Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megfagy az ereinkben a vér: Ilyen is lehetett volna a Stranger Things főgonosza – Kiszivárgott fotók!

Netflix
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 14:52
Stranger Thingsvázlat
Ezzel alaposan mellényúlt a Netflix. Eddig sosem látott felvételek bukkantak fel az interneten, melyek a Stranger Things alkotóinak tervezőasztaláról származnak. A Vecna kezdeti dizájnjáról készült felvételeket látva sokan úgy vélik, a streamingóriás hatalmas ziccert hagyott ki azzal, hogy nem ez került bele a végső változatba.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Hihetetlen, milyen gyorsan váltják egymást a trendek. Még két hete sem volt, hogy az egész világ Stranger Things-lázban égett, miután a legnézettebb Netflix-sorozatok jeles képviselője előállt a sorozatzáró 5. évad befejezésével. Azonban a kezdeti népszerűség hamar szertefoszlott, miután a szériát megalkotó Duffer fivéreknek csak egy középszerű, igen megúszós finálét sikerült kikotyvasztaniuk. Noha a bukás hátterében több dolog áll, azonban most olyan kulisszatitkokról hullt le a lepel, amelyek alapjaiban változtathatták volna meg a sorozat hangulatát, így egy egészen más végkifejlet is kisülhetett volna a keserédes lezárás helyett.

Stranger Things Bande-annonce de la dernière saison de "Stranger Things"
A Stranger Things Vecnája merőben más kinézetet is kaphatott volna (Fotó: JLPPA/Bestimage)

A Stranger Things Vecnája sokkal félelmetesebb lett volna

A Millie Bobby Brown vezette hawkinsi gyermekek életét minden évadban más és más szörnyetege tette földi pokollá. Volt itt Demogorgon, Demokutya, Demodenevér és Elmenyúzó is, de egyedül a negyedik fejezet főgonoszát, a Jamie Campbell Bower által alakított Vecnát érte az a megtiszteltetés, hogy egynél több évad épült köré. Így nem meglepő módon az alkotók nagy hangsúlyt fektettek a karakter történetére, illetve a kinézetére is, melyről most kiderült, hogy eredetileg jóval eltérőbben festett volna, mint a végső változat.

Az internetre felkerült, évekkel ezelőtti vázlatok tanúsága szerint Dufferék egy jóval horrorosabb irányba terelték volna a szériát és a sorozat szereplőinek elméjébe beleférkőző rosszfiút is:

A kommentszekcióban összegyűlő Stranger Things-rajongók nem is féltek megosztani véleményüket Vecna eredeti kinézetével kapcsolatban. A vérfagyasztó szörnyeteg kezdeti külleme ráadásul osztatlan sikert aratott a fanbázisában:

Mi a f*sz! Ezek nagyon jók! Mindegyik jobb, mint az, ami végül belekerült a sorozatba!

− írja az egyik hozzászóló Instagramon.

Vecna akár így is festhetett volna a Stranger Things-ben (Fotó: Instagram)

A „mi lett volna, ha…” kérdést természetesen már fölösleges feszegetni, de nem elképzelhetetlen, ha a Stranger Things kreátorai zöld lámpát mutattak volna ennek a rémálomba illő külcsínnek, a sorozat is teljesen más irányba mehetett volna el, amivel elkerülhető lett volna, hogy a végére belefulladjon a maga középszerűségébe, és simán lekörözze az HBO Max Welcome to Derry című show-ja.

A Netflix kiadott egy újabb Stranger Things-epizódot

Az eredeti végkifejlettel megbarátkozni képtelen, csalódott rajongótábort az elmúlt napokban egy rejtélyes 9. epizód tartotta lázban, mely a teóriák szerint egy alternatív befejezést biztosított volna a szériának. A Vecna győzelmével záruló, átírt fináléról azonban hamar kiderült, hogy nem volt több egy vad, rajongói képzelgésnél.

Helyette a nézők kaptak egy több mint kétórás dokumentumfilmet, mely az 5. évad készültéről szól, és rengeteg kulisszatitokkal, valamint érdekességgel szolgál a fanatikusok számára. Az Egy utolsó kaland: Így készült a Stranger Things 5. évada január 12-én került fel a Netflixre és a sorozat összes többi részével együtt elérhető a platform kínálatában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu