Orlando Bloom magabiztosan halad a szexi ötvenesek klubja felé

Orlando Bloom 49. születésnapját ünnepli. A brit színész Peter Jacksonnak és egy makulátlan platinaszőke parókának köszönhetően vált világszerte ismertté, és azóta is az egyik legkeresettebb hollywoodi sztár. Legjobb alakításaival köszöntjük a születésnapos színészt.

Orlando Bloom lassan, de biztosan lépdel a szexi övenesek klubja felé (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Orlando Bloom Peter Jacksonnak köszönheti karrierjét

Orlando Bloom nem volt a legfényesebb tanuló, pedig Anglia egyik legnagyobb presztízsnek örvendő iskolájában, a St. Edmund’s School of Canterbury-ben végezte tanulmányait. Diszlexiája megakadályozta az akadémiai tudományok elsajátításába, ám annál több érzéke volt a művészetek felé. Érdekelte a fotóművészet, a szobrászat, és a színjátszás világa is itt szólította meg először. Édesanyja és nővére támogatásával kezdett költészetet és prózát tanulni. Mindig is bálványozta a különleges karaktereket, így fordult fokozatosan a színészet felé. 16 évesen Londonba költözött és színpadi színészként indította be pályafutását, közben, mint oly sok kollégája előtte, televíziós szerepekre pályázgatott. Így került be néhány kisebb angol produkcióba, feltűnt a Baleseti sebészetben és a Kisvárosi gyilkosságokban is. A megváltást egy színpadi szereplés hozta el, a nézőtéren ugyanis ott ült Peter Jackson, aki éppen új, nagyszabású projektjéhez keresett színészeket. Ez volt A Gyűrűk Ura-trilógia, melyben Orlando Bloom megkapta a hosszú szőke hajkoronával megáldott Legolas szerepét, ami egycsapásra világhírűvé tette.

Legolasként ismertük meg, de Will Turner szerepében szerettük meg igazán A Karib-tenger kalózai-filmekben (Fotó: Peter Mountain)

Orlando Bloom filmjei

A Gyűrűk Ura-trilógia (2001-2003)

Peter Jackson rendező felfedezése még csak egy meghallgatást biztosított Miranda Kerr volt férjének, aki eredetileg Faramir szerepére pályázott. Ezt a csatát ugyan elveszítette, így Legolas szerepét ajánlották fel számára, amiért, valljuk be, utólag biztos, hogy ő is nagyon hálás. Legolas amellett, hogy a filmek hölgy rajongóinak egyik nagy kedvencévé vált, szokatlan inspirációul szolgált az angliai fiataloknak. A Gyűrűk Ura-filmekben tanúsított kiváló íjászati tevékenységének hatására az angol fiatalok körében ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés az íjászkodás iránt. Legolas szerepének kedvéért komoly kiképzésen vett részt, az íjászkodás mellett lovagolni, evezni és kardforgatni is megtanult.