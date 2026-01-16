Pamela Anderson undorral ült Seth Rogen mellett a Golden Globe-gálán

Pamela Andersonhoz köthető a kilencvenes évek egyik legnagyobb vihart kavart botránya. A Baywatch színésznője ekkor volt együtt a Mötley Crüe dobosával, Tommy Lee-vel, akivel közös szexvideójuk nyilvánosságra került, természetesen az ő beleegyezésük nélkül. Az esetről és annak körülményeiről, bonyodalmairól készült sorozat Pam és Tommy címmel, olyan nagy nevekkel mint Lily James, Sebastian Stan, Nick Offerman — és a producerként is közreműködő Seth Rogen, aki a The Studio sorozatáért két Golden Globe-díjat is bezsebelt vasárnap.

Pamela Anderson egy földig érő elegáns ruhában jelent meg a Golden Globe 2026-os gáláján (Fotó: PA)

Pamela Anderson nem bocsájtott meg Seth Rogennek

A sors groteszk iróniája, hogy az idei Golden Globe-gálán közel ültették őket egymáshoz. Pamela Anderson a SiriusXM podcastben kifejezetten kényelmetlennek írta le, hogy Rogen nem kérdezte meg őt, hogy megcsinálhatják-e a sorozatot:

Seth Rogen csinált rólam egy sorozatot anélkül, hogy egyeztetett volna velem és ez azért némileg kényelmetlenül érintett. Mármint, hogy csinálhat valaki egy sorozatot az életem egyik legnehezebb időszakáról anélkül, hogy beszélne velem? Mármint most komolyan, helló, egy élő és lélegző ember vagyok!

A színésznő elmondta, hogy nem esett jól neki, hogy élete legrosszabb napjairól dokudráma készült és bár tisztában van azzal, hogy közszereplőként ez valamennyire járulékos dolog, Seth Rogen ezzel mégis túl messzire ment:

Eléggé zavart, mert nem vagyok én egy élettelen hús. Furcsán éreztem magam. Tavaly egyébként nem zavart annyira, mármint öt különböző filmen dolgoztam, nem volt időm foglalkozni vele, de tudod... néha azért beüt és az pedig rosszul esik. Nem is tudom, az egész olyan undorkeltő volt. De azért remélem, hogy egyszer megkeres engem és bocsánatot kér. Nem, mintha számítana. [...] Valahol azt tehetnek, amit akarnak. Amikor közszereplő vagy, azt mondják nincs magánéleted. De életed legsötétebb, legmélyebb titkai és tragédiái nem kellene, hogy szabad témák legyenek egy tévéműsorba. Ez eléggé felháborított.

Pamela Anderson bár korábban közkedvelt volt szexszimbólumként — mert lássuk be, nem a tehetségét értékeltük a kilencvenes években — az utóbbi években kifejezetten jó projektekben is láthattuk őt. Ilyen volt Az utolsó táncosnő, amiért tavaly Golden Globe-ra is jelölték, valamint a Liam Neeson főszereplésével készült Csupasz pisztoly reboot, ami az utóbbi évek egyik legviccesebb filmje lett. A forgatások alatt össze is jött az egykori akcióhőssel, jóllehet a híres Pamela Anderson Liam Neeson kapcsolat alig tartott egy hónapig.