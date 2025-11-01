„Lepereg rólam” — Folytatódik a botrány! Rachel Zegler megint üzent a Hófehérke kritikusainak

Hálásak lehettünk volna Rachel Zeglernek, ha a borzalmas Hófehérke és a hét törpe feldolgozásával megszűnik a több éve tartó live-action feldolgozás cunami, de nem lehettünk ilyen szerencsések. A film bukása után a Lilo és Stitch újragondolás sikere visszahozta a Disney bizalmát a vegyes minőségű élőszereplős filmek gyártásába, olyannyira hogy már az Aranyhaj remake-et tervezik, potenciálisan Scarlett Johansson főszereplésével. Zegler ugyanakkor kifelé nem azt mutatja, hogy a legjobb konklúziót vonta le az idei események kapcsán.

A CGI törpék nem menthették meg a Hófehérke remake-et (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Rachel Zegler talán az egyetlen rajongója a Hófehérke remake-nek

2025 filmes mélypontja minden bizonnyal a márciusban kijött élőszereplős Disney Hófehérke remake volt. A film a Rotten Tomatoes-on 38 százalékos szakmai és meglepő 69 százalékos közönség értékelésnél tart, a Disney közel 70 milliós veszteséggel zárta a kasszákat. A film minősége bár önmagáért beszél, a megítélését nagyban rossz irányba terelték a főszereplő Rachel Zegler premier előtti megnyilvánulásai, mely az eredeti film öröksége iránti tisztelet teljes mellőzéséről tanúskodott és sokan már csak emiatt sem adtak bizalmat a filmnek — jogosan mondván, ha a főhős nincs tisztában az alapokkal, miért foglalkoznának a filmmel?

Rachel Zegler legutóbbi interjújában több oldalról is megközelítették a színésznő idei teljesítményét a mozikban, érintve az őt érintő negatív kritikákat is. Utóbbiakat a színésznő a jelek szerint teljesen ledobja magáról:

Lepereg rólam. Szerettem dolgozni a Hófehérkén és imádtam a filmet. Már többször is megnéztem és első helyen volt a Disney+ -on, szóval biztos vagyok benne, hogy sokan szeretik. Ez tipikusan az az élmény, amikor a negativitás hangosabb, mint a pozitivitás.

A színésznő véleménye a filmről tehát nem rezonál túlzottan a mozis számokkal, vagy nézői véleményekkel. A kitartása a film mellett említésre méltó, jóllehet a forgatások élményeinek színes szűrőjén keresztül láthatja a valóságot:

Ha valamit megtanultam belőle az az, hogy tényleg szívd magadba, ha valami jólesik és értelmezd azt is, ami nem.

Rachel Zegler arcára fagyott mosolyból nehéz kivenni, hogy hogy érez pontosan, valahol nem tűnik őszintének egy ilyen visszacsapás után ennyire optimistának maradni. Ha már annyit mond, hogy 'Ez félrement, de legközelebb jó lesz', még azt is könnyebben el lehetne hinni.