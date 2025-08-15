UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Harvey Weinstein-t harmadszorra fogják bíróság elé állítani

Harvey Weinstein
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 14:45
bírósági tárgyalásszexuális bántalmazás
A 73 éves médiamágnás júniusi tárgyalását megszakították, mert az esküdtek nem tudtak döntésre jutni. Harvey Weinstein most a harmadik tárgyalására készül.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Harvey Weinstein idén harmadik alkalommal áll bíróság elé. Ez azt követően történik, hogy a botrányba keveredett médiamágnást júniusban elítélték egy nő ellen elkövetett szexuális bántalmazásért.

Harvey Weinstein továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat
Harvey Weinstein továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat
Fotó: Dave Bedrosian /  Northfoto

Harvey Weinstein-t harmadszorra fogják bíróság elé állítani

Harvey Weinstein harmadik tárgyalására készül egy 2013-as nemi erőszak ügyben, amelyet Jessica Mann színésznő emelt ellene. Szerdán Curtis Farber new yorki bíró kijelentette, hogy szeretné, ha a tárgyalás még az év vége előtt megtörténne, miután a bíróság nem tudott döntést hozni a nemi erőszak vádjában. A Manhattan-i ügyészség azonban nem kíván tovább várni, a bíróság szeptember 30‑át javasolja az ítélethirdetés vagy új tárgyalás dátumaként, de még 2025‑ön belül lezárásra törekednek. 

Harvey Weinstein tagadja a vádakat

De nem ő volt az egyetlen. Harvey Weinstein-t három nő is megvádolta szexuális bántalmazással. A három különböző nő által emelt három vád közül azonban csak egy vezetett büntetőjogi ítélethez. A másik felmentéssel zárult, a harmadik, Jessica Mann vádja pedig érvénytelenítést eredményezett, mivel a esküdtek nem tudtak döntésre jutni. Az első New York-i tárgyalás Harvey Weinstein ellen 2020-ban zajlott le. Akkor az esküdtszék bűnösnek találta. Az ügyvédcsapatának azonban sikerült elérnie a ítélet hatályon kívül helyezését, ami újratárgyalást eredményezett. Az esküdtszék idén júniusban azonban megosztott ítéletet hozott a bukott sztár második New York-i tárgyalásán. 

Harvey Weinstein továbbra is minden ellene felhozott vádat tagad. Jennifer Bonjean, Harvey Weinstein ügyvédje a The New York Times-nak azt nyilatkozta:

Továbbra is harcolunk. Ez nem változtat a fellebbezés erején, amely erős és meggyőző. A végsőkig harcolni fogunk.

 

Harvey Weinstein a börtönből próbál pénzt szerezni a több 10 milliós jogi költségei miatt
Harvey Weinstein a börtönből próbál pénzt szerezni a 10 milliós jogi költségeire
(Fotó: Jim Smeal/BEI/Shutterstock/Northfoto)

Harvey Weinstein jogi költségei elérték a 10 millió dollárt

Egy bennfentes szerint Harvey Weinstein jogi költségei több, mint 10 millió dollárnál járnak, így az egykori médiamágnás szorult helyzetbe került. Kénytelen a börtönben töltött ideje alatt is megragadni minden lehetőséget, hogy pénzhez jusson. A bukott producer most a börtönből nézi át korábbi filmszerződéseit, hogy megnézze, jogosult-e valamilyen pénzre. Harvey Weinstein nem késlekedett sokáig, ebben a hónapban már pert is indított a New York-i Legfelsőbb Bíróságon, azt állítva, hogy korábbi partnerei 2,3 millió dollárral tartoznak neki a 2015-ös Broadway-musical, a 'Finding Neverland' kapcsán.

 

