A Disney Hófehérkéje nem áll le: Rachel Zegler egy újabb klasszikust akar tönkretenni

Ha valaha is rossz napunk van, csak jusson eszünkbe, hogy legalább nem Rachel Zeglernek hívnak minket. Ugyanis a botrányos színésznő Hófehérke-feldolgozása nemcsak 2025, hanem a komplett mozitörténelem egyik legnagyobb bukásának mondhatja magát. Ez nem is véletlen, hiszen a Disney-klasszikus élőszereplős verziója minden téren katasztrofális volt.

Kezdve azzal, hogy ez a Hófehérke már a címében hazug volt, hiszen a főhősnő korántsem volt olyan hófehér, és ehhez társult a balul elsült cselekménymodernizálás, a TikTok-trendeket megihletően rossz színészi játék pedig csak hab volt a tortán. A mozi több mint 100 millió dolláros (!) mínuszt hagyott a Disney számláján, ám úgy tűnik, Zegler kisasszonynak még ez sem szegte kedvét, és máris kinézte magának a következő „áldozatot”.

Disney-hercegnőből dán királynő?

Azt már az imént említett, az idei Arany Málna-gálán taroló Hófehérke promóciója során is megszokhattuk, hogy a korábban még a West Side Story miatt Golden Globe-díjban is részesülő Rachel Zegler nem szereti a hagyományos történeteket. A Disney-mesék klasszikus darabját is idejétmúltnak tekintette, és kikérte magának annak az ötletcsíráját is, hogy az ő Hófehérkéjét egy férfi mentse meg.

Most pedig itt az újabb világmegváltó gondolata: fogjuk William Shakespeare Hamletjét, és a dán királyfiból csináljunk dán királykisasszonyt! Erről az elképzeléséről maga Zegler beszélt a The Standardnek adott friss interjújában:

Ha szeretnék, én élnék-halnék azért, hogy minél több Shakespeare-t dolgozhassak fel, te jó ég! Például nagyon szeretnék egy női Hamletet. Szerintem az nagy buli lenne!

– hangzott el az interjúban a színésznőtől.

Történelmi alakok szerepelnek is Hófehérke kívánságlistáján

Rachel Zegler emellett pedig még azt is elárulta, élete nagy álma, hogy egyszer eljátszhassa Argentína történetének leghatalmasabb nőfiguráját, Eva Perónt, azaz Evitát. A kritikusoknak előszeretettel üzengető egykori Hófehérke lázban ég, mióta hallotta, hogy őt is emlegetik mint lehetséges jelölt egy színpadi adaptációhoz, és úgy érzi, a végzet akarja, hogy ő legyen az új Evita.

Nem érdekel, mibe kerül. Tudom, hogy képes lennék rá, és senki sem tudná úgy csinálni, ahogy én. Lehet, ez túlontúl magabiztosnak hangzik, de van úgy, mikor az ember csak tudja, hogy igaza van

– mesélt jövőbeli álmairól a megtépázott hírnevű Disney-hercegnő.