Gyászba borult Hollywood: Elhunyt Kirstie Alley

Hetvenegy éves korában meghalt Kirstie Alley, a Nicsak, ki beszél! filmek főszereplője. A színésznő halálhírét gyermekei osztották meg, kiemelve, hogy

anyjuknál a közelmúltban diagnosztizáltak rákos megbetegedést.

– Hálásak vagyunk a Moffitt Cancer Center hihetetlen orvosokból és nővérekből álló csapatának az ellátásért. Édesanyánk életkedve és szenvedélye, örökkévaló alkotási öröme páratlan volt, és arra késztetett bennünket, hogy a lehető legteljesebb életet úgy éljük, ahogy ő tette – írták a színésznő gyermekei.

Kirstie Alley volt férje, Parker Stevenson színész az alábbiakkal búcsúzott:

Nagyon hálás vagyok az együtt töltött évekért, valamint a két hihetetlenül gyönyörű gyermekért és unokáinkért. Hiányozni fogsz.

A színésznő barátja és a Nicsak, ki beszél! című filmek sztárja, John Travolta szintén megható szavakkal fejezte ki tiszteletét.

Kirstie volt az egyik legkülönlegesebb kapcsolatom. Szeretlek, Kirstie. Tudom, hogy még látjuk egymást.

Az 1951-ben Kansasban született Alley 1987-ben lett ismert, amikor csatlakozott a Cheers című sitcom szereplőgárdájához, a bár új menedzserét, Rebecca Howe-t alakítva. Golden Globe-ot és Emmy-díjat nyert a show-ban nyújtott teljesítményéért.

1994-ben második Emmy-díját egy autista gyermek anyjaként nyújtott teljesítményéért kapta a David anyja című televíziós filmben.

Az 1980-as és 1990-es években több sikeres mozifilmben is szerepelt, a magyar nézők ekkor ismerték meg a Nicsak, ki beszél? filmek női főszereplőjeként. A televízióban a Cheers után főleg komikus szerepeket játszott.

A 2000-es években több realityben is megfordult. A Kirstie Alley's Big Life című valóságshow-ban a fogyását láthatták a nézők, de versenyzett a Dancing with the Stars-ban, az Egyesült Királyságban a Big Brotherben és az Álarcos énekesben is.

Alley 1979-ben lett szcientológus, miközben kokainfüggőséggel küszködött, később pedig az egyház drogkezelési programjának tulajdonította leszokását.

(Origo)