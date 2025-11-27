Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Nézők milliói maradtak hoppon: a Stranger Things 5. évadától összeomlott a Netflix!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 13:35
Nem kevesebb mint 3 évet vártak a Netflix népszerű sorozatának folytatásra a rajongók. Azonban, amikor a fanatikusok végre tévé elé pattanhattak, hogy láthassák a Stranger Things 5. évadát, a streamingszolgáltató bizony alaposan faképnél hagyta őket.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Hosszas várakozás után vére megérkezett a Netflixre a Stranger Things 5., és egyben utolsó évada. A széria fináléjának debütálását hatalmas várakozás övezte, hetek, vagy inkább hónapok óta mindenki erről beszélt, a fanok számos teóriát is körítettek a záróakkordra várakozva, de Millie Bobby Brown és David Harbour botránya is még több figyelmet generált a szériának. Az ötödik fejezet első epizódjai tegnap este, magyar idő szerint pedig ma hajnalban, 2 órakor kerültek fel a platfromra, és a sorozat szerelmesei szabályosan megrohamozták a felületet, ám ekkor érkezett számukra a fekete leves.

Stranger Things Bande-annonce de la dernière saison de "Stranger Things"
A legnézettebb Netflix-sorozatok egyike a Stranger Things, ennek pedig a platform itta meg most a levét (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Stranger Things helyett sötét képernyő

Övön aluli ütésként érte a Netflix-felhasználókat, mikor a hawkinsi sci-fi-tinidráma helyett csak a pofára esés fogadta őket. A vörös streamingszolgáltató szerverei ugyanis teljesen felmondták a szolgálatot. A weboldal és az alkalmazás sem működött, ezzel pedig ki is vívták a rajongók haragját.

Netflix most azonnal szedd már össze magad! Három évet vártam erre, most már szeretném nézni!

írta az egyik csalódott rajong X-en.

És közel sem ő volt az egyedüli, akinél felmerült ez a probléma, Amerika és világszerte több tízezer ember jelezte, hogy hoppon maradt, de ez a szám igazából ettől sokkal nagyobb is lehet, így nem túlzás azt állítani, hogy a Neflix akár nézők millióinak Stranger Things-élményébe rondított bele.

Bande-annonce de la dernière saison de "Stranger Things"
Stranger Things 5. évad 1. része sokaknál nem indult el, helyette hibaüzenet, vagy szüntelenül betöltődő képernyő volt látható (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A Netflix megint cserben hagyta a nézőit

Nem ez az első alkalom, hogy a népszerű streamingóriás nem tudott felnőni a feladathoz. Épp egy évvel ezelőtt esett meg a Netflix-szel, hogy a Jake Paul vs. Mike Tyson-mérkőzést övező érdeklődés, a Stranger Things 5. évadának premierjéhez hasonlóan, teljesen lefagyasztotta a platformot, ezzel pedig alaposan borsot tört az ökölvívás szerelmeseinek orra alá.

De nemcsak a tavalyi év bokszmeccsébe rontott bele a streamingszolgáltató alkalmatlansága, a Duffer testvérek sorozatának előző évadánál is hasonló problémák voltak. A 4. fejezet utolsó két epizódjának debütálásakor szintén leállt az oldal, a rajongók így hiába vártak annyit a végkifejletre, továbbra is csak a türelem maradt számukra.

A Stranger Things 5. évada 2025. december 26-án folytatódik újabb 3 epizóddal, a Vecnával való végső leszámolás pedig december 31-én, vagy legkésőbb 2026. január 1-én, a hajnali órákban kerül bemutatásra. Remélhetőleg a streamingplatform addigra már felkészültebb lesz, és nem okoz ismét csalódást a fanatikusoknak.

 

