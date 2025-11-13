„Megtisztelő, hogy a barátomnak nevezhetlek” – könnybe lábadt a rajongók szeme, nem akárkinek az oldalán tűnt fel Noszály Sándor

Tavaly ősszel az egész ország aggódva figyelte, hogy mi történik az egykori sikeres teniszezővel, Noszály Sándorral, miután többször is olyan tartalmakat osztott meg a közösségi oldalán, amelyeken láthatóan nagyon zavart volt.

Noszály Sándor elképesztő videóval jelentkezett Fotó: Magyar Nemzet

Az egész ország Noszály Sándorért aggódott

A videókból és bejegyzéseiből gyorsan világossá vált, hogy az egykori Nagy Ő kezdi elveszíteni a kapcsolatot a valósággal. Ezt követően le is tartóztatták őt Amerikában, majd testvére hazahozatta őt. A volt teniszezőt ezt követően egy neves budapesti pszichiátriára íratta be, ahol egy hónapot töltött, ahol kiderült: bipoláris zavarral küzd, állapota súlyosságát pedig csak tovább fokozta, hogy korábban félrekezelték őt.

Világsztár oldalán tűnt fel Noszály Sándor

Mára azonban a sok munkának és az orvosoknak köszönhetően is jól van, erről tanúskodik legfrissebb Instagram-bejegyzése is, amelyen egyenesen egy világsztárral látható. Nem sokan tudják, de Noszály Sándor 2019-ben Gerard Butler teniszoktatója lett, a mostani videója alapján pedig elmondható, hogy jó barátságot kötöttek a színésszel. A 300 és a Támadás a Fehér Ház ellen skót sztárja ugyanis ma ünnepli az 56. születásnapját, melynek alkalmából az egykori Nagy Ő egy közös videóval köszöntötte fel a színészt. A felvételen további érdekessége, hogy Gerard Butler magyarul azt mondja a kamerába, boldog születésnapot.

Nagyon boldog születésnapot, @gerardbutler! Megtisztelő, hogy a barátomnak nevezhetlek. Az óriási sikereid ellenére mindig szerény maradtál. Ha korán kezded, mint teniszező is bajnok lettél volna. :) Happy Birthday

– írta a videóhoz Noszály Sándor.