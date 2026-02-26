A Hail Mary-küldetés: eddig mindenki imádta Ryan Gosling legújabb űrtörténetét

Ki ne szeretné Ryan Goslingot? A Szerelmünk lapjai című alkotása után olyan szuper filmekben kapott szerepet, mint a Drive, Gengszterosztag, Őrült, dilis, szerelem, Szárnyas fejvadász 2049 és a Barbie. A jelenléte már önmagában biztató volt, amikor a SuperBowl 2026-os idénye kapcsán egy előzetesében láthattuk őt, ahogy egy fura kis űrlénnyel került egy csapatba, hogy megmentse a Földet. Az alapanyag nemesnek tűnik, Andy Weir könyvét veszi alapul, hasonlóképp a Matt Damon-féle A mentőexpedícióhoz. Amerikában már akadtak, akik szerencsés helyzetük lévén a nagyközönség előtt láthatták A Hail Mary-küldetést.

A Ryan Gosling-filmek egyik legékesebb csillaga lehet A Hail Mary-küldetés (Fotó: Amazon MGM Studios)

A Hail Mary-küldetés az év első nagy dobása lehet?

A Hail Mary-küldetés szűk egy hónap múlva, Magyarországon március 19-én kerül a mozikba. A premier előtt azonban az amerikai sajtó képviselői már láthatták a filmet. A vetítést követően pedig már csurogtak is lassan a rövid, de izgatott vélemények Ryan Gosling sci-fijéről. Ha összegeznünk kéne, a vélemények szinte egyöntetűen istenítik ezt az adaptációt.

Egy filmkritikus, Eric Marchen az X oldalán komoly eredményeket jósol a filmnek:

Phil Lord és Christopher Miller kihagyhatatlan űrodüsszeiája jóeséllyel az idei év első kasszasikere lehet. Greig Fraser emberfeletti operatőri munkája a csillagokig emeli ezt a projektet, miközben Ryan Gosling sikeresen a földön tartja klasszis játékával. Ez a film KIRÁLY!

Az Avatar: Tűz és hamu és a Zootropolis 2 így hiába vannak még mindig a mozik kínálatában, ezek tavaly jöttek ki, így A Hail Mary-küldetés lehet valóban az idei első kasszasiker — de szorosan utána már új kihívóként érkezik Az ördög Pradat visel 2, szóval Ryan Gosling nem marad verseny nélkül a tavaszi idényben. Ennek a versenynek az igazi győztesei viszont mi vagyunk, nézők.

Visszatérve a filmre, egy másik kritikus, Adriano Caporusso egy régi kedvenchez hasonlította a 45 éves Ryan Gosling baráti dinamikáját a különös, animált mellékszereplővel.

Lord és Miller legutóbbi filmje a Rövidzárlathoz hasonló haveri dinamikát hegyez ki a végtelenségig, mindez egy izgalmas űr-epika köntösébe bújtatva, teszi ezt mély emberséggel és olyan vizualitással, melytől tátva marad a szánk.