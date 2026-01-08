Átverés volt a Stranger Things borzalmas vége? Azt mondják, jön a titkos 9. epizód!

Hosszas várakozást követően 2025. december 31-én (magyar idő szerint 2026. január 1-én) végre megérkezett Netflixre a Stranger Things 5. évadnak fináléja, mely nemcsak az aktuális szezon, hanem az egész sorozat cselekményének végére tett pontot. Vagy mégsem? A sokakat felzaklató, ugyancsak megúszósra sikeredett befejezéssel kapcsolatban ugyanis szárnyra kapott az a hír a neten, hogy igazából nem is ez a végeleges lezárás, és már úton van egy titokban elkészített 9. epizód, mely semmissé tenné a Stranger Things 5. évad 8. részében látottakat, erre pedig aligha volt példa korábban a streamingtörténelemben.

A legnézettebb Netflix-sorozatok egyike, a Stranger Things új befejezést kaphat? (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Extra epizód írhatja át a Stranger Things végét

Néhány nappal a Stranger Things utolsó részének premierje után elárasztotta a világhálót az a teória, miszerint a Duffer testvérek és a Netflix egy 9. epizóddal lepik meg a felháborodott rajongókat, ám ebben az ajándékban aztán aligha lesz köszönet. Az új fejezet ugyanis a netezők tudomása szerint arról szól majd, hogy a sorozat fináléjának történése csupán illúzió, Vecna óriási elmetrükkje, amivel nemcsak a Stranger Things szereplőit, hanem a nézőket is átverte, a végső leszámolás és a főgonosz győzelme csak most következik.

A feltételezés valóságtartamára olyan apró jelek utalnak, mint például hogy, az utolsó percekben Sadie Sink és a többi szereplő mind olyan pózban, összekulcsolt kézzel láthatók, akár a Jamie Campbell Bower által alakított Vecna, mikor mások elméjét manipulálja. A narancssárga talár, amit az ünnepségen viselnek pedig egyfajta börtönviselet, hiszen a teória szerint Mike és barátai mind-mind Vecna elméjének tömlöcében roskadnak éppen.

Emellett pedig a Netflixen is van egy érdekes jel, ami az állítólag még januárban megjelenő 9. epizód megjelenésére mutat. Mégpedig az, hogy amennyiben beírjuk a streamingszolgáltató keresőmezőjébe a „fake ending”, azaz „hamis befejezés” kulcsszavakat, akkor a Stranger Things-t dobja fel találatként.

Millie Bobby Brown és David Harbour még visszatérnek a Stranger Things 5. évad 9. részében? (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Mint az látható, a rajongók által felállított érvek a 9. rész létezése mellett nem állnak túlzottan stabil lábakon. Így nem túlzás azt feltételezni, hogy igazából szó sincs bármiféle átírt befejezésről, sokkal inkább az a helyzet állhat fenn, hogy a Stranger Things fanatikusainak gyomra még mindig képtelen befogadni szeretett sorozatuk csúfos fináléját, és inkább egy számukra kedvező, alternatív valóságba menekülnek.