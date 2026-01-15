"Mindenki idejét el akarod itt pazarolni?" – Megfagyott a levegő! Clint Eastwood kíméletlenül kiosztotta Matt Damont

Mind elkezdtük valahol a saját szakmánkat, és egészen biztos, hogy a kezdeti években mi is szembesültünk azzal a helyzettel, amivel az Odüsszeia sztárja, Matt Damon is, amikor egy nálunk tapasztaltabb kolléga előtt kellett bizonyítanunk, de csúfosan belesültünk a próbálkozásba. Matt Damon felidézte ezt az ominózus szituációt, amikor egy igazi dinoszaurusszal, Clint Eastwooddal került szembe az Invictus - A legyőzhetetlen forgatásán, ami maradandó nyomot hagyott benne.

Matt Damon Oscar-jelölést kapott az Invictusban nyújtott alakításáért (Fotó: UPI Photo / eyevine)

Matt Damon leégett Clint Eastwood előtt

Clint Eastwood mind színészként, mind pedig rendezőként igazi nagyságnak számít a filmszakmában, így érthető, hogy Matt Damon izzadó tenyérrel érkezett meg az Invictus - A legyőzhetetlen című 2009-es film forgatására. A filmben Damon egy dél-afrikai rögbijátékost alakított. Az akcentust rettenetesen nehéz volt elsajátítani, a színész 6 hónapot töltött intenzív gyakorlással egy beszédtréner segítségével. Rögtön az első forgatási napon gyorstalpalót kapott Clint Eastwood rendezői stílusából, akiről ismeretes volt, hogy csak limitált számú felvételt engedélyez a színészeinek. Matt Damon első próbálkozása sikeres volt, azonban a színész szerette volna más módon is megközelíteni a jelenetet. Akkor még nem sejtette, hogy ezzel végzetes hibát követ el.

“Megérkeztem az első forgatási napra, nagyon izgatott voltam, hogy végre a hősömmel dolgozhatok. Megtörtént az első felvétel, sikerült. Erre Clint elkiáltotta magát: Csapó, menjünk tovább! Mire én: Várj egy kicsit, főnök! Szeretnék egy másfajta felvételt is, ez csak az első volt! Ekkor azt kérdezte: Miért? Elhatároztad, hogy mindenki idejét el akarod itt pazarolni? Erre már csak annyit mondtam, oké, akkor ezek szerint megyünk tovább.”

Clint Eastwood szúrós tekintetétől bennünk is megfagy a vér (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Egy biztos, nem lettünk volna Matt Damon helyében, amikor Clint Eastwood, a filmszakma egyik utolsó ősi titánja a fenti mondattal semmisítette meg a színészt a teljes stáb előtt. Ugyanakkor a Good Will Hunting sztárja kihangsúlyozta, hogy a mondat sokkal kedvesebb stílusban hangzott el, mint azt elsőre gondolnánk, és Clint Eastwood valójában egy “szívélyes fickó”.