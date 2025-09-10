57 éves lett Guy Ritchie, akinek Jason Stathamet és a legvéresebb akciókat köszönhetjük

A brutalitás humorral tálalva a legjobb. Ezt csak Guy Ritchie angol filmrendező tudja igazán, aki ma ünnepli 57. születésnapját. A filmek világán kívül közéleti ismertségét leginkább annak köszönhette, hogy 2000 és 2008 között a popdíva, Madonna férje volt. Maga is előszeretettel humorizált ezen, egy alkalommal így nyilatkozott a jelenségről: „Teljesen megértem, hogy az egész világot a feleségem érdekli, én is pontosan ezért vettem el.” Az angol humor és a bunyók filmes királyának születésnapja alkalmából összeszedtük legjobb alkotásait.

Guy Ritchie humoros-verekedős akciófilmjeivel írta be magát a hollywoodi nagykönyvbe (Fotó: Empics Entertainment)

A Guy Ritchie filmekben a piti bűnözők nagyban játszanak

A ravasz, az agy és két füstölgő puskacső

A rendező debütfilmje. Neki, és ennek a mozinak köszönhetjük például Jason Stathamet, akit a brit műugrócsapatból csábított el a filmek világába, és későbbi rendezéseinek visszatérő színészévé vált. Ha visszatekintünk, A ravasz... kijelölte az utat Ritchie későbbi alkotásainak, megalapozta sajátos stílusát. A filmet sok kritika érte az erőteljes akcentusok és a sokak szerint követhetetlen cselekményszálak miatt, ennek ellenére mégis ezek azok az elemek, amik meghatározzák a rendező teljes életművét. Gondoljunk csak a Blöffben a Brad Pitt által alakított Török sokszor teljesen érthetetlen beszédére.

Jason Statham A ravasz, az agy és két füstölgő puskacsővel robbant be Hollywoodba (Fotó: Entertainment Pictures)

Blöff

Az idén 25 éves jubileumát ünneplő kultfilm volt a rendező következő nagy dobása. A főszerepet az elmaradhatatlan Jason Statham alakította, de a stábba belefért még Brad Pitt és Benicio Del Toro is. Sőt, a legenda szerint Brad Pitt maga környékezte meg a rendezőt abban a reményben, hogy vele dolgozzon. Ritchie eredetileg neki szánta a Török szerepét, de mikor kiderült, hogy a Babylon sztárja képtelen elsajátítani a londoni akcentust, a rendező megalkotta számára Mickey karakterét. 25 év távlatából bátran kijelenthetjük, hogy Guy Ritchie jó döntést hozott.

Sokak szerint a Blöff volt Brad Pitt karrierjének legjobb alakítása ( Fotó: Columbia Pictures)

Sherlock Holmes

Sir Arthur Connan Doyle krimiregényeit számos feldolgozásban vászonra vitték már, így nem meglepő, hogy a Blöff rendezője is tett egy próbát. A különc detektív Sherlock Holmes szerepében Robert Downey Jr. tetszelgett, míg hűséges társát, Dr. Watsont Jude Law alakította. Guy Ritchie a korábbi verziókhoz képest sokkal sötétebb megközelítésben mutatta be Holmes karakterét, de saját kézjegyét is rajta hagyta a filmen, ami bővelkedik az akciódús bunyós jelenetekben. Egész biztos, hogy saját életből merítette az ihletet, a rendezőről ugyanis kevesen tudják, hogy feketeöves brazil jiu jitsu harcos.