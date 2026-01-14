Sárkányhátra fel! Erre a mesére kattant rá mindenki a SkyShowtime-on

Talán még maga Cressida Cowell sem gondolta anno, 2003-ban, mikor megjelent Így neveld a sárkányodat című regénye, hogy egy nap ekkora mozi-franchise kerekedik ki művéből. A 2010-ben, a Dreamworks jóvoltából vászonra varázsolt animációs film mind a kasszáknál, mind a kritikusoknál elsöprő sikert aratott, ami két további epizódot eredményezett.

Valahogy így szárnyaltak be az Így neveld a sárkányodat-filmek is a SkyShowtime-ra (Fotó: l90)

Sőt, a filmszéria tavaly még az élőszereplős alkotások között is bemutatkozhatott, ráadásul az elmúlt esztendő egyik legnagyobb sikersztorija kerekedett ki belőle. A magyar sztárral pózoló Gerard Butler, Mason Thames vagy a Harry Potter-sorozatba is becastingolt Nick Frost nevével fémjelzett produkció nemrég a SkyShowtime kínálatába is beröppent, és rögtön a nézettségi lista élére került, ha pedig már ott járt, vitte magával a franchise többi fejezetét is. Ennek apropóján cikkünkben össze is gyűjtöttünk néhány olyan kulisszatitkot és érdekességet az Így neveld a sárkányodat-filmsorozatról, melyek még a legnagyobb fanokat is meglephetik.

A legnézettebb SkyShowtime-filmek között szép számmal jelentek meg az Így neveld a sárkányodat epizódjai (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ezeket biztosan nem tudtad az Így neveld a sárkányodat-filmekről:

Állati cameo

Bár a keresztpromóció a Pixar névjegye, a Dreamworks-től sem áll távol. Erre van példa az első részben, mikor is az egyik sárkány karmai között nem más tűnik fel mint a Madagaszkár vízilova, Glória.

Tökéletlenül tökéletes

Érdekes módon, a franchise egyik legikonikusabb jelenetének számító szekvenciában, mikor Fogatlan először hagyja Hablatynak, hogy megzabolázza, fordul elő az egyetlen komolyabb technikai baki. Ugyanis az animált sárkány néhány pillanat erejéig lefagy, de a készítők végül úgy döntöttek, hogy így csak még hitelesebb a jelenet, így benne maradt a végső verzióban.

Macska-jaj vagy sárkány-jaj?

Amikor az első film egyik animátora kifogyott az ihletből, a macskája bánta gazdája ötlethiányát. A szakember ugyanis úgy nyert inspirációt ahhoz a jelenethez, melyben Fogatlan a saját farkát üldözi, hogy a macskája lomposára ragasztott egy ragasztószalag-göngyöleget. Az házi kedvenc reakcióját láthatjuk a kész filmben.

Visszatérők

Az élőszereplős változatban több visszatérő figura is felbukkan, ráadásul fontos szerepkörben. Például az a Gerard Butler, aki Pléhpofát most már hús-vér valójában játszhatta el, de Dean DeBlois is újra elfoglalta a direktori széket. Ezzel pedig ő lett az első rendező a történelemben, aki egy film animált és élőszereplős verzióját is megrendezte.