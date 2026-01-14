Botrány a Stranger Things háza táján – Lebuktak a Duffer testvérek?

Folytatódik a Stranger Things dömping. Tegnap, azaz január 12-én debütált a Netflixen az Egy utolsó küldetés: Így készült a Stranger Things 5. évada című dokumentumfilm azon rajongók számára, akik még nem álltak készen búcsút inteni a Duffer testvérek alkotta univerzumnak. Ugyanezen rajongók azonban kiszúrtak valami egészen nyugtalanítót a dokumentumfilm egyik képkockáján, amitől ismét felbolydult az egész internet.
A 2016-ban indult Stranger Things sorozat utolsó, 5. évada novemberben indult világkörüli hódító útjára a Netflixen, a záróakkordok pedig pont a 2026-os év első óráiban debütáltak a streaming-szolgáltatón, ami immáron nem első alkalommal omlott össze a rajongók kattintásainak súlya alatt. Az utolsó évad meglehetősen ellentmondásos reakciókat váltott ki, a rajongótábor Vörös-tengerként vált szét két táborra. Sokan imádták, sokan utálták, az utóbbi csoportba tartozó nézők dühét pedig csak fokozta, hogy a Duffer testvérek az új epizódok debütálása előtt, alatt és után is össze-vissza beszéltek, majd gyenge kifogásokkal próbálták hárítani a népharagot. A széria utolsó évadának forgatási munkálatait megörökítő dokumentumfilmet talán olajágnak szánták az alkotók, de a netes reakciókból úgy tűnik, ezzel csak egy újabb kapufát lőttek.
Az még talán megbocsátható, hogy annak ellenére, hogy a Duffer testvérek kimondottan leszögezték: nem fognak az internet bugyraiban kalandozni és rajongói kívánságok olvasásával tölteni az időt, mégis a dokumentumfilmben látható laptopképernyőn elég egyértelműen kivehető a Reddit narancssárga kis ikonja a címsorban. De az már teljességgel kiverte a biztosítékot, hogy ugyanezen címsorban legalább 3 ChatGPT ablak is felfedezhető, ami nem kerülte el a szemfüles rajongók figyelmét sem. A kommentszekciók tegnap óta megteltek habzó szájú, csalódott rajongókkal, akik mind úgy gondolják, megtalálták a Szent Grált: azért lett rossz a Stranger Things 5. évada, mert ChatGPT-t használtak a forgatókönyv megírásához. A hithű fanok továbbra is védelmükbe veszik szeretett sorozatukat, komoly érveket felsorakoztatva, miszerint manapság már minden nagyobb cég igénybe veszi valamilyen formában a mesterséges intelligencia nyújtotta eszközöket és lehetőségeket, emiatt pedig nem törhetünk pálcát egy ilyen grandiózus produkció alkotói felett sem. Matt és Ross Duffer egyelőre nem kommentálták a súlyos vádakat, ahogy a széria főbb szerepeit alakító Millie Bobby Brown vagy Noah Schnapp sem.
