"Mindenki idejét el akarod itt pazarolni?" – Megfagyott a levegő! Clint Eastwood kíméletlenül kiosztotta Matt Damont

Matt Damon
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 15:02
kínosClint Eastwood
Clint Eastwood híres sajátos rendezési módszereiről, de úgy tűnik, az Odüsszeia sztárja ezzel nem mindig volt tisztában. Egy biztos, nem lettünk volna Matt Damon helyében, amikor a rendező csúnyán leoltotta őt.

Mind elkezdtük valahol a saját szakmánkat, és egészen biztos, hogy a kezdeti években mi is szembesültünk azzal a helyzettel, amivel az Odüsszeia sztárja, Matt Damon is, amikor egy nálunk tapasztaltabb kolléga előtt kellett bizonyítanunk, de csúfosan belesültünk a próbálkozásba. Matt Damon felidézte ezt az ominózus szituációt, amikor egy igazi dinoszaurusszal, Clint Eastwooddal került szembe az Invictus - A legyőzhetetlen forgatásán, ami maradandó nyomot hagyott benne.  

Matt Damon az Invictus-A legyőzhetetlen című filmben.
Matt Damon Oscar-jelölést kapott az Invictusban nyújtott alakításáért (Fotó: UPI Photo / eyevine)

Matt Damon leégett Clint Eastwood előtt 

Clint Eastwood mind színészként, mind pedig rendezőként igazi nagyságnak számít a filmszakmában, így érthető, hogy Matt Damon izzadó tenyérrel érkezett meg az Invictus - A legyőzhetetlen című 2009-es film forgatására. A filmben Damon egy dél-afrikai rögbijátékost alakított. Az akcentust rettenetesen nehéz volt elsajátítani, a színész 6 hónapot töltött intenzív gyakorlással egy beszédtréner segítségével. Rögtön az első forgatási napon gyorstalpalót kapott Clint Eastwood rendezői stílusából, akiről ismeretes volt, hogy csak limitált számú felvételt engedélyez a színészeinek. Matt Damon első próbálkozása sikeres volt, azonban a színész szerette volna más módon is megközelíteni a jelenetet. Akkor még nem sejtette, hogy ezzel végzetes hibát követ el. 

“Megérkeztem az első forgatási napra, nagyon izgatott voltam, hogy végre a hősömmel dolgozhatok. Megtörtént az első felvétel, sikerült. Erre Clint elkiáltotta magát: Csapó, menjünk tovább! Mire én: Várj egy kicsit, főnök! Szeretnék egy másfajta felvételt is, ez csak az első volt! Ekkor azt kérdezte: Miért? Elhatároztad, hogy mindenki idejét el akarod itt pazarolni? Erre már csak annyit mondtam, oké, akkor ezek szerint megyünk tovább.” 

Clint Eastwood Az elefántvadász című filmben.
Clint Eastwood szúrós tekintetétől bennünk is megfagy a vér (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Egy biztos, nem lettünk volna Matt Damon helyében, amikor Clint Eastwood, a filmszakma egyik utolsó ősi titánja a fenti mondattal semmisítette meg a színészt a teljes stáb előtt. Ugyanakkor a Good Will Hunting sztárja kihangsúlyozta, hogy a mondat sokkal kedvesebb stílusban hangzott el, mint azt elsőre gondolnánk, és Clint Eastwood valójában egy “szívélyes fickó”. 

Az Invictus - A legyőzhetetlen volt Damon és Eastwood első közös munkája, ami olyan gyümölcsözően alakult, hogy egy Oscar-jelölést is hozott Damonnak a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. Szerencsére a jelenleg Christopher Nolannel dolgozó színészt nem riasztotta el Eastwood nyers modora, ugyanis egy évvel később ismét együtt forgatták az Azután című fantasy-katasztrófafilmet. 

 

