57 éves lett Guy Ritchie, akinek Jason Stathamet és a legvéresebb akciókat köszönhetjük

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 13:35
Az angol humor, az érthetetlen akcentusok és a repkedő öklök és fogak filmes királya ma ünnepli születésnapját. Íme, az 57 éves Guy Ritchie legemlékezetesebb rendezései!
Párkányi Boriska
A brutalitás humorral tálalva a legjobb. Ezt csak Guy Ritchie angol filmrendező tudja igazán, aki ma ünnepli 57. születésnapját. A filmek világán kívül közéleti ismertségét leginkább annak köszönhette, hogy 2000 és 2008 között a popdíva, Madonna férje volt. Maga is előszeretettel humorizált ezen, egy alkalommal így nyilatkozott a jelenségről: „Teljesen megértem, hogy az egész világot a feleségem érdekli, én is pontosan ezért vettem el.” Az angol humor és a bunyók filmes királyának születésnapja alkalmából összeszedtük legjobb alkotásait.  

Guy Ritchie humoros-verekedős akciófilmjeivel írta be magát a hollywoodi nagykönyvbe (Fotó: Empics Entertainment)
A Guy Ritchie filmekben a piti bűnözők nagyban játszanak 

  • A ravasz, az agy és két füstölgő puskacső 

A rendező debütfilmje. Neki, és ennek a mozinak köszönhetjük például Jason Stathamet, akit a brit műugrócsapatból csábított el a filmek világába, és későbbi rendezéseinek visszatérő színészévé vált. Ha visszatekintünk, A ravasz... kijelölte az utat Ritchie későbbi alkotásainak, megalapozta sajátos stílusát. A filmet sok kritika érte az erőteljes akcentusok és a sokak szerint követhetetlen cselekményszálak miatt, ennek ellenére mégis ezek azok az elemek, amik meghatározzák a rendező teljes életművét. Gondoljunk csak a Blöffben a Brad Pitt által alakított Török sokszor teljesen érthetetlen beszédére.  

Jason Statham A ravasz, az agy és két füstölgő puskacsővel robbant be Hollywoodba (Fotó: Entertainment Pictures)
  • Blöff 

Az idén 25 éves jubileumát ünneplő kultfilm volt a rendező következő nagy dobása. A főszerepet az elmaradhatatlan Jason Statham alakította, de a stábba belefért még Brad Pitt és Benicio Del Toro is. Sőt, a legenda szerint Brad Pitt maga környékezte meg a rendezőt abban a reményben, hogy vele dolgozzon. Ritchie eredetileg neki szánta a Török szerepét, de mikor kiderült, hogy a Babylon sztárja képtelen elsajátítani a londoni akcentust, a rendező megalkotta számára Mickey karakterét. 25 év távlatából bátran kijelenthetjük, hogy Guy Ritchie jó döntést hozott.  

Sokak szerint a Blöff volt Brad Pitt karrierjének legjobb alakítása ( Fotó: Columbia Pictures)
  • Sherlock Holmes 

Sir Arthur Connan Doyle krimiregényeit számos feldolgozásban vászonra vitték már, így nem meglepő, hogy a Blöff rendezője is tett egy próbát. A különc detektív Sherlock Holmes szerepében Robert Downey Jr. tetszelgett, míg hűséges társát, Dr. Watsont Jude Law alakította. Guy Ritchie a korábbi verziókhoz képest sokkal sötétebb megközelítésben mutatta be Holmes karakterét, de saját kézjegyét is rajta hagyta a filmen, ami bővelkedik az akciódús bunyós jelenetekben. Egész biztos, hogy saját életből merítette az ihletet, a rendezőről ugyanis kevesen tudják, hogy feketeöves brazil jiu jitsu harcos.

Robert Downey Jr. és Jude Law az egyik legemlékezetesebb Sherlock és Wattson páros (Fotó: Silver Pictures)
  • Úriemberek 

Az Úriemberek 2019-ben debütált és az év egyik legsikeresebb mozija lett. Igazi sztárparádét hozott össze a rendező. A főszereplő Michael Pearson karakterét az Oscar-díjas Matthew McConaughey alakította, de a tegnap születésnapját ünneplő Hugh Grant is feltűnik az undok újságíró, Fletcher szerepében. Pearson asszisztensét az a Charlie Hunnam játszotta, akit a rendező korábbi alkotásában, az Arthur király: A kard legendájában a címszerepre szemelt ki. A film akkora siker volt, hogy a Netflix rögtön leadta a megrendelést egy sorozatra, ami jelenleg is töretlen népszerűséggel fut a streaming-szolgáltatón.  

 

