Orlando Bloom magabiztosan halad a szexi ötvenesek klubja felé

Orlando Bloom 49. születésnapját ünnepli. A brit színész Peter Jacksonnak és egy makulátlan platinaszőke parókának köszönhetően vált világszerte ismertté, és azóta is az egyik legkeresettebb hollywoodi sztár. Legjobb alakításaival köszöntjük a születésnapos színészt.
Orlando Bloom nem volt a legfényesebb tanuló, pedig Anglia egyik legnagyobb presztízsnek örvendő iskolájában, a St. Edmund’s School of Canterbury-ben végezte tanulmányait. Diszlexiája megakadályozta az akadémiai tudományok elsajátításába, ám annál több érzéke volt a művészetek felé. Érdekelte a fotóművészet, a szobrászat, és a színjátszás világa is itt szólította meg először. Édesanyja és nővére támogatásával kezdett költészetet és prózát tanulni. Mindig is bálványozta a különleges karaktereket, így fordult fokozatosan a színészet felé. 16 évesen Londonba költözött és színpadi színészként indította be pályafutását, közben, mint oly sok kollégája előtte, televíziós szerepekre pályázgatott. Így került be néhány kisebb angol produkcióba, feltűnt a Baleseti sebészetben és a Kisvárosi gyilkosságokban is. A megváltást egy színpadi szereplés hozta el, a nézőtéren ugyanis ott ült Peter Jackson, aki éppen új, nagyszabású projektjéhez keresett színészeket. Ez volt A Gyűrűk Ura-trilógia, melyben Orlando Bloom megkapta a hosszú szőke hajkoronával megáldott Legolas szerepét, ami egycsapásra világhírűvé tette.
Peter Jackson rendező felfedezése még csak egy meghallgatást biztosított Miranda Kerr volt férjének, aki eredetileg Faramir szerepére pályázott. Ezt a csatát ugyan elveszítette, így Legolas szerepét ajánlották fel számára, amiért, valljuk be, utólag biztos, hogy ő is nagyon hálás. Legolas amellett, hogy a filmek hölgy rajongóinak egyik nagy kedvencévé vált, szokatlan inspirációul szolgált az angliai fiataloknak. A Gyűrűk Ura-filmekben tanúsított kiváló íjászati tevékenységének hatására az angol fiatalok körében ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés az íjászkodás iránt. Legolas szerepének kedvéért komoly kiképzésen vett részt, az íjászkodás mellett lovagolni, evezni és kardforgatni is megtanult.
A Brad Pitt főszereplésével készült Trójában Paris herceg szerepét játszotta, aki a homéroszi eposz szerint is minden bonyodalom kirobbantójává válik, amikor megszökteti a spártai király feleségét, a szépséges Helenét. Számunkra különösen izgalmas a Trója című film háttere, ugyanis legendák szólnak arról az esetről, amikor majdnem Dobó Kata kapta meg a spártai szépség szerepét. Helenét végül Diane Kruger happolta el hazánk csillaga elől. Orlando Bloom a későbbiekben nem nyilatkozott túlságosan elismerően Paris szerepéről. Úgy gondolta, Paris egy “gyáva idióta”, és rendkívül nehéz volt számára eljátszani ezt a karaktert, mert a tettei és a viselkedése teljes mértékben szembementek Bloom saját erkölcsi meggyőződéseivel. Nem volt egyedül a problémával, a film központi figuráját, Achilleust alakító Brad Pitt szíve szerint egyáltalán nem vállalta volna el a szerepet, azonban nem tudott kiszállni a stúdióval kötött szerződéséből, bármennyire is szeretett volna. Bár a Trója igazi közönségkedvenc lett, hisz ki ne szeretné a szőke loknis Brad Pitt-et nézegetni, ahogy saruban szaladgál a homokban, maguk a színészek a mai napig szeretnék kitörölni a Wolfgang Petersen rendezte mozit a filmográfiájukból és az emlékezetükből.
Ekkorra már szinte elkönyvelhető volt, hogy Orlando Bloom szinte kötelező név, ha a 2000-es évek grandiózus mozijairól van szó. A Ridley Scott rendezte filmben olyan nagy kaliberek mellett játszott főszerepet, mint Jeremy Irons, Eva Green és Liam Neeson. Épphogy befejeződtek a Trója forgatási munkálatai, Bloom kézhez kapta a Mennyei királyság forgatókönyvét, de első olvasatra nem győzte meg az alapanyag. Valószínűleg közrejátszott ebben, hogy a Trója negatív élményként vonult be az önéletrajzába, de nem akart egy újabb történelmi eposzban szerepelni. Végül Ridley Scott rendezői személye győzte meg, így elvállalta Balian of Ibelin szerepét. A felkészülés alatt körülbelül 10 kiló izmot szedett magára a szerep kedvéért.
A Karib-tenger kalózai-franchise A Fekete Gyöngy átkával robbant be 2003-ban és több mint 10 éve szakadatlanul folytatódik. Legutóbbi darabja a 2017-es Salazar bosszúja volt, Orlando Bloom pedig derekasan kitart Will Turner szerepe mellett. Jobbik fele, Johnny Depp, aki Jack Sparrow kapitány ikonikus karakterét formálta meg a franchise-ban, az Amber Heard-botrány okán ebből a paradicsomból is kiutasításra került, de újabban már rebesgetik, hogy újabb filmmel bővülhet majd a kalózok világa.
