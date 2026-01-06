Sosem lesz vége! Már jön is az új Stranger Things film!

Ugyan alig zárult le a Stranger Things ötödik évada, mellyel végéhez érkezett Tizi, Mike, Will, Lucas, Dustin és Max 10 éves kalandja, a Duffer testvérek, valamint a rajongók nem állnak még készen arra, hogy búcsút intsenek a Stranger Things-univerzumnak. Jövő hétfőn, január 12-én kapunk még egy kis segítséget a könnyes búcsúhoz.

Még egyszer utoljára láthatjuk a Netflixen a Stranger Things teljes szereplőgárdáját (Fotó: Netflix)

Stranger Things ötödik évad a kulisszák mögött

Persze nem arról van szó, ami napok óta lázban tartja az internetet. Nem egy titkos epizód kerül napvilágra, és még csak nem is egy rendezői, vágatlan változat, hanem az Egy utolsó kaland: Így készült a Stranger Things 5. évada című dokumentumfilm, mely elejétől végéig bemutatja, hogyan készült a nagysikerű netflixes széria utolsó, befejező évada. A könnyek garantáltak, ahogy a rajongók, úgy a szereplők is nehezen búcsúznak az öt évadot megélt szériától. A közösségi médiás felületekre már a szilveszter éjjel debütált finálé óta kerülnek ki a színészek megható posztjai, például a Steve Harrington szerepét alakító Joe Keery képgyűjteménye, aki egy analóg kamerával dokumentálta a forgatás emlékezetes pillanatait, most pedig megosztotta a világgal az eredményt, vagy Noah Schnapp kedvenc fotói. A Duffer testvérek száz meg egy platformon nyilatkoztak és adtak interjúkat az évaddal kapcsolatban, bár Matt Duffer elmondása szerint ennek egy részét alaposan meg is bánták. Azt ugyan nem ígéri a dokumentumfilm sem, hogy a rajongók százait égető kérdésekre választ ad, de mindenképpen izgalmas betekintésként szolgál egy ilyen nagyszabású produkció elkészülésének folyamataiba, nem mellesleg a már megjelent előzetes alapján ez a film is meglehetősen érzelmesre sikerült.

Stranger Things: milyen jövő vár a szériára?

Mielőtt már minden keményvonalas Stranger Things rajongó a kardjába dőlt volna, érkezett a bejelentés, hogy a széria univerzuma egy animációs sorozattal bővül. A Stranger Things: tales from ‘85, ahogy a cím is jelzi, nem a most lezárult események folytatása, hanem a Duffer testvérek állítása szerint a 2. és 3. évad közötti időszakban játszódik. Pontos premierdátumról és további részletekről egyelőre nincsenek új információk, de az biztos, hogy még idén megkapjuk a következő Stranger Things adagunkat. A várakozás alatt pedig bőven belefér, hogy immár teljes egészében, elejétől a végéig újra ledaráljuk az öt évadot és a január 12-én érkező dokumentumfilmet is.