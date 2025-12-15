Az ágyból jelentkezett Törőcsik Franciska, őszinte vallomást tett a színésznő

Nem túlzás kijelenteni, hogy a karrierje egyik legeredményesebb évén van túl Törőcsik Franciska, aki jelenleg az ország legfelkapottabb színésznője is. Az utóbbi időben sikert sikerre halmozott, miután szerepelt a TV2 Hunyadi című sorozatában, amely nagy népszerűségre tett szert a közönség körében, és még ennél is szebb eredményeket ért el a Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc örökzöld slágerein alapuló zenés, romantikus vígjáték. Amellett, hogy már több mint egymillióan látták, ezzel pedig a legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban a rendszerváltás óta, továbbra is vetítik szélesvásznon, ami rekord, hiszen a bemutatása óta már több mint egy év telt el, ezalatt pedig megszakítások nélkül, folyamatosan műsoron volt.
A Hogyan tudnék élni nélküled? vetítési jogait egyébként a TV2 szerezte meg, a közelmúltban pedig a csatorna már nagy sejtelmesen utalt rá, hogy hamarosan a nézők az otthonaikban is újra átélhetik Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca, Marics Peti és a többiek kalandjait. Egyelőre nem tudni, pontosan mikor, de a feltételezések szerint a közelgő ünnepek valamelyikén – a karácsony, a szilveszter, esetleg az újév –, a legvalószínűbb, hogy műsorra tűzik.
Törőcsik Franciska ezután sem unatkozott: leforgatott egy újabb filmet, a Magyar menyegzőt, melynek novemberben volt a világpremierje, a közönség pedig 2026 januárjától tudják a mozikban is megtekinteni, mialatt debütált a Legénybúcsú című filmje is. Továbbá, a rajongók nagy örömére, Franciska szerepelt a Sztárban Sztár All Stars döntőjében, Freddie partnereként, aki még utoljára Ember Márk szerepében tündökölt. Ennyi elfoglaltság közepette természetesen érthető, ha a színésznő vágyik a kikapcsolódásra, így amikor a hobbijairól kérdezték, őszintén bevallotta, melyik az egyik nagy kedvence.
Sokan kérdeztétek, mi a hobbim. Nos, ez az egyik…
- írta az Instagram-oldalán Franciska, egy fotó kíséretében, amelyen mélyen alszik, két cicája társaságában.
Szimpatikus hobbi, én is szeretem, és csodaszépek vagytok, te is, meg a macskáid is!
- jegyezte meg erre válaszul az egyik követő a kommentszekcióban.
Legjobb időtöltés
- helyeselt egy másik rajongó is.
Ilyen kis doromboló angyalokkal egy fárasztó nap után is tökéletes a pihenés
- fűzte hozzá egy újabb kommentelő.
