75 éves lenne Kirstie Alley: a színésznő élete nem volt mentes a tragédiáktól

Ma lenne 75 éves a tragikus sorsú Kirstie Alley színésznő, aki 4 évvel ezelőtt, 2022 december 5-én távozott közülünk. Számos filmben és sorozatban láthattuk, többek között feltűnt a Cheers 148 epizódjában, az 1982-es Strak Trek 2. részében, de a Nicsak, ki beszél! című moziban szerettük meg igazán John Travolta mellett.

Kirstie Alley és John Travolta legendás párost alkottak a Nicsak, ki beszél! filmekben (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Kirstie Alley élete nem volt mentes a tragédiáktól

Kirstie Alley, akit a Cheers sorozat és a Nicsak, ki beszél! filmekből ismert meg a közönség, viszontagságos utat járt be. 68 éves korában egy Twitter bejegyzésben osztotta meg rajongóival a kevésbé ismert tényt, hogy a ‘70-es években kokainfüggőségével küzdött. A 2019-es poszt a 40 éve tartó józanságának állított emléket, melyben elmesélte, hogy amikor 1979-ben a gyógyulás útjára lépett, megfogadta magának, hogy abból a pénzből, amit korábban kábítószerre költött, minden héten virágokat fog vásárolni magának, ezzel ünnepelve felépülését. A függőség utáni felépülést tetézte egy beteljesületlen szerelem is. A Nicsak, ki beszél! filmekben John Travolta mellett alakította a főszerepet, akivel a filmben egy párt játszottak, és a való életben sem voltak közömbösek egymás számára. Nem sokkal halála előtt a színésznő azt nyilatkozta, hogy a Grease sztárja volt élete szerelme.

Szerettem őt, még mindig szeretem. Ha nem lettem volna házas akkoriban, hozzámentem volna.

Kirstie Alley akkoriban Parker Stevenson felesége volt, John Travolta pedig később feleségül vette Kelly Prestont. 2013-ban Alley ismét nyilatkozott a beteljesületlen románcról, mely elmondása szerint kölcsönös volt, de mindketten túlságosan tiszteletben tartották a házasságot, így a kapcsolatuk plátóivá szelídült az évek során.

John Travolta és Kirstie Alley szerelme beteljesületlen maradt (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A színésznő halálhírét gyermekei, Lillie Price Stevenson és William True Stevenson jelentették be, amiből kiderült, hogy az akkor 71 éves Alley-t nem sokkal halála előtt diagnosztizálták vastagbélrákkal. A közleményből kiderült, hogy a színésznő fáradhatatlanul küzdött a súlyos betegséggel és az utolsó pillanatig igyekezett megőrizni életvidám természetét a nehéz helyzet ellenére is. Kollégái és barátai megható sorokkal búcsúztak tőle. John Travolta megemlékezése megerősítette, hogy valóban különleges kapcsolat volt köztük.