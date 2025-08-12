Végre itt van az Alien-sorozat: a halál eljut a te tévéképernyődre is! Összegyűjtöttük az Alien-franchise meghiúsult sorozatait

Már csak egyet kell aludnia az Alien-franchise szerelmeseinek, és megérkezik Disney+-ra az Alien: Föld című minisorozat. A Sydney Chandler, Timothy Olyphant és Alex Lawther neveivel fémjelzett széria házhoz hozza nekünk a galaxis legfélelmetesebb teremtményét, ugyanis a műsor cselekménye kivételesen nem az űrben, hanem címéből adódóan, a bolygónkon fog játszódni. A rengeteg újítással, izgalommal és nem kevés rettegéssel kecsegtető Alien-sorozat hosszú utat járt be, melyet a számtalan meghiúsult projekt taposott ki neki. Ezeket a holtan született produkciókat gyűjtöttük most össze.

A Disney+-filmek és sorozatok hamarosan az Alien: Föld című miniszériával bővülnek (Fotó: FX)

Az Alien: Föld elkaszált előfutárai:

A Fox Kids nem kért a vérszomjas idegenekből

Nem sokon múlott, hogy a galaxis rettegett teremtményei még 1990-es, valamint a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb gyerekcsatornája, a Fox Kids felületére is betegyék nyálkától tapadó lábukat. A már az előállítási szakaszban lévő rajzfilmsorozat az Operation: Aliens címet viselte volna, és jóval színesebb, gyerekbarát hangnemben megközelítve volt hivatott folytatni James Cameron 1986-os A bolygó neve: Halál telepeseinek történetét. A csatorna fejesei azonban végül a rengeteg elkészített reklámanyag és félkész epizódok ellenére kitáncoltak a projektből, és a szombat délelőtti Alien-matiné végül sosem valósult meg.

Az Alien-mese 1992-93 környékén volt forró téma, ami azonban idővel teljesen kihűlt (Fotó: YouTube)

Az Aliens telepesei azóta sem tértek vissza

A kolonizált LV-426-os nevű bolygó sztorija igen népszerű a rajongók körében. A telepesek űrlényekkel vívott harcára épült a Hollywoodot élesen kritizáló Cameron ’86-os mozija, valamint többek között az Aliens: Colonial Marines című videójáték is. Utóbbinak plusz pikantériát ad az is, hogy a játék fejlesztői abban reménykedtek, ha az alkotásuk jól muzsikál a felhasználók körében, akár egy anime stílusban megálmodott sorozat is készülhetne belőle. Ám a játék végül a rengeteg halasztása ellenére is temérdek negatív kritikát kapott, így a sorozat ötlete is a kukában végezte. Érdekesség, hogy állítólag maga James Cameron is vissza szeretett volna térni egy miniszéria formájában az LV-426 telepesei közé még a ’90-es évek végén, azonban ez sem jutott tovább a tárgyalóasztaltól.