Jobb mint a Breaking Bad? Nagyon erősen indít a rendező új sci-fi sorozata, a Pluribus

A 2010-es évek sorozatvilágának egyik legnagyobb nyertese Vince Gilligan volt, aki a Breaking Bad és az abból kinőtt Better Call Saul szériákkal a szakma és a közönség szeretetét is egyhangúan elnyerte. Az új-mexikói drogtörténet megmutatta Bryan Cranston és Bob Odenkirk mélyen megbúvó drámai potenciálját, és világhírt hozott Aaron Paulnak, Giancarlo Espositónak és a legutóbb Emma Stone mellett a Bugoniában remekelő Jesse Plemonsnak is. Emiatt is sokan kaptak a mellkasukhoz, amikor a csendben épülgető Pluribusból kaptunk egy igen bizarr előzetest, amit sokáig nem tudtunk mire vélni. De ez is volt a rendező célja. Az újdonság, az érdekes történet és az a bizonyos csavar annyira megtetszett az embereknek, hogy Rotten Tomatoes-on 100%-os szakmai és 84%-os közönségsikernek örvend. Ez az a sorozat, amelyet a legjobb úgy nézni, hogy a lehető legkevesebbet tudunk róla, viszont a cikkünk spoilert tartalmaz!
A Pluribus egy teljesen új irányvonalat indít el, melynek semmilyen formában nincs köze Walter White, Jesse Pinkman és Saul Goodman piszkos ügyleteihez, inkább egy jobban kifejtett Black Mirror epizódhoz hasonlít — jóllehet a díszlet továbbra is Albuquerque városa marad túlnyomórészt. A történet szerint az űrből jött egy, a Földnek címzett üzenet, melyben egy kód található, ami egy vírus receptjét tartalmazza. Ez a fertőzés képes az emberiséget egy közös tudatba irányítani. Mielőtt érdemben tudnának reagálni rá, megfertőz jóformán mindenkit, minek következtében az civilizáció közösen gondolkodó, furcsán illedelmes és még furcsábban boldog emberekké alakul. Csak tizenkét ember maradt immunis a fertőzésre, közülük a romantikus sztorikat író Carol Sturka (Rhea Sheehorn), aki a történet szerint ennek a világnak a legnyomorultabb karaktere és lényegében rajta áll, hogy sikerül-e megmentenie a világot a kamu boldogságtól.
Eddig két epizód jött ki, magyar idő szerint minden pénteken jön egy új epizód péntekenként az Apple TV+ -ra. A kezdeti visszajelzések pedig ennél nem is lehetnek pozitívabbak, nagyon jól rezonálnak Vince Gilligan mély, de közönségbarát történetvezetésére, filozófiájára, morális kérdésekre és hogy egyszerűen folyamatosan képes minket meglepni. A főszereplőt játszó Rhea Seehorn pedig nagyon jó kontrasztot visz a boldog világba egyetlen boldogtalan emberként, ez a dinamika biztos jól fog működni a folytatásban is. Ugyanis lesz folytatás, az első évadba kilenc epizód várható, az Apple TV+ pedig minden bizonnyal bízik a sikerben, hisz egy kis pihenő után már a második évadra készülnek.
Ha valaki látta a kedvcsináló előzetest, láthatta a fánk nyalogató hölgyet — ez utalt arra, hogy a vírus eleinte nyál útján terjedt el az emberek közt. Elkerülhetetlennek tűnhet az asszociáció a koronavírus-járványra, melybe a Better Call Saul forgatása még éppen beleesett annak 2022-es lezárásával. Ugyanakkor Gilligan már jóval régebb óta ápolta ezt az ötletet, csak eleinte egészen más volt a kiindulópont, ahogy azt a TIME-nak is elmondta:
Arra gondoltam, mi lenne, ha a világon mindenki kijönne a másikkal? Pontosabban, mi lenne, ha a világon hirtelen mindenki nagyon, nagyon kedves lenne velem személyesen?
Ez a személyes gondolatkísérlet vitte tovább a sorozat megvalósítására, melyet eleinte még csak nem is science fictionnek tervezett. Idővel belátta, hogy csak így lehet hitelesen megvalósítani, sőt ezáltal teret enged jóval nagyobb történeti skálának, beékelhető mögöttes gondolatoknak társadalmi és technológiai viszonylatban. Külön érdekes az is, hogy eleinte férfi főszereplőt képzelt el, viszont Gilligan annyira szeretett Rhea Seehornnal dolgozni a Better Call Saul során, hogy mégis így alakult.
A Pluribus nagyon erősen indított és — a Breaking Badhez hasonlóan — bármi negatívat írnánk róla, az szőrszálhasogatásnak tűnne. Egy inspirált, látványos sorozat és egészen biztos, hogy sok meglepetést tartogat még.
