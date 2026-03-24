Halála után visszatér Chuck Norris: a zombikat rakja irányba a néhai akciósztár!

Szinte még mindig felfoghatatlan, hogy örökre itt hagyott bennünket az akciósztár. Chuck Norris 86 éves korában elhunyt a múlt héten, ám a színész még hagyott a rajongói számára egy utolsó meglepetést: Zombie Plane című filmjét idén mutatják be világszerte, amiben a Delta Force és a Walker, a texasi kopó legendája utoljára látható a vásznon. A horror-vígjáték parádés szereposztással készült.

Chuck Norris halála előtt utolsó filmjében a zombik ellen harcolt

Chuck Norris halála után is sikert arathat

A 86 éves korában elhunyt sztár, aki többször is farkasszemet nézett a halállal a Zombie Plane című filmben vállalt szerepet, aminek a globális terjesztése 2026-ban várható, miután tavaly év végén egy rajongói bemutatót tartottak Ausztráliában. A plakát alapján is pusztítónak ígérkező horror-vígjátékban az ultragagyi filmjeiről ismert Vanilla Ice és a Csajozós film autómosós sztárja Sophie Monk alakítják a főszerepeket.

De vissza Norrishoz!

Szóval a történet szerint a Sydney-Los Angeles repülőjáraton zombik támadják meg az utasokat, ahol esztelen kaszabolás veszi kezdetét a túléléséért, miközben a vécépapír hiánya is komoly problémát okoz. Szerencsére Chuck Norris felcsapta a cowboy kalapját, parancsnokként igyekszik megoldani a helyzetet, mielőtt a légierő lebombázná a gépet az óceán felett.

A Zombie Plane 2026-ban jöhet a mozikba

Az előzetes mindenesetre pusztítóra sikeredett, ahol jól látható, hogy a múlt héten pénteken elhunyt színész nagyjából önmagát alakítja, és percig sem akarja komolyan venni magát, ahogy a film sem, tekintve a trehány digitális munkáit és borzasztó díszleteit. Norris, Ice és Monk mellett Brian Austin Green és Ice-T is szerepel a Zombie Plane-ben. A hírek szerint a jeleneteket még másfél évvel ezelőtt vették fel a filmhez, a színésznek nem kellett messzire mennie, ugyanis a saját ranchén forgatta a jeleneteit.

Az IMDb.com-on még nem találtunk pontos információt az idei pontos bemutatókról, de annyi biztos, hogy még idén elérhető lesz a rajongók számára az akciósztár filmje, aki olyan legendákkal is megküzdött már a vásznon, mint Arnold Schwarzenegger vagy a néhai Bruce Lee.