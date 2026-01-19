Francia film főszerepéért jelölték Goztola Lorent Kristinát a Legjobb Színésznő díjára

Francia film főszerepéért jelölték a Legjobb Színésznő díjára Goztola Lorent Kristinát. Az elismerést májusban, a Reims-i Operaházban megrendezendő nemzetközi gálán adják át.

Goztola Lorent Kristina nemzetközi szintű elismerésben részesül (Fotó: Goztola Lorent Kristina)

Goztola Lorent Kristina színésznő nemzetközi elismerésben részesülhet

A Soft Floating in the Fields of Spheres, Könnyed lebegés a Szférák mezején című francia filmben nyújtott alakításáért - melynek rendezője Korday Péter - a francia Red Movie Awards éves válogatásán a zsűri a Legjobb Színésznő díjára jelölte Goztola Lorent Kristinát. A rangos esemény díjátadója a Reims-i Operaházban kerül megrendezésre 2026. május 16-án. A film világpremierje 2025 novemberében a Hágai Nemzetközi Filmfesztiválon zajlott, ahol a film Alternatív / A lélek misztériumai / Kísérleti kategóriában nyert díjat.

Goztola Lorent Kristina igazi hollywoodi sztárokkal dolgozott már együtt (Fotó: Goztola Lorent Kristina)

A négy idősíkon játszódó pszichológiai dráma középpontjában Rebecca, egy fiatal keramikusművesz (Goztola Lorent Kristina) áll, aki egy balesetet követően az élet és halál határán lebeg. Miközben az orvosok küzdenek az életéért, Rebecca tudata a múlt, a jelen és a képzelet határain sodródik, ahol a valóság és az emlékezet rétegei lassan összemosódnak. A film a francia arthouse - cinema d’auteur français - hagyományaihoz kapcsolódik, ugyanakkor saját, személyes vizuális nyelvet használ. A Macoproject New York - Los Angeles film kurátorai Kristina alakítását „mélyen emberinek és metafizikusnak” nevezték, amely „egyszerre teszi törékennyé és elementárissá a történetet”.



„Nagy megtiszteltetés, hogy a Red Movie Awards kurátorai jelöltek az éves színésznői díjra. Külön öröm számomra, hogy mindez egy rangos, elegáns, nagyszabású gálán, a Reims-i Operaházban zajlik.”



A többszörös nemzetközi díjas színésznő, aki korábban Londonban és Los Angelesben dolgozott, olyan világsztárokkal szerepelt egy filmben mint Jason Clarke, Rosamund Pike, Mia Wasikowska, Kristanna Loken, az elmúlt években tudatosan nyitott a mainstream mellett az arthouse felé is.

A Franciaországban élő és alkotó színésznő első találkozása a francia közönséggel 2015-ben volt, amikor Matei Visniec 2 szereplős drámájában - az egyik főszerepet játszotta francia nyelven az Avignoni Színházi Fesztiválon.



