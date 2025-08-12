Végre itt van az Alien-sorozat: a halál eljut a te tévéképernyődre is! Összegyűjtöttük az Alien-franchise meghiúsult sorozatait

AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 10:35
A héten fog megjelenni a Disney+-on az Ellen Ripley legádázabb ellenségéről szóló széria. Az Alien: Föld a sokadik próbálkozás már a franchise történetében, hogy a Halált meghonosítsák a tévéképernyőn is. Az eddigi sikertelen kísérleteknek néztünk most utána.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Már csak egyet kell aludnia az Alien-franchise szerelmeseinek, és megérkezik Disney+-ra az Alien: Föld című minisorozat. A Sydney Chandler, Timothy Olyphant és Alex Lawther neveivel fémjelzett széria házhoz hozza nekünk a galaxis legfélelmetesebb teremtményét, ugyanis a műsor cselekménye kivételesen nem az űrben, hanem címéből adódóan, a bolygónkon fog játszódni. A rengeteg újítással, izgalommal és nem kevés rettegéssel kecsegtető Alien-sorozat hosszú utat járt be, melyet a számtalan meghiúsult projekt taposott ki neki. Ezeket a holtan született produkciókat gyűjtöttük most össze.

Alien: Föld
A Disney+-filmek és sorozatok hamarosan az Alien: Föld című miniszériával bővülnek (Fotó: FX)

Az Alien: Föld elkaszált előfutárai:

A Fox Kids nem kért a vérszomjas idegenekből

Nem sokon múlott, hogy a galaxis rettegett teremtményei még 1990-es, valamint a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb gyerekcsatornája, a Fox Kids felületére is betegyék nyálkától tapadó lábukat. A már az előállítási szakaszban lévő rajzfilmsorozat az Operation: Aliens címet viselte volna, és jóval színesebb, gyerekbarát hangnemben megközelítve volt hivatott folytatni James Cameron 1986-os A bolygó neve: Halál telepeseinek történetét. A csatorna fejesei azonban végül a rengeteg elkészített reklámanyag és félkész epizódok ellenére kitáncoltak a projektből, és a szombat délelőtti Alien-matiné végül sosem valósult meg.

Az Alien-mese 1992-93 környékén volt forró téma, ami azonban idővel teljesen kihűlt (Fotó: YouTube)

Az Aliens telepesei azóta sem tértek vissza

A kolonizált LV-426-os nevű bolygó sztorija igen népszerű a rajongók körében. A telepesek űrlényekkel vívott harcára épült a Hollywoodot élesen kritizáló Cameron ’86-os mozija, valamint többek között az Aliens: Colonial Marines című videójáték is. Utóbbinak plusz pikantériát ad az is, hogy a játék fejlesztői abban reménykedtek, ha az alkotásuk jól muzsikál a felhasználók körében, akár egy anime stílusban megálmodott sorozat is készülhetne belőle. Ám a játék végül a rengeteg halasztása ellenére is temérdek negatív kritikát kapott, így a sorozat ötlete is a kukában végezte. Érdekesség, hogy állítólag maga James Cameron is vissza szeretett volna térni egy miniszéria formájában az LV-426 telepesei közé még a ’90-es évek végén, azonban ez sem jutott tovább a tárgyalóasztaltól. 

'Aliens' Movie Stills
Az Alien-filmek második felvonásának karaktereit annyira megkedvelte mindenki, hogy a későbbiekben több projekt is foglalkozni akart velük (Fotó: 20th Century Fox)

Ridley Scott sorozatának is befellegzett

A videójátékon alapuló, animált miniszéria végül az Alien: Isolation nyomán 2019-ben meg is valósult, ellenben Ridley Scott Alien: Awakening című mozijával, és az ahhoz tervezett sorozattal, melyek együtt mentek a süllyesztőbe. Az Awakening alcímre keresztelt Alien-mozi az elődjét, a kritikailag hatalmasat hasaló Covenantet volt hivatott folytatni, hogy összekösse a Prometheusszal elindult előzményfilmeket az eredeti, 1979-es alkotás cselekményével. Ebben segített volna a Tervezőket jobban megismertető széria, ami a mozifilmmel közösen a kaszálás sorsára jutott. A 2010-es évek végén egyébként sokadjára ismét felmerült egy telepesekről szóló, űrbéli akciószéria gondolata, amire még Lance Henriksen is hajlott volna, de aztán ebből sem sült ki semmi.

Az Alien: Föld című, nyolcrészes miniszéria első két epizódja 2025. augusztus 13-án fog debütálni a Disney+ felületén.

 

