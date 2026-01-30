Margot Robbie szülés után is csúcsformában: Szexi fotón Hollywood legszebb színésznője!

Ahogy arról korábban már többször is beszámoltunk, igazán füllesztő feldolgozással érkezik idén az Üvöltő szelek. Az egyik legklasszikusabb romantikázás ráadásul tökéletesen időzítve, a szerelmesek napja előtt két nappal, 2026. február 12-én kerül a mozikba. Emily Brontë regényének karakterei ráadásul napjaink két legszexibb ausztrálja jóvoltából elevenednek meg, tudniillik az Eufória szépfiúja, Jacob Elordi, valamint a gyermekáldás után a vászonra visszatérő Margot Robbie habarodnak fülig egymásba.

Némi kihagyás után a Margot Robbie-filmek száma ismét gyarapodik, talán ennek örül így a színésznő is (Fotó: PA)

Margot Robbie vörös miniruhában töri össze a férfi szíveket

Ha pedig még nem lenne elég nagy a hype körülötte, a korábban az Ígéretes fiatal nőt, illetve a botrányos Saltburnt is jegyző Emerald Fennell erotikus energiákkal teli alkotásához most egy izzasztó fotósorozat is készült, amit csak saját felelősségre nézzen meg bárki, mert Margot Robbie-tól mindenki álla le fog esni.

A vörösen izzó, kígyóbőrmintás anyagból készült, szív alakú dekoltázzsal és nem kis fűzőmennyiséggel ellátott dressz mindamellett, hogy Francis Ford Coppola Drakula című filmjének vizuális világát idézi, remekül kiemeli Margot Robbie irigylésre méltó alakját, melyen egyáltalán nem látszik, hogy bő egy évvel ezelőtt hozta világra első gyermekét.

Jacob Elordi szíve is Margot Robbie-ért dobog?

A minden bizonnyal elképesztő mennyiségű fülledt erotikával kecsegtető film készítése egyébként úgy tűnik, a főszereplő párost is igen közel hozta egymáshoz. Már-már olyan közel, hogy az talán már Margot Robbie férje, Tom Ackerley szemét is szúrhatja.

Margot Robbie Jacob Elordi fejét is elcsavarta? (Fotó: Billy Bennight)

Jacob Elordi ugyanis igen félreérthető nyilatkozatokkal szórta tele a világsajtót. A hamarosan Sydney Sweeney csalódott szerelmeként az HBO Maxon keménykedő James Bond-jelölt elmondása szerint valódi érzelmek kezdtek el szikrázni közöttük, ezt pedig Elordi a lehető legromantikusabb módon is jelezte kolléganője irányába: tavaly Valentin-napon Jacob Elordi rózsacsokor-zuhataggal ajándékozta meg Margot Robbie-t.

A szőke szexbomba viszont finoman barátzónába tette a szívtiprót, egy válaszinterjúban kijelentette, Elordi majd biztosan kiváló férje lesz valakinek.