a celebvilág színe-java. A filmünnepély nyitónapján Palvin Barbarától volt hangos a világsajtó, majd nem sokkal később Emma Stone és Willem Dafoe csókcsatája lopta el a reflektorfényt a többi jelenlévő elől. A múlt hétvégén a Zúzógép című életrajzi mozi főszereplői, Emily Blunt és Dwayne Johnson is megérkeztek az Adria partjára, utóbbi pedig megjelenésével nagy port kavart a világhálón.

A The Rock-filmek listájának legújabb darabjában Dwayne Johnson Emily Blunt oldalán fog feltűnni ismételten (Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage)

Mi történt Dwayne Johnsonnal?

Egykor Hollywood legnagyobb izomkolosszusa volt, mára már viszont inkább hasonlít egy lelkes Dwayne Johnson-imitátorra, mintsem saját magára. „A Szikla” becenévre hallgató korábbi bunyós nem kis aggodalmat keltett legutóbbi nyilvános megjelenésével, miután a rajongók szinte rá sem ismertek kedvencükre, aki jól láthatóan eléggé lefogyott, és nem úgy tűnik, mintha kicsattanna az egészségtől, de még így is szívesen pózolt a kamerák kereszttüzében. A világhálóra felkerült számtalan fotót és videófelvételt látva minden fanatikus fejében megszólalt a vészharang, és rögtön azon kezdtek el agyalni, mi miatt törpült a felére a népszerű vasgyúró:

Hova tűntek az izmai? Remélem, hogy minden rendben van vele. Teljesen másképp néz ki... Nagyon sokat fogyott!

– írja az aggódó rajongó egy hozzászólásban. Míg valaki más megjegyezte, hogy sok más, visszavonult pankrátorhoz hasonlóan, lehet, neki is szívproblémai vannak, ez állhat a háttérben. De még olyan kommentet is találni, amelynek írója még azt is megkérdőjelezi, hogy akit látunk, az valóban Dwayne Johnson-e.

„A Szikla” beverekszi magát az Oscar-jelöltek közé?

Amíg a kommentszekció java része Dwayne Johnson egészségügyi állapotát érintő totózást folytat, addig akadnak olyanok is, akik úgy vélik, „A Szikla” csak sorstársai, azaz a furcsa hobbinak hódoló Dave Bautista, vagy a nemrég még hazánkban forgató John Cena karrierútján kíván továbbhaladni, és ki akar bújni az izomagyú melák skatulyából, ezért szabadult meg néhány kilótól. Bár az egykori pankrátor az eddigiektől merőben más szerepek felé kacsintgathat ezentúl, élete legnagyobb sikerét pont egy hamisítatlan bunyós film főszerepe hozhatja el nemsokára. A korábbi UFC-bajnok ketrecharcosról, Mark Kerr-ről szóló életrajzi mozit, a Zúzógépet, melynek főszerepét Johnson tölti be, épp a Velencei Filmfesztiválon mutatják be, és a kezdeti kritikák szerint a felismerhetetlenre maszkírozott színész könnyedén a jövő évi Oscar-gála jelöltjei között találhatja magát. Arról, hogy Johnson valóban ennyire jó-e, hamarosan a nézőközönség is meggyőződhet, hiszen az amerikai mozik már október 3-tól műsorlistára tűzik, ám a magyar filmszínházakban csak december 11-től lesz látható az alkotás.