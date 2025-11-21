Pizzát mindenkinek: jön az új élőszereplős Tini nindzsa teknőcök film!

Ha nehéz követni a nyolcvanas évek ikonikus Tini nindzsa teknőc sorozatából kinőtt tartalmakat, az abszolút érthető. Kicsit mindenki bele akar nyúlni, kicsit máshogy akarják újraértelmezni. Volt már, hogy Vanilla Ice rapjére diszkóztak a kilencvenes években, megéltek több animációs sorozatot és a Transformers filmek piromániás rendezője, Michael Bay is bepróbálkozott egy igen rosszul teljesítő élőszereplős-CGI hybriddel. Az utóbbi években talán a Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz volt a legérdekesebb próbálkozás, ami a Pókverzum-filmek bejáratott stílusjegyeit vette át és művészi szempontból elég igényesre is sikerült. Eddig tudjuk követni, ugye? Készül az újabb verzió!
A The Hollywood Reporter értesülése szerint ezúttal a Halálos iramban filmeket és a Sonic, a sündisznót felügyelő veterán producer, Neal H. Moritz hozná felszínre a csatornákból a pizzarajongó mutáns teknőcöket, ezzel újabb élőszereplős sorozatot indítva a Paramount Pictures színei alatt. A megvalósítás minden bizonnyal az élőszereplős-CGI hybrid formulát fogja követni. Az élőszereplős megvalósítás eddig nem hozott sikert a címnek, a legutóbbi Tini Nindzsa Teknőcök: Elő az árnyékból! óta nem is próbálkozott vele senki.
A cég nem titkolt szándéka, hogy a Sonichoz hasonló filmsorozatot készítsenek a harcos teknősökről.
Korábban felröppent olyan hír, hogy a Paramount szakemberei egy sötétebb teknőc sztorin dolgoztak: ez lett volna Az utolsó Rónin című képregény feldolgozása, melyben Michelangelo bosszút áll testvéreinek gyilkosain. Ezt ugyanakkor parkolópályára helyezték, mert nem tetszett nekik a gondolat, hogy ennyi év után az első új élőszereplős projekt egy felnőtt-besorolású történet legyen — ugyanakkor az ötletet nem vetették el teljesen a jövőre vetítve. A Moritz keze alatt futó projekt viszont nem befolyásolja az animált Mutáns káosz folytatását, mely a tervek szerint 2027-ben jelenhet meg.
Egy igen merész próbálkozás, ami ügyetlenségével együtt is egy jópofa filmsorozat volt. Ebben semmi digitális manír nem volt, a teknőcöket a Muppet Show mögött álló Jim Henson mechanikus jelmezeivel keltették életre egy forradalmi, de mai viszonylatban nézve igen bizarr megvalósításban. A film a Mirage-képregények komorabb tónusát ötvözte a rajzfilmsorozat humorával, miközben bemutatta Szecska mester és a négy testvér eredettörténetét és harcát a The Foot Clan-al. A visszajelzései igen megosztottak voltak, a film mégis kultikus maradt a rajongók körében — itt minden bizonnyal közrejátszik a nosztalgia élénk rózsaszín szűrője is.
