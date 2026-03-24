BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Karina, Gábor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halála után visszatér Chuck Norris: a zombikat rakja irányba a néhai akciósztár!

Chuck Norris
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 12:00
A múlt héten elhunyt színész utolsó filmjében a zombiknak mutat irányt! Chuck Norris ezzel a filmmel búcsúzik a közönségétől.
Bors
A szerző cikkei

Szinte még mindig felfoghatatlan, hogy örökre itt hagyott bennünket az akciósztár. Chuck Norris 86 éves korában elhunyt a múlt héten, ám a színész még hagyott a rajongói számára egy utolsó meglepetést: Zombie Plane című filmjét idén mutatják be világszerte, amiben a Delta Force és a Walker, a texasi kopó legendája utoljára látható a vásznon. A horror-vígjáték parádés szereposztással készült. 

Chuck Norris
Chuck Norris halála előtt utolsó filmjében a zombik ellen harcolt
(Fotó: MPP / Bestimage)

Chuck Norris halála után is sikert arathat

A 86 éves korában elhunyt sztár, aki többször is farkasszemet nézett a halállal a Zombie Plane című filmben vállalt szerepet, aminek a globális terjesztése 2026-ban várható, miután tavaly év végén egy rajongói bemutatót tartottak Ausztráliában. A plakát alapján is pusztítónak ígérkező horror-vígjátékban az ultragagyi filmjeiről ismert Vanilla Ice és a Csajozós film autómosós sztárja Sophie Monk alakítják a főszerepeket. 

Szóval a történet szerint a Sydney-Los Angeles repülőjáraton zombik támadják meg az utasokat, ahol esztelen kaszabolás veszi kezdetét a túléléséért, miközben a vécépapír hiánya is komoly problémát okoz. Szerencsére Chuck Norris felcsapta a cowboy kalapját, parancsnokként igyekszik megoldani a helyzetet, mielőtt a légierő lebombázná a gépet az óceán felett. 

A Zombie Plane 2026-ban jöhet a mozikba
(Fotó: IMDb.com)

Az előzetes mindenesetre pusztítóra sikeredett, ahol jól látható, hogy a múlt héten pénteken elhunyt színész nagyjából önmagát alakítja, és percig sem akarja komolyan venni magát, ahogy a film sem, tekintve a trehány digitális munkáit és borzasztó díszleteit. Norris, Ice és Monk mellett Brian Austin Green és Ice-T is szerepel a Zombie Plane-ben. A hírek szerint a jeleneteket még másfél évvel ezelőtt vették fel a filmhez, a színésznek nem kellett messzire mennie, ugyanis a saját ranchén forgatta a jeleneteit. 

Az IMDb.com-on még nem találtunk pontos információt az idei pontos bemutatókról, de annyi biztos, hogy még idén elérhető lesz a rajongók számára az akciósztár filmje, aki olyan legendákkal is megküzdött már a vásznon, mint Arnold Schwarzenegger vagy a néhai Bruce Lee. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu