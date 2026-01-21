Magyaroknak készült: Lajos Tamás régóta tervezett filmprojektje volt a Magyar menyegző

Hamarosan megtekinthető Káel Csaba új filmje, a Magyar menyegző, mely a magyar virtusnak megfelelő lendülettel indítja a idei hazai filmfelhozatalt. Ebben a filmben láthatunk mindent, ami szívünknek kedves lehet: hagyományos magyar táncokat, izgalmas és fordulatos történetet, valamint olyan gyönyörű vidéki látképeket, amik sokáig megmaradnak emlékezetünkben. Utóbbi javarészt Lajos Tamás munkáját dicséri, aki a Sárkányok Kabul felett után producerként és operatőrként egyaránt komoly szerepet vállalt ebben a hagyománytisztelő táncfilmben.

A Magyar menyegző behozza a mozikba kulturális örökségünket (Fotó: Polyák Attila / Origo)

A Magyar menyegző egy régóta dédelgetett álomból született

A producer elmondta, hogy ez egy kifejezetten fontos projekt volt számára, amit már régóta meg szeretett volna csinálni, de most sikerült beérnie, miután sikerült megszerezni azt a tőkét, amit egy minőségi és hiteles produkció megigényel:

Káel Csabával harminc éve dédelgetjük azt az ötletet, hogy készítsünk egy néptáncfilmet, ami aztán időről-időre, mint a búvó patak mindig felbukkan, de soha nem állt össze. Most, amikor a legkevesebb esélye lett volna, hogy össze tudjuk hozni rá a pénzt, most egyszer csak valahogy összeálltak a csillagok és elkészült. Mindennel együtt a filmnek a költségvetése a kétmilliárd forintot közelítette. Hozzáteszem, hogy nem egy jelenet volt, ahol professzionális táncosokat alkalmaztunk. Egyrészt el tudjuk képzelni, hogy ennek önmagában milyen költségei vannak, másrészt pedig több mint egy hetet forgattunk Erdélyben ezekkel a táncosokkal. Utaztatni, étkeztetni, elszállásolni őket brutális költség.

A Magyar menyegző előzetesében láthatjuk, milyen energikus, dinamikus, fiatalos filmre lehet számítani. Káel Csaba filmjében olyan fiatal színészek kaptak szerepet, mint Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Rohonyi Barnabás, akik korábbi szerepeiktől némileg elrugaszkodva hagyományos magyar táncokat járnak a filmvásznon, igazi magyaros ízzel és virtussal, mely jól alkalmazkodik a profi táncosok előadásához. A producer meg volt elégedve a színészekkel és a szakmai stábbal egyaránt:

Egy egészen elképesztő professzionalizmussal, odaadással, igyekezettel és tehetséggel megáldott munkakörnyezetben lehettem, mint az alkotó része úgy a szakember gárda részét illetően is. Egy kifejezetten fiatal csapattal dolgoztunk együtt. Egy olyan új színészgenerációt ismerhettünk meg a kamera előtt, akik lenyűgöző tehetséggel hozták szerepüket. A szakmai stáb pedig az amerikai filmeknek a rutinjával és szakmai hátterével érkeztek. Fantasztikus élmény volt velük dolgozni.

A film központi része Erdélyben játszódik, annak gyönyörű zöld, hosszú drónsnittekben rögzített látképeivel, székelykapukkal és úgy összességében nagyon is hagyománytisztelő környezetével. Lajos Tamás elmondta, hogy bár a költséghatékonyság jegyében a belső jeleneteket Budapest környékén és Szentendrén forgatták le, a hitelesség miatt viszont ragaszkodtak ahhoz, hogy Erdélyben dolgozzanak a filmen:

Onnantól kezdve, hogy a stáb elkezd utazni, a költségek hatványozódnak. Viszont a külsőket mindenképpen Erdélyben kellett forgatnunk. Ez nagyjából meg is valósult, a vistai templom belső jelenetének kivételével, amit szintén megpróbáltunk Magyarországon megtalálni, de szembesülnünk kellett azzal, hogy ez kizárt dolog. Olyan szépségű, olyan a film népművészeti és építészeti hagyományaiba illeszkedő templomot nem találtunk Magyarországon, így azt is Erdélyben kellett leforgatnunk. Az erdélyi külső jeleneteket mind külföldön forgattuk le, zömében Mérában, Vistában és Bogárdtelkén.

Mint minden nagyobb volumenű projektben, itt is voltak kihívások. Lajos Tamás elmondása szerint a legnagyobb kihívás a logisztikai feladatokon és az ütemtervhez való illeszkedésen kívül az időjárás volt, hisz nagyon sok külső jelenet volt, ahol még a napsütés is erősíti a falusi hagyományok idilljét:

Az utolsó nap leforgattunk két napnyi anyagot, mert az időjárás-előrejelzések mindegyike azt mondta, hogy másnaptól esik az eső. Elkezdtük egyik nap 11-től a forgatást és másnap reggel négykor hagytuk abba. Gyakorlatilag két műszaknyi időt forgattunk le egyhuzamban. Négykor befejeztük a forgatást, ötkor elkezdett esni az eső — tehát, ha nem csináljuk ezt meg, akkor a másnapi forgatásunkat elmossa az eső és az plusz költségvetési és logisztikai problémákat okozott volna.

Lajos Tamás elmondta, hogy számára fontos, hogy a magyarok boldogan és büszkén hagyhatják el a mozitermet és hogy a nemzetközi közönség is megismerhesse a magyar kulturális örökséget, melyre büszkék lehetünk.

