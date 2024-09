Sakkolimpia: Polgár Judittal az érem is összejöhetne

Raport Richárddal és Lékó Péterrel kiegészülve a szokottnál erősebb magyar férfi-válogatott képviseli hazánkat a budapesti sakkolimpián. Az már csak hab lenne a tortán, ha a legendás Polgár-lányok, Zsuzsi, Zsófia és Judit is asztalhoz ülnének.

Polgár Judit, minden idők egyik legjobb magyar sakkozója Fotó: Koncz Márton

Édesapjuk, Polgár László elmondta, erre miért nincs esély.

Zsuzsa, Zsófia és Judit a gyermekeik, más családi elfoglaltságuk miatt nem engedhetik meg maguknak az elvárt alapos felkészülést

– hangzik a magyarázat.

Pedig Polgár úr szerint a magyar állampolgárságot ismét felvett Rapport Richárd, továbbá Lékó Péter által fémjelzett tandem révén a férfi válogatott ütőereje jelentősebb lenne, ha Judit is versengene, amint azt a múltban többször megtette.

- Jutka nyolc sakkolimpián rajtolt, négyszeres aranyérmes, tizenkét éves korától 315 hónapon keresztül vezette a felnőtt női világranglistát, tehát nem ok nélkül kapott hét sakk Oscar-díjat. Férfi válogatottunk kilátásaival kapcsolatosan most még bizonytalan vagyok, de örömteli, hogy Rapport újra magyar színekben versenyez, s ebből szerencsés esetben akár egy érem közeli végeredmény is születhet. Zsuzsi 1996 és 1999 között női világbajnok volt, míg az Izraelben élő Zsófia - férjezett nevén Sofia Kosahsivili – két sakkolimpiai bajnoki aranyérmet érdemelt ki

- emlékeztet Polgár-papa.

Csillagsakk Olimpico Kedden a Nemzeti Galériában 10.30 és 17 óra között a Polgár-László által kitalált, és szabadalmaztatott népszerű játék, a csillagsakk lesz középpontban a Csillagsakk Olimpicón. E játék gyors, dinamikus, élvezetes, azok számára is vonzó, akik a klasszikus sakkot túl bonyolultnak tartják. Az csillagsakk olimpiai játszmái rövidebbek, és kisebb táblán játsszák. A szabályok hasonlóak a klasszikus sakkéhoz, viszont egy csillag alakú, hatszögletű mezőkből álló táblán küzdenek. A Polgár-lányok szüleivel, Klárával és Lászlóval beszélgethetnek 10.30-11.30 között a sakkbarátok, majd bárki kipróbálhatja felkészültségét az ötletgazda Polgár-papa ellen. Tizenkét és 17 óra között a profikon a sor, lebonyolítják a kilenc fordulós Csillagsakk Olimpico-versenyt. Egy mérkőzésen egy játékos mindkét színnel játszik, játékosonként 18 villámparti a feladat; hatperces időkorláttal. A legjobb hivatásos nevezők dollárban vihetik haza pénzdíjukat, melyet Polgár Klára és László, továbbá egy amerikai szponzor adományoz. Az első helyezett 1000, a második 800, a harmadik. 600, a negyedik 400, az ötödik pedig kétszáz dollárral gazdagodik.