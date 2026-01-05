Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ő is gyűlölte a végét? A Stranger Things főgonosza örül, hogy befejezték a sorozatot

Ő is gyűlölte a végét? A Stranger Things főgonosza örül, hogy befejezték a sorozatot

Stranger Things
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 21:15
Duffer Brothersfinálé
Jamie Campbell Bower jelentős terhektől szabadult meg. A színész örül, hogy vége a Stranger Things ötödik évadának.

Lezárult egy korszak, tíz év után véget ért a Duffer testvérek nagysikerű Stranger Things sorozata, ami nemcsak a rajongóknak, de a szériában játszó színészeknek is okozott érzelmes pillanatokat. Jamie Campbell Bower, aki a történet főgonoszát, Vecnát/Henryt/Egyest alakította, a Hollywood Riporternek mesélt őszintén szerepéről és a Stranger Things ötödik évadának forgatási körülményeiről.  

Jamie Campbell Bower a Stranger Things ötödik évadának londoni premierjén.
Jamie Campbell Bower életét egészen megváltoztatta a Stranger Things sorozat (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Stranger Things: Jamie Campbell Bower nem bánja, hogy vége 

A Stranger Things negyedik évadában debütált Jamie Campbell Bower, akit akkor még csak Egyes szerepében ismertünk, azaz ő volt az első számú különleges gyermek, akivel Dr. Brenner (Matthew Modine) dolgozni kezdett a hawkinsi laborban. Később már nevet is társítottunk hozzá, kiderült, hogy ő nem más, mint Henry Creel, a valódi csavar pedig akkor érkezett, amikor megtudtuk, hogy Henry rejtőzik a főgonosz Vecna borzadályos külseje alatt is. 

Jamie Campbell Bower így mintha három különböző karaktert alakított volna, és saját bevallása szerint is pont ilyen élményként élte meg a szerepét. Ráadásul a széria frissen debütált ötödik évadában egy negyedik “alterego”, Mr. Miaz is bekerült a repertoárjába, aki szintén egy egészen másfajta megközelítést kívánt.  

“Rengeteg helyről inspirálódtam Mr. Miaz karakteréhez. Színészek, dalok, filmek, ezek mind segítettek abban, hogy meg tudjam fogni a karakter esszenciját. Nem is konkrét inspirációk voltak, inkább csak benyomások, amikre szükségem volt, hogy meg tudjam alkotni őt magamban.” 

Bower arról is vallott, hogy a siker és a kitörő öröm ellenére számára keserédes volt a Stranger Things forgatása. A főgonosz szerepe sokat kivett belőle, és mivel teljesen beleélte magát a szerepébe, sokszor a szünetekben is szerepben maradva, ezért időnként úgy érezte, elvágódott a főszereplő gyerekeket alakító kollégáitól.  

A Stranger Things szereplői a sorozat ötödik évadának utolsó premierjén.
Jamie Campbell Bower úgy érezte, túl nagy a távolság közte és kollégái között a szerepe miatt (Fotó: RW)

Sokkal könnyebnek érzem magam. Jó érzés volt végre befejezni az utolsó epizódokat, és most, hogy a finálé is kikerült, úgy érzem, teljesen leereszthetek.

Ráadásul a széria sztárjának az sem segített, hogy a rendező Duffer testvérek egészen az utolsó pillanatig nem árulták el neki, mi lesz Vecna sorsa a sorozat legvégén.  

“Azt hiszem a hetedik epizód forgatásának közepe táján kaptuk meg a finálé teljes és végleges forgatókönyvét. De addigra már amúgy is tudtam, hova fog kifutni a történet. Korábban azért voltak olyan pillanatok, amikor el sem tudtam képzelni, mi lesz a következő lépés.”  

Jamie Campbell Bower Vecna szerepében a Stranger Things sorozatban.
Jamie Campbell Bower Vecna jelemezben (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Jamie Campbell Bower számára, ahogy számunkra is, lezárult a Stranger Things, azonban a rajongóknak nem kell sokáig keseregni, mert az univerzum egy animációs sorozattal bővül. A Hollywood Reporter újságírójának kérdésére, miszerint valóban végérvényesen távozik-e a Stranger Things-univerzumból, Bower kitérő, de kecsegtető választ adott:  

“Nem tudom. Rendkívül jól éreztem magam a sorozat készítése közben, és sok szempontból megváltoztatta az életem. Hogy végleg véget ért-e az út? Ezt majd Matt és Ross Duffer fogják eldönteni helyettem. De végtelenül hálás vagyok ennek a projektnek.” 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu