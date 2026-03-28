Emlékszünk a Walker, a texasi kopóra? Ez volt Chuck Norris tökéletes sorozata!

Sajnos mind tudjuk, mi adja az aktualitását annak, hogy éppen erről a sorozatról írunk. Múlt pénteken Chuck Norris halála sokkolta az embereket, az elpusztíthatatlannak vélt legenda elhagyta a földi világot, maga mögött hagyva filmes örökségét. Karrierjének úttörő darabja A sárkány útja volt Bruce Leevel, később pedig a nyolcvanas években főszereplőként is remekelt A magányos farkas, a Delta Kommandó, a Néma düh és az Útközben eltűnt filmekkel. De mi lehet életművének legfontosabb darabja? Talán az, amely ismét menővé tette a cowboy kalapot a maga idejében.
A Walker, Texas Ranger egy akció-krimisorozat, amelynek középpontjában Cordell Walker (Chuck Norris), egy igazságérzetéről és harcművészeti tudásáról ismert texasi ranger áll. Walker a modern bűnözés ellen küzd, miközben hagyományos értékeket képvisel – olyanokat, mint a becsület, tisztelet, igazság. Társa, James Trivette (Clarence Gilyard) inkább a nyomozói módszerekre támaszkodik, így együtt hatékony párost alkotnak. A sorozat epizódonként mutatja be, ahogy Walker és csapata különféle bűnügyeket old meg Texasban, a jó és a rossz klasszikus küzdelmét hangsúlyozva.
Miután legtöbben magyar szinkronnal néztük, kézenfekvőnek tűnik, hogy valamennyiünknek kimaradt, hogy valójában ki énekelte a főcímdalt. Ezt ugyanis a legenda maga, Chuck Norris énekelte fel, megteremtve némi texasi western hangulatot.
A műsor eredeti címe az volt, hogy Walker, Texas Ranger — ugyanakkor nincs egyezményes magyar kifejezés a rangerre. Chuck Norris karaktere egy rendőrökkel összedolgozó, mégis törvényen kívüli karakter, aki megjelenik, szétüt és körbe pörgőrúg minden gonosztevőt, majd az epizódok utolsó snittjében sejtelmes mosolyával belenéz a kamerába. Ez a mosoly elengedhetetlen része a sorozatnak, olyan mint Columbo „csak még egy kérdést” mondata. Ezzel érezteti velünk, hogy Walker az erőszakos módszereivel ellentétben nem egy rossz ember, egyszerűen a dolgát végzi. Egyébként sem öl soha embert, a képességeit csakis a helyzetek enyhítésére használja fel. A sorozat ezáltal volt képes családbarát maradni, főleg a kilencvenes években, amikor még nagyobb kultusza volt családi szinten a TV előtt követni a legmenőbb sorozatokat.
Ma már szinte elképzelhetetlennek gondolnánk, de igaz: 1993-ban a sorozatot majdnem elkaszálták az első évad gyártása közben. Az alkotók egyszerűen kifogytak a pénzből. A helyzetet végül az mentette meg, hogy az amerikai CBS tévécsatorna vette át a gyeplőt. Hatalmas erőforrást fektettek a sorozat marketingjébe, melyben Chuck Norris önmagában erős húzónévnek bizonyult.
Végül meg is jelentették a közel két órás pilot epizódot. A visszajelzések alapján egyszerűen mindenki imádta. Ezt követően végül 8 évadot élt meg a sorozatot 1993 és 2001 között boldogította a nézőket — nem beszélve az ismétlésekről. A hazai közönség Chuck Norris magyar hangjaival, Jakab Csabával és Végvári Tamással követhette a texasi kopó történeteit. A kétezres években pedig igazi mémmé vált a világsztár, a Chuck Norris viccek a színész halála után reneszánszukat élik.
