Megfagy az ereinkben a vér: Ilyen is lehetett volna a Stranger Things főgonosza – Kiszivárgott fotók!

Hihetetlen, milyen gyorsan váltják egymást a trendek. Még két hete sem volt, hogy az egész világ Stranger Things-lázban égett, miután a legnézettebb Netflix-sorozatok jeles képviselője előállt a sorozatzáró 5. évad befejezésével. Azonban a kezdeti népszerűség hamar szertefoszlott, miután a szériát megalkotó Duffer fivéreknek csak egy középszerű, igen megúszós finálét sikerült kikotyvasztaniuk. Noha a bukás hátterében több dolog áll, azonban most olyan kulisszatitkokról hullt le a lepel, amelyek alapjaiban változtathatták volna meg a sorozat hangulatát, így egy egészen más végkifejlet is kisülhetett volna a keserédes lezárás helyett.

A Stranger Things Vecnája merőben más kinézetet is kaphatott volna (Fotó: JLPPA/Bestimage)

A Stranger Things Vecnája sokkal félelmetesebb lett volna

A Millie Bobby Brown vezette hawkinsi gyermekek életét minden évadban más és más szörnyetege tette földi pokollá. Volt itt Demogorgon, Demokutya, Demodenevér és Elmenyúzó is, de egyedül a negyedik fejezet főgonoszát, a Jamie Campbell Bower által alakított Vecnát érte az a megtiszteltetés, hogy egynél több évad épült köré. Így nem meglepő módon az alkotók nagy hangsúlyt fektettek a karakter történetére, illetve a kinézetére is, melyről most kiderült, hogy eredetileg jóval eltérőbben festett volna, mint a végső változat.

Az internetre felkerült, évekkel ezelőtti vázlatok tanúsága szerint Dufferék egy jóval horrorosabb irányba terelték volna a szériát és a sorozat szereplőinek elméjébe beleférkőző rosszfiút is:

A kommentszekcióban összegyűlő Stranger Things-rajongók nem is féltek megosztani véleményüket Vecna eredeti kinézetével kapcsolatban. A vérfagyasztó szörnyeteg kezdeti külleme ráadásul osztatlan sikert aratott a fanbázisában:

Mi a f*sz! Ezek nagyon jók! Mindegyik jobb, mint az, ami végül belekerült a sorozatba!

− írja az egyik hozzászóló Instagramon.

Vecna akár így is festhetett volna a Stranger Things-ben (Fotó: Instagram)

A „mi lett volna, ha…” kérdést természetesen már fölösleges feszegetni, de nem elképzelhetetlen, ha a Stranger Things kreátorai zöld lámpát mutattak volna ennek a rémálomba illő külcsínnek, a sorozat is teljesen más irányba mehetett volna el, amivel elkerülhető lett volna, hogy a végére belefulladjon a maga középszerűségébe, és simán lekörözze az HBO Max Welcome to Derry című show-ja.