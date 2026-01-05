Ő is gyűlölte a végét? A Stranger Things főgonosza örül, hogy befejezték a sorozatot

Lezárult egy korszak, tíz év után véget ért a Duffer testvérek nagysikerű Stranger Things sorozata, ami nemcsak a rajongóknak, de a szériában játszó színészeknek is okozott érzelmes pillanatokat. Jamie Campbell Bower, aki a történet főgonoszát, Vecnát/Henryt/Egyest alakította, a Hollywood Riporternek mesélt őszintén szerepéről és a Stranger Things ötödik évadának forgatási körülményeiről.

Jamie Campbell Bower életét egészen megváltoztatta a Stranger Things sorozat (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Stranger Things: Jamie Campbell Bower nem bánja, hogy vége

A Stranger Things negyedik évadában debütált Jamie Campbell Bower, akit akkor még csak Egyes szerepében ismertünk, azaz ő volt az első számú különleges gyermek, akivel Dr. Brenner (Matthew Modine) dolgozni kezdett a hawkinsi laborban. Később már nevet is társítottunk hozzá, kiderült, hogy ő nem más, mint Henry Creel, a valódi csavar pedig akkor érkezett, amikor megtudtuk, hogy Henry rejtőzik a főgonosz Vecna borzadályos külseje alatt is.

Jamie Campbell Bower így mintha három különböző karaktert alakított volna, és saját bevallása szerint is pont ilyen élményként élte meg a szerepét. Ráadásul a széria frissen debütált ötödik évadában egy negyedik “alterego”, Mr. Miaz is bekerült a repertoárjába, aki szintén egy egészen másfajta megközelítést kívánt.

“Rengeteg helyről inspirálódtam Mr. Miaz karakteréhez. Színészek, dalok, filmek, ezek mind segítettek abban, hogy meg tudjam fogni a karakter esszenciját. Nem is konkrét inspirációk voltak, inkább csak benyomások, amikre szükségem volt, hogy meg tudjam alkotni őt magamban.”

Bower arról is vallott, hogy a siker és a kitörő öröm ellenére számára keserédes volt a Stranger Things forgatása. A főgonosz szerepe sokat kivett belőle, és mivel teljesen beleélte magát a szerepébe, sokszor a szünetekben is szerepben maradva, ezért időnként úgy érezte, elvágódott a főszereplő gyerekeket alakító kollégáitól.

Jamie Campbell Bower úgy érezte, túl nagy a távolság közte és kollégái között a szerepe miatt (Fotó: RW)

Sokkal könnyebnek érzem magam. Jó érzés volt végre befejezni az utolsó epizódokat, és most, hogy a finálé is kikerült, úgy érzem, teljesen leereszthetek.

Ráadásul a széria sztárjának az sem segített, hogy a rendező Duffer testvérek egészen az utolsó pillanatig nem árulták el neki, mi lesz Vecna sorsa a sorozat legvégén.